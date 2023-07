El centavo que puede valer hasta u$s4 millones: cómo identificarlo

La numismática, una actividad que se centra en buscar monedas y billetes de gran valor, mantiene un gran interés por parte de los expertos en EE.UU. y el el mundo. Hay muchas piezas captaron su atención, entre ellas una moneda de diez centavos fabricada en 1873, que tiene algunos detalles especiales con los que su valor ascendió hasta los casi u$s4 millones en una subasta. Según los registros, se produjeron 12.400 ejemplares, pero solo uno resistió al tiempo.

Durante los últimos años, la búsqueda de monedas raras se convirtió en un pasatiempo para muchas personas. Algunas ganaron cifras importantes de dinero debido a un golpe de suerte, luego de encontrar un centavo peculiar entre sus pertenencias.

El gran valor de estos objetos se debe a errores de impresión, fecha de emisión, lugar de emisión, diseño, la cantidad que se acuñaron en ese entonces, entre otros. En ese sentido, existe una moneda que se vendió por u$s3,6 millones en la subasta FUN US Coins Signature de Heritage Auctions, que tuvo lugar a principios de este año.

Este fue uno de los tres ejemplares únicos ofrecidos en el evento y que, además, está dentro de los objetos más coleccionados de la numismática estadounidense. Se le conoce como 1873-CC MS65 No Arrows Liberty Seated.

¿Cómo identificar la moneda que vale millones?

La pieza fue acuñada en Carson City, sus características principales son que no tiene flechas y que presenta un borde con lengüeta. Al igual que todos los ejemplares estadounidenses, tiene la leyenda "United States of America". También está impreso el año 1873 en ella y aparece una mujer sentada que observa a su derecha, con un escudo en la mano, en el que se lee "Liberty" (libertad). Al reverso, tiene el texto "One Dime" (un centavo).

Cuando se fabricaron los 12.400 ejemplares, Henry F. Rice, quien dirigía la Casa de la Moneda en ese entonces, tomó cinco de estos y los envió a la Casa de la Moneda de Filadelfia, donde se le realizaron las pruebas que imponía el estatuto de la Comisión de Ensayos, informó Antiques and The Arts Weekly, un sitio especializado en comercio de antigüedades y arte.

Poco después entró en vigor la Ley de Acuñación de 1873, que obligó a fundir las monedas "de estilo antiguo o sin flechas", por lo que todas las 1873-CC MS65 No Arrows Liberty Seated fueron destruidas a excepción de las cinco enviadas, de las cuales solo se ha identificado una. "En cierto modo, este ejemplar ni siquiera debería existir, se suponía que debió fundirse. Que una de ellas haya sobrevivido es poco menos que extraordinario", declaró Todd Imhof, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, al medio citado.

¿Qué hacer si se identifica una moneda valiosa?

Una vez que la persona ya identificó que tiene una pieza diferente a las demás, puede recurrir a algunas instancias para evaluar su costo, según las recomendaciones de Douglas Mudd, director y curador de American Numismatic Association. Según el experto, hay aplicaciones para verificar el valor de los objetos, como catálogos numismáticos y como el Guide Book of United States Coins o sitios web.