Millones en dólares: cuánto dinero y por qué le ganó María Laura Santillán a Canal 13 en un juicio

A diferencia de su ex compañero, María Laura Santillán esperó y recibió como compensación una jugosa cifra millonaria por ser despedida de Telenoche

En la historia reciente de la televisión argentina, el 14 de diciembre de 2020 quedará marcado como un día de despedida y cambio. Fue en esa fecha que María Laura Santillán condujo su último programa en Telenoche, el famoso noticiero nocturno de eltrece. Tras más de un cuarto de siglo al frente del emblemático espacio, su partida desencadenó un proceso legal en búsqueda de justicia.

La desvinculación de María Laura Santillán de Telenoche fue inesperada y súbita. La veterana periodista condujo su programa por última vez el mismo día en que se le comunicó su salida. Con más de 25 años dedicados al noticiero, su adiós marcó el cierre de un capítulo que había sido testigo de su evolución como comunicadora y su influencia en la audiencia.

Un aspecto que resalta en la trayectoria de Santillán es su dúo con Santo Biasatti, otro referente de la televisión. Durante 17 años, ambos forjaron una alianza periodística que los consolidó como uno de los dúos más recordados en los noticieros argentinos. Asumieron la responsabilidad de suceder a César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers, iconos en el ámbito de la información televisiva. Con su enfoque fresco y análisis profundo, Santillán y Biasatti dejaron una marca duradera en la audiencia.

En un giro que atrajo la atención de muchos, María Laura Santillán y Santo Biasatti decidieron presentar juicios legales tras los despidos en el canal. Las circunstancias llevaron a que ambos conductores emprendieran un camino de lucha por sus derechos.

Ángel de Brito, en su programa LAM, reveló que ambos periodistas habían obtenido victorias en sus demandas. Aunque Biasatti optó por llegar a un acuerdo con el canal, Santillán decidió esperar la sentencia, lo que resultó en una compensación financiera sustancialmente mayor.

La victoria legal de María Laura Santillán fue un momento trascendental en su post-Telenoche, evidenciando su determinación y valentía en la defensa de sus derechos. La periodista recibió una compensación de 1.700.000 dólares por su despido, en comparación con los 500.000 dólares en cuotas que recibió Biasatti. Esta diferencia económica marcó un hito en su batalla legal, demostrando que su influencia y legado no se limitan al ámbito periodístico.

Su regreso a la televisión en 2021 fue un momento emotivo. Durante nueve meses después de su salida de Telenoche, la periodista fue invitada al programa conducido por Jonatan Viale en LN+. Su voz temblorosa al hablar demuestra el impacto emocional que tuvo la despedida. Con una mezcla de nostalgia y humor, María Laura compartió su perspectiva sobre el motivo de su salida, mencionando que alguien en el canal consideró necesario un rostro más joven en pantalla, a pesar de su sentirse joven de espíritu.

Cómo se despidió María Laura Santillán de Telenoche

"Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas", comenzó diciendo María Laura Santillán en una carta publicada en Instagram.

"Nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días", continuó e indicó: "17 años que son como mil años, estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia".

"Fue un honor haber sido parte de la mesa cotidiana de cada noche, fue un honor haber entrado a sus hogares y a sus corazones como conductora de Telenoche", señaló Santillán.

Millones en dólares: cuánto dinero y por qué ganó María Laura Santillán a Canal 13 en un juicio

"Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad. Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos", aseguró la conductora argentina.

"Me llevo conmigo una enorme cantidad de amigos como ustedes, para siempre. Y seguiré respondiendo como siempre lo hice, todos los mensajes y mails que recibo, escuchándolos en la calle, tomando nota de sus problemas y por estas horas, agradeciéndoles tanto apoyo y cariño", manifestó Santillán.

"Tengo cosas para contarles, pero será de a poco. Me toca cuidarme y reconstruirme. Nos merecíamos una despedida diferente, pero ya nos vamos a volver a encontrar. Mientras tanto, cada uno de los días, los extraño y los extrañaré un montón. Gracias por tanto cariño. Gracias por la confianza", concluyó María Laura Santillán su despedida.