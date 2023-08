El planeta, al límite: alertan que la humanidad ya agotó los recursos naturales de este año

Este miércoles 2 de agosto marca una preocupante fecha para la humanidad, ya que hemos agotado los recursos y servicios ecológicos que el planeta puede regenerar en un año en tan solo siete meses. Greenpeace, la conocida organización ecologista, emitió un llamado a frenar el consumo y el derroche para enfrentar esta alarmante realidad.

El Día del Sobregiro de la Tierra, concebido por la Fundación Nueva Economía del Reino Unido y calculado por la red Global Footprint Network (GFN), arroja luz sobre el impacto de la sociedad en el medio ambiente. La huella ecológica, que mide tanto la oferta como la demanda, evalúa la biocapacidad de una región y el consumo que hace de recursos ecológicos. Si la demanda supera la oferta, se crea un déficit ecológico, lo que resulta en importación, liquidación de activos ecológicos o emisiones de CO2.

Lamentablemente, el déficit ecológico no es un problema aislado de algunos países, ya que a nivel mundial el sobregiro ecológico es equivalente al déficit, debido a que no se pueden importar recursos netos al planeta. A pesar de esto, Greenpeace destaca que más del 25% de los países no exceden su capacidad ecológica, pero señala que muchos de ellos sufren de pobreza.

Las cinco claves para luchar contra el cambio climático

Para abordar esta problemática, Greenpeace propone cinco áreas clave para enfocar los esfuerzos y reducir la huella ecológica. En primer lugar, el consumo responsable, instando a la ciudadanía a comprar menos y optar por productos sostenibles y éticamente producidos. Una mayor ingesta de alimentos vegetales y una reducción en el consumo de productos animales también es parte de la solución.

La eficiencia energética es otra vía para reducir la huella ecológica. La disminución del consumo de energía en hogares y lugares de trabajo, así como el aumento del uso de fuentes de electricidad bajas en carbono, pueden tener un impacto significativo en el retraso del sobregiro.

El desperdicio de alimentos es un problema alarmante que también debe abordarse. En la actualidad, un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia. Reducir este desperdicio podría retrasar el sobregiro en 13 días, lo que evidencia la relevancia de tomar medidas en este ámbito.

La movilidad sostenible es otra de las áreas cruciales para lograr un cambio positivo. Crear ciudades con transporte eficiente, accesible y amigable con el medio ambiente, así como promover el uso de la bicicleta y el transporte a pie, puede contribuir significativamente a reducir la huella ecológica.

Finalmente, la acción climática juega un papel fundamental en este desafío. Exigir a gobiernos y empresas que lideren acciones para reducir emisiones, restaurar bosques y mejorar la prevención de incendios forestales, así como proteger efectivamente las áreas naturales, es esencial para enfrentar el problema del sobregiro.

El mensaje de Greenpeace es claro: el exceso es inevitable. Si trabajamos juntos en estas cinco áreas de la vida en sociedad, podemos marcar la diferencia y revertir esta preocupante tendencia. La sostenibilidad económica y ambiental debe ser nuestra prioridad para asegurar un futuro más próspero para el planeta y las generaciones venideras.