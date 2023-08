Rating: Traicionada ganó con una "ayudita" de Wanda Nara

Desde el inicio de su emisión, la novela Traicionada depara grandes alegrías a Telefe. Programada en el horario central, mantiene el invicto en su franja, frente a Los 8 escalones del millón, en eltrece, y volvió el martes a ser lo más visto del día, con 13,6 puntos.

La novela de la médica traicionada por su esposo recibió una ayuda de Telefe Noticias, el programa que la antecede, que emitió una entrevista con Wanda Nara, la conductora de MasterChef Argentina, quien se encuentra en Estambul junto a su pareja Mauro Icardi.

En una nota con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, los conductores de Telefe Noticias, Nara habló de su experiencia al frente del concurso gastronómico que finalizó el lunes.

"Santiago del Moro dejó la vara muy alta y que viniera una mujer a conducir MasterCef fue un desafío enorme. Hice un casting en el verano y era una prueba de cámara, hice como tres versiones, en Telefe me dijeron: 'La gente no conoce la Wanda que sos, sentite libre' y siento que me pude mostrar como soy", afirmó Nara.

La conductora se refirió a su estado de salud. "Fue todo muy rápido, terminó (la grabación de) MasterChef el viernes y después del (premio) Martín Fierro me hice un análisis y no salió como esperábamos. Fue un shock para toda la familia y fue todo muy de golpe. Dudo en hablar del tema porque la gente te juzga, prefiero guardármelo y cuando esté más fuerte lo voy a contar", dijo.

"Yo soy la que contiene a toda la familia, a Zaira, a mi mamá, la que arrastró a Mauro a Estambul y se convirtió en ídolo. Como que yo sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo, por eso me puse las pilas. Me tuve que sentar a hablar con mis hijos aunque me hubiera gustado esperar un poco más cuando trascendió la noticia, son las reglas del juego", expresó Nara, cuya entrevista arrancó con un piso de 9,3 puntos y llegó a una marca máxima de 10 puntos.

Telefe suma un culebrón a la programación

Fue una de las novelas extranjeras con mayor éxito en la Argentina y una de las que catapultó a Thalía como actriz. María, la del barrio desembarcará nuevamente en la pantalla de Telefe y ya genera muchas expectativas.

En la noche del martes, el canal confirmó la llegada de la ficción mexicana y sorprendió a muchos fanáticos de los culebrones. Se trata de una de las producciones que conjuga el drama, con el amor, la tragedia y un toque de comedia que muchos seguidores aún recuerdan.

"Marginaleeeeesssss", "¡Maldita lisiaaaadaaaa!", "Mi Nandito", fueron algunas de las frases que el personaje de Soraya (Itatí Cantoral) repetía en la trama y que se convirtieron en emoticones y muletillas emblemáticas.

María, la del barrio es una telenovela mexicana, producida por Angelli Nesma Medina para Televisa, en 1995. Está basada en Los ricos también lloran, telenovela de 1979 y está protagonizada por Thalía y Fernando Colunga.

Cuenta con un elenco conformado por Itatí Cantoral y Ana Patricia Rojo, Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides, Irán Eory, Ricardo Blume, Carmen Salinas, Meche Barba, René Muñoz y Ariadna Welter.

En los últimos años, el conocimiento de la telenovela ha traspasado las fronteras de México gracias a una de las escenas protagonizada por Cantoral y Yuliana Peniche. Debido a la sobreactuación de todos los intérpretes, la incoherencia en la edad de los roles que representaban y el montaje fallido de la escena, generó varios memes en Internet.

Te puede interesar Cinco bodegones más baratos de Buenos Aires para comer bien y no gastar tanta plata

¿Cuándo estrenará María, la del barrio?. Aún no hay confirmación de fecha y la promoción se da con el cartel "Muy pronto".