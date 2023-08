Modelo y emprendedora: con 17 años se mudó a EE.UU. y apostó u$s20.000 para crear su propia marca

Barbi Mascia terminó el secundario en 2017 y con apenas 17 años se mudó a Nueva York para iniciar su carrera de modelo. En Argentina, había trabajado para marcas como Yagmour, Akiabara, Paula Cahen D’anvers, Ricky Sarkany, y otras internacionales como Paloma Barcelo, Kiehls, Ripley y Make Up Forever. Como dato de color, participó en un videoclip de Alejandro Sanz.

"En Argentina estaba estudiando Administración de Empresas en la UADE, pero fue más por la presión de mi madre de tener que estudiar una carrera, tener asegurado un título para después poder tener un futuro, yo la entendía, pero lamentablemente no estaba feliz", cuenta a iProfesional. "No sentía que estaba haciendo lo correcto. Se lo confesé, charlamos y ella junto a mi familia, apoyaron mi decisión de irme", relata .

Hoy, a los 23 años, ha logrado posicionarse en la industria del modelaje en Estados Unidos gracias al apoyo de su agencia. "Hoy sigo trabajando como modelo en New York y Argentina. El hecho de vivir en una casa de modelos me ha permitido conocer otras realidades, aprender muchísimo", dice.

"Lo que más me costó fue el idioma, y la cultura. Afuera son bastante disciplinados, muy puntuales y no paran nunca. Hay mucha competencia y muchas personas con el mismo sueño y ganas que vos, todos luchan por tener un lugar. Son otros códigos y al principio cuesta, pero después de mi primer año, todo empieza a mejorar". Además, asegura, "los beneficios de trabajar afuera son muy valiosos, porque uno siente que realmente valoran tu trabajo y tu tiempo.

Espíritu emprendedor

A Barbi no le bastó con ser modelo y su espíritu inquieto la fue llevando por el mundo emprendedor lanzando sus primeros body mist, el puntapié para un importante catálogo de fragancias y productos de belleza. "DEMASIA es algo que soñé hace mucho tiempo y al fin lo pude hacer realidad. Son fragancias que invitan a las mujeres a ir más allá, no tener miedo y atreverse", narra.

El proyecto comenzó con una inversión de u$s20.000 y la proyección de la marca, dentro del primer año, es contar con dos lanzamientos más de fragancias y artículos de cosmética. En la actualidad, la venta es únicamente online, ya que Demasia cuenta con un e-commerce y una logística adaptada para comercializar los productos Worldwide.

"Creemos que cada persona es única con infinidad de posibilidades y potencialidad. Desde DEMASÍA queremos trasmitir a través de nuestros productos, historias y experiencias la inspiración para que todos los miembros de nuestra comunidad sean fieles a sí mismos y se sientan seguros para alcanzar sus propósitos", plantea.

Para concluir, Barbi expresa: "Mi sueño era tener una empresa porque me encanta trabajar. Mi objetivo es mostrar a los demás, especialmente a las mujeres, que uno puede hacer cualquier cosa que se proponga. Inspirar a las mujeres jóvenes a estar presentes y a querer siempre ‘ir más allá’ (Go beyond!). Esa es la DEMASÍA en todo lo que uno haga".