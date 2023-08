Gustavo Conti y su devastador relato sobre la salud de Silvina Luna: "Cuando la fui a ver, se me cayó la mandíbula al piso"

Gustavo Conti habló del estado de salud de Silvina Luna y se mostró muy preocupado por la lentitud de su evolución, según su consideración, justo cuando se venía hablando de una mejoría de la actriz, a casi tres meses de su internación.

"No se crean tanto. Tampoco es tan así, está recuperándose muy de a poquito. La está pasando como el orto. Una persona con la movilidad que tenía en su vida, encontrarse postrada en una cama no está bueno. Tampoco me gusta que digan que está bárbara; está hecha mierda, la está pasando como el orto", consideró el actor, que mantiene una amistad desde que se conocieron dentro del reality Gran Hermano, hace más de 20 años.

Conti destacó que Luna "está peleando por su vida todos los días. En un momento pensamos lo peor. Está muy lejos de ser lo que era Silvina antes. Cuando la fui a ver, se me cayó la mandíbula al piso".

Gustavo dijo que su amiga está muy consciente de lo que está pasando y tiene deseos de estar mejor: "Sabe todo. Yo le tengo fe a ella. Seguiré rezando como lo hago todos los días".

En Intrusos remarcaron que "en tres días se cumplen tres meses de su internación" y que "la parte neurológica y respiratoria está recuperada. Está con kinesiólogos, está con su hermano y sus dos amigas. Estuvieron a punto de darle el alta porque ella necesita el cambio de ámbito, pero no se pudo".

A mediados de julio, Silvina Luna salió de terapia intensiva y pasó a una habitación de terapia intermedia del Hospital Italiano, pero aún no pudieron darle el alta.

Metacrilato, sustancia que ocasionó los problemas de salud de Silvina Luna

El PMMA, conocido como Metacrilato, es un material de relleno que se utiliza mayormente para fabricar prótesis óseas o dentales. Sin embargo, en estética también se utiliza en nalgas y mamas, pero su uso puede ser muy peligroso y provocar importantes deterioros en la salud, como le ocurrió a Silvina Luna, que se encuentra internada en terapia intensiva, a la espera de un trasplante de riñón por una insuficiencia renal crónica que le provoca tener que someterse a diálisis tres veces por semana, durante cuatro horas por día.

En el año 2010, la actriz se sometió a una cirugía con Aníbal Lotocki. Su idea era hacerse una liposucción para sacarse grasa corporal e inyectarse un poco en los glúteos, pero el doctor le sugirió agregarle metacrilato para que el efecto sea más duradero.

Lo que no imaginó Silvina fue que esa sustancia le provocaría la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la llevó a tener que tomar corticoides, que provocaron una baja en sus defensas y un deterioro de su cuadro de salud al punto de necesitar un trasplante de riñón, que se ve demorado por la aparición de una bacteria que aún no pudo combatir.

El Metacrilato puede ocasionar reacciones alérgicas, migración hacia otra parte del cuerpo, infecciones, dolores, necrosis e hipercalcemia. Con estos síntomas tiene que convivir Silvina Luna y otras famosas que acompañaron su causa judicial, como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi.