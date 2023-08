Rating: Guido Kaczka sufre la "traición" de su audiencia que se va a la nueva novela de Telefe

Hasta la última semana de julio, Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka, era el único programa de eltrece que llegaba al doble dígito de rating. Sin embargo, con el inicio de Traicionada, la nueva novela de Telefe, el concurso cayó al segundo lugar en su franja.

El horario estelar de la TV abierta porteña del martes comenzó con Telefe Noticias en la punta, con 9,2 puntos, seguido por Telenoche, con 7,1 puntos. En la competencia entre programas de chimentos se impuso LAM, en América, con 4,4 puntos sobre Bendita, en El Nueve, con 3,4 puntos.

Traicionada mantuvo el empuje del debut, y en su segundo capítulo retuvo su audiencia. La nueva novela de Telefe superó por 12,3 puntos a Kczka, que apenas llegó a 8,6 puntos. La historia de la médica engañada por su esposo llegó a tener picos de 14,3 puntos y fue lo más visto del día.

MasterChef Argentina retuvo gran parte de la audiencia que recibió de Traicionada y ganó su franja con 13,9 puntos. El ciclo gastronómico de Telefe está en sus etapas finales, lo que concita el interés del público.

Rating: ¿quién es el primer finalista de MasterChef Argentina?

Rodolfo, Rodrigo y Estefanía mostraron su talento en las instancias decisivas de MasterChef Argentina. El jurado destacó que cada uno de los platos fueron dignos de ser presentado en esta instancia. Cerca de la medianoche, se anunció que Rodolfo será el primer finalista y quedará a la espera de quién lo acompañará este domingo.

Estefanía optó por realizar sushi; Rodolfo, por una sopa de anchoa; y Rodrigo, un plato que tenía a la pera como ingrediente principal. "Tres platos que quedarán en nuestro paladar y corazón", subrayó Damián Betular, ante los participantes.

Rodrigo y Estefanía se enfrentarán por el lugar que resta en la final. El domingo será la primera final y el lunes se conocerá el nombre del ganador. "Se lo dedico a mi padre, madre y a una persona muy particular, Teresa", dijo emocionado Rodolfo. El participante hizo referencia a una mujer que trabajó en su casa y reconoció que gran parte de lo que aprendió en la cocina fue gracias a ella.

Telefe no emitirá este miércoles MasterChef Argentina, cuyo lugar será ocupado por un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre dos equipos rioplatenses. Nacional recibirá en Montevideo a Boca Juniors desde las 21.00.

Rating: LAM superó a Bendita gracias a una separación

En la competencia entre programas de chimentos el martes a la noche, LAM, en América, se impuso por 4,4 puntos sobre Bendita, en El Nueve, con 3,4 puntos. ¿Cuál fue la razón de este resultado?

Luego de especulaciones, versiones cruzadas y rumores, la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul anunciaron el martes su separación en sus respectivas cuentas de Twitter, con comunicados idénticos.

"Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas", fue una de las frases que se destaca de la publicación realizada en paralelo durante la noche del martes por la expareja de famosos.

En LAM, su conductor, Ángel de Brito, reveló las conversaciones que tuvo con ambas partes y dio más detalles de cómo se generó la ruptura entre la cantante y el futbolista, quienes habían anunciado el romance en junio de 2021.

"Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió", dijo el conductor.