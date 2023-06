Consejos y cuotas de apuestas de fútbol

Ningún otro deporte tiene tantas apuestas y ofertas correspondientes como el fútbol. También resulta ser el rey absoluto entre los deportes en este ámbito. Hay varias razones por las que el fútbol goza de tanta popularidad. Éstas también desempeñan un papel importante para las casas de apuestas, que ofrecen una amplia gama de varios miles de oportunidades de apuestas para un solo partido de fútbol. Sin embargo, descubrir aquí los mejores consejos y mercados de apuestas puede resultar complicado en la mayoría de los casos, ya que es muy confuso.

La cuestión es, por supuesto, someter a escrutinio todos los mercados de apuestas y luego jugar las mejores ofertas que el mercado y los proveedores de apuestas pongan a su disposición. Con todas las apuestas online, siempre es importante que el apostante mantenga la mente abierta y no se fije demasiado en un mercado en particular, ya que simplemente no siempre hay disponible la apuesta adecuada.

¿Por qué son tan populares las apuestas de fútbol?

El fútbol es un deporte que gusta en todo el mundo. Incluso en países que durante mucho tiempo se han resistido a él, como Estados Unidos, está ganando terreno inexorablemente. Esto se debe a la sencillez del juego. Las más pequeñas acciones de los jugadores pueden tener una trascendencia monumental, porque en un partido de fútbol no se marcan muchos goles y a veces un solo tanto puede ser decisivo. Esta circunstancia permite más sorpresas de lo que es habitual en otros deportes. Esto significa más emoción, por supuesto, pero también más riesgo. No es necesariamente el deporte más fácil para apostar.

Como es tan popular, las casas de apuestas ofrecen apuestas en casi todas las competiciones de fútbol del mundo. Prácticamente no hay liga en la que no se pueda apostar. Por supuesto, esto resulta enormemente atractivo para muchos apostantes a los que les gusta añadir un poco más de emoción a sus eventos favoritos. En otros deportes, como los dardos o el balonmano, faltan de repente algunas competiciones y los jugadores suelen sentirlo como algo frustrante. Las cuotas de las apuestas también pueden ser totalmente convincentes en el fútbol y no es raro que grandes eventos como la Liga de Campeones tengan un RTP del 97%.

Crear y encontrar los mejores consejos de apuestas

Por supuesto, ya existen numerosos portales que ofrecen un pronóstico de antemano para casi todos los partidos en los que se puede apostar en una casa de apuestas. Sin embargo, hay que decir que muchos de estos portales tampoco son capaces de proporcionar pronósticos fiables, especialmente en un fútbol impredecible. Si echas un vistazo más de cerca a las cuotas de estos tipsters profesionales, te darás cuenta rápidamente de que entre el 55 y el 65% de los pronósticos se hacen realidad, lo que ya se puede describir como una tasa de victorias muy fuerte. Si un tipster logra más del 70%, es absolutamente de clase mundial. Usted mismo tiene que probar los diferentes portales y decidir a qué tipsters quiere confiar su dinero sin restricciones.

Como alternativa, por supuesto, puede crear usted mismo el pronóstico, lo que tiene la ventaja de que el tipster sabe al menos qué parámetros ha creado y dónde se encuentran los puntos fuertes y débiles de su sistema. La desventaja es que esto supone un esfuerzo considerable y requiere todavía una larga fase de prueba antes de que aumente la confianza en el propio sistema. Hay que probar al menos entre 200 y 300 pronósticos antes de poder hablar realmente de afirmaciones fiables sobre la calidad del sistema desarrollado por uno mismo.

Las posibilidades de ganar apuestas de fútbol

El apostante debe acostumbrarse al hecho de que las posibilidades de ganar en el fútbol no siempre son extraordinarias. Especialmente el hecho de que también hay un empate hace que sea difícil. Las apuestas se pueden derivar aquí de tres resultados diferentes. En los deportes americanos, que siempre quieren ver un ganador, esto es un poco más fácil porque sólo hay dos formas de ganar. Por ello, los apostantes de fútbol tienen más dificultades con las apuestas de resultado y, por ello, les gusta cambiar a las apuestas de más/menos, ya que éstas también se rigen por el principio de las dos maneras de ganar. Aquí, por supuesto, las posibilidades de ganar aumentan, ya que la probabilidad por sí sola comienza en el 50 %. En cambio, las apuestas a tres bandas tienen básicamente una probabilidad de ganar del 33,33%.

Sin embargo, hay que hacer otra diferenciación. En las apuestas Más de/Menos de 2,5 goles totales, el 50 % se cumple razonablemente. En cambio, con las apuestas Over/Under 3,5 goles totales, las probabilidades del 40 % ya son valores máximos absolutos. Esto significa que la probabilidad total difícilmente puede ser del 50 %, a pesar de que la apuesta sólo transporta dos vías ganadoras. Ahora se hace complicado calcular las mejores probabilidades. Pero las apuestas deportivas no son sólo matemáticas puras, porque entonces sería fácil pronosticar sólidamente una apuesta. Hay otros factores que simplemente no se pueden controlar de antemano. Como en cualquier juego de azar, al final siempre es difícil ganar a la casa de apuestas a largo plazo con las apuestas de fútbol.

¿Existe la apuesta perfecta?

No, desde luego que no, porque en ningún deporte se puede apostar completamente sin riesgo. El apostante tiene que aceptar que una o incluso varias apuestas consecutivas pueden salir mal. Esto no es otra cosa que la plena normalidad, incluso para los profesionales de las apuestas. Por lo tanto, es necesario equipar el propio sistema de apuestas con un concepto para las apuestas y la obtención de beneficios. Aquí se pueden determinar de antemano diversos factores, lo que simplifica considerablemente la toma de decisiones en el partido. Por ejemplo, se puede automatizar una función de cobro a partir de una determinada cantidad de ganancias, de modo que se obtengan ganancias en cualquier caso.

Las apuestas en directo en particular tienen un carácter muy dinámico y a veces requieren decisiones rápidas como el rayo, que sin embargo deben analizarse y pensarse detenidamente en la emoción. Muchos apostantes disfrutan con las apuestas en directo porque pueden hacerse una idea del desarrollo del partido y, de este modo, están aún más cerca del desarrollo actual. Por lo tanto, es casi imposible realizar una apuesta segura y se deben evitar a toda costa muchas ofertas dudosas que prometen exactamente esto. Se trata más bien de consultar a expertos reputados que ofrezcan las mejores posibilidades de ganar con cuotas decentes.

Conclusión sobre los consejos de apuestas de fútbol y las posibilidades de ganar que conllevan

Apostar en partidos de fútbol es puro juego, ya que el factor suerte es crucial. Por muy preciso que sea el análisis de un partido, el apostante no tiene ninguna posibilidad si la suerte le sonríe. Busque consejos de apuestas sólidos de verdaderos expertos que simplemente aporten las mejores posibilidades de ganar.