Rating: Traicionada debutó con todo en Telefe

El horario estelar de la TV abierta porteña cambió el lunes con el debut de la nueva novela de Telefe, Traicionada, que ocupa el lugar que dejó la brasileña Pantanal. La nueva ficción repitió el éxito que tuvo en otros países y fue lo más visto del día.

Traicionada tuvo picos de 14 puntos y superó a Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka en eltrece. MasterChef Argentina, con Wanda Nara en Telefe, también se impuso en el breve mano a mano que tiene con el concurso de la señal del grupo Clarín.

La nueva novela no dio respiro a los espectadores que disfrutaron de un capítulo sin cortes comerciales. La historia comenzó con el destape del romance de Volkan por parte de Asya, la protagonista, y la confirmación del embarazo de su amante.

Todo ello, en una cena con la familia de la joven. Luego, se recuperó el inicio de la historia con las sospechas e indicios del engaño. Asya es directora adjunta y médica en un hospital de la ciudad de Tekirdag y tiene una exitosa carrera y una familia fuerte con su hijo y su esposo.

Pero todo se derrumba cuando, en el cumpleaños de Volkan, ella confirma que tiene una vida paralela y que todos los amigos y personas en las que confía sabían y apoyaban la relación. Esa traición la lleva a tomar la decisión de vengarse de cada uno por burlarse y reírse a sus espaldas durante mucho tiempo.

La presentación de la trama tuvo picos de 14 puntos y luego bajó a 12. El programa de preguntas y respuestas de eltrece se ubicó entre los 10 y los 11 puntos, con lo que dio pelea a la nueva ficción de Telefe.

Tras el debut, Telefe cambiará el horario de Traicionada

Traicionada tendrá cambios de horario en su primera semana en Telefe. Este canal transmitirá el miércoles el partido de octavos de final por la Conmebol Libertadores entre Nacional de Montevideo y Boca Juniors, por lo que modificará el horario central nocturno. La grilla quedará así e incluirá el drama protagonizado por Cansu Dere:

20:30: La previa de la Libertadores.

21:00: Nacional vs. Boca.

22:45: Post partido.

23:00: Traicionada.

Ángel de Brito contó que Wanda Nara le confirmó el diagnóstico de su enfermedad

Wanda Nara confirmó que atraviesa una enfermedad y que inició un tratamiento para combatirla. Así lo aseguró el conductor Ángel de Brito el lunes por la noche en su programa LAM, en América TV.

De Brito dijo que mantuvo una "extensa" charla con la conductora de MasterChef Argentina, luego de su llegada a Turquía en las últimas horas para reencontrarse con sus hijos y el futbolista Mauro Icardi, que juega en el club Galatasaray.

"Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo", dijo De Brito sobre su charla. "Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté", enfatizó.

Comentó que Wanda Nara está "focalizada en su tratamiento", pero que toda su familia está en "shock". "Me dijo: 'Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque "Valentino está allá jugando en River'. Y me pone: 'Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar’. Pero su hijo sigue acá", señaló.