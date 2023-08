La enorme brecha de género en el fútbol profesional: cuánto gana la jugadora mejor pagada respecto a Mbappe

Aunque no ostenta la misma fama que algunas estrellas masculinas en las redes sociales o en premios como el Balón de Oro y The Best, Sam Kerr, la talentosa futbolista australiana, ha hecho historia al recibir un salario destacado por su club, el Chelsea, dominando el fútbol inglés en los últimos años.

Según varios medios especializados, el ingreso anual de Kerr asciende a $513.000 dólares, una suma impresionante, pero que solo representa una cuarta parte de lo que gana semanalmente el jugador del PSG, Kylian Mbappé. Estos números reflejan una abismal diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres en el mundo del balón.

Aunque el fútbol femenino ha experimentado avances significativos en años recientes, esta desigualdad se manifiesta no solo en salarios, sino también en patrocinios, asociaciones con marcas y negocios personales.

Mientras Kerr acumula ganancias de aproximadamente $2 millones al año por contratos con Nike y EA Sports, las del talentoso Mbappé alcanzan los asombrosos $128 millones, de acuerdo con Forbes.

Incluso figuras icónicas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en la etapa final de sus carreras, han obtenido contratos multimillonarios al jugar en ligas menos competitivas, como las de Estados Unidos y Arabia Saudita, respectivamente. Se estima que Ronaldo percibe anualmente más de $200 millones.

Un hito en la lucha por la igualdad salarial en el fútbol femenino fue el histórico acuerdo laboral alcanzado en febrero de 2022 en Estados Unidos. Tras años de litigio, se garantizó el mismo pago para los integrantes de las selecciones masculina y femenina. Sin embargo, aunque los premios en torneos masculinos siguen siendo mucho mayores, la FIFA ha tomado medidas para abordar esta brecha.

Estados Unidos es un caso excepcional con logros significativos en materia de igualdad salarial de futbolistas

La brecha salarial no disminuye

El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda ha sido un escenario para destacar el potencial de crecimiento del fútbol femenino.

La FIFA ha vendido los derechos de transmisión por separado, y se prevé que aproximadamente 2,000 millones de personas interactuarán con el torneo, el doble que hace cuatro años. Además, se han batido récords en ventas de entradas. Sin embargo, aún se vislumbra un largo camino por recorrer.

Aunque Estados Unidos es un caso excepcional con logros significativos en materia de igualdad salarial, pocos países han seguido su ejemplo. Las federaciones nacionales juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, y la falta de una organización sólida que represente a las jugadoras en muchos países dificulta la lucha por mejores condiciones laborales.

La FIFA ha prometido recompensar a cada una de las 736 futbolistas presentes en el Mundial Femenino, pero algunas jugadoras reciben esta noticia con escepticismo, preocupadas de que el dinero realmente llegue a sus manos.

Para lograr un futuro próspero y convertirse en una industria de "miles de millones de dólares", el fútbol femenino debe establecer una base sólida de condiciones laborales.