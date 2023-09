Proyectá la pantalla de tu celular en la pared con estas aplicaciones

El celular puede funcionar como proyector y utilizarse para proyectar el contenido de la pantalla a la pared o a una televisión a través de aplicaciones.

Puede ser muy útil ver la pantalla de tu teléfono en una televisión o a través de un proyector, para ver el contenido más grande y poder compartirlo con otros.

¿Cómo proyectar la pantalla del teléfono en la pared?

Para poder proyectar la pantalla del teléfono en la pared de manera segura es necesario conectar el celular a un proyector.

Es posible utilizar un proyector tradicional o un proyector para celular, estos suelen ser los más utilizados para este tipo de acciones ya que son inalámbricos y portátiles para poder transportarlos con facilidad.

Es un gran accesorio que se puede usar tanto en el hogar para ver películas, jugar videojuegos, como en el trabajo o en la escuela para mostrar presentaciones y videos.

Los proyectores de celular se pueden conectar al teléfono mediante un cable HDMI / USB o bluetooth. Al realizar la conexión, se podrá visualizar la pantalla del celular en cualquier superficie que se desee. Esto puede ser se gran ayuda para compartir imágenes, videos, presentaciones, videojuegos o cualquier tipo de contenido.

Los proyectores de celular son un accesorio que se puede usar en todas partes

Además de poder utilizarlo con celulares, estos proyectores en general, son compatibles con tablets, consolas de videojuegos, cámaras de fotos y computadoras.

¿Cómo se llama la aplicación para proyectar en la pared?

Existe otra forma de proyectar la pantalla del teléfono en la pared mediante una aplicación que puede descargarse en el celular. La aplicación se llama Flashlight Video Projector y permite proyectar la pantalla del teléfono a través de la linterna.

Este método se volvió popular en las redes sociales y mucha gente que busca descargar la aplicación no la encuentra en los sitios de descarga como Google Play Store o App Store. Esto se debe a que este tipo de aplicaciones no son seguras por lo que es necesario descargar un APK para poder obtenerlas.

Las aplicaciones que requieren de archivos APK no están disponibles en los sitios de descargas porque no están regulados por autoridades tecnológicas. Los archivos APK pueden presentar un riesgo para los usuarios que lo descargan, ya que pueden dañar los dispositivos que se utilizan y exponer datos privados que pueden terminar en manos de ciberdelincuentes.

Por esta razón, las aplicaciones que habilitan la función de proyectar la pantalla del celular a través de la linterna, sin ningún accesorio adicional, no están recomendadas. En caso de querer hacer igualmente, se deben conocer los riesgos a los que se está exponiendo.

Se puede duplicar la pantalla del celular para usar videojuegos

¿Cómo hacer que el celular sea un proyector?

Si lo que se quiere es duplicar la pantalla del celular a una televisión o a un proyector, se pueden utilizar aplicaciones para conectarlos.

Las aplicaciones que habilitan la función de duplicar y transmitir la pantalla del teléfono en televisiones inteligentes o proyectores funcionan a mediante wifi o bluetooth.

Hay muchas aplicaciones de este tipo disponibles para descargar en Google Play Store y App Store. Muchas de ellas funcionan para todos los sistemas operativos, mientras que otras solo para Android o iOS.

La mayoría de las aplicaciones para duplicar la pantalla funcionan de la misma manera, donde se requiere que los dispositivos estén conectados a la misma red de wifi para poder establecer la conexión entre ellos.

Algunas de las aplicaciones que pueden descargarse en el celular para transmitir la pantalla del teléfono en una televisión inteligente o con un proyector son:

Mirroring360

Miracast

LetsView

TeamViewer

AirBeam TV

Smart Mirror

Screen Beam

Miracast es una aplicación para transmitir la pantalla del celular a otro dispositivo

Algunos teléfonos tienen la función de duplicar la pantalla integrada, por lo que no es necesario descargar una aplicación adicional. Esta función se suele llamar "Screen mirroring" y permite buscar dispositivos que se encuentren cerca y establecer la conexión.

¿Cómo proyectar una imagen desde mi celular?

Para proyectar una imagen desde el celular a una televisión o un proyector, se pueden usar algunas de las aplicaciones que mencionamos, ya que al duplicar la pantalla se podrá visualizar cualquier imagen que este en el teléfono.

Otra manera de conectar el teléfono a una televisión es con dispositivos como Chromecast, Apple TV o Fire Stick. Estos sistemas permiten conectar el celular de forma inalámbrica a la televisión a la que esté conectado y transmitir el contenido de la pantalla.

En caso de que no sea posible utilizar estas aplicaciones, porque la televisión o el proyector no cuenta con wifi o bluetooth, se puede realizar la conexión con cables. Los cables HDMI o USB-C pueden ser una buena alternativa para conectar los dispositivos. En caso de que alguno de los aparatos no tenga la entrada correspondiente, se pueden usar adaptadores.

Se debe enchufar un dispositivo de cada extremo y se podrá visualizar la pantalla del celular en la televisión o donde se utilice el proyector.