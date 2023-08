Nancy Dupláa habló sobre el fuerte escrache que sufrieron con Pablo Echarri en un aeropuerto: qué dijo la actriz

Nancy Dupláa y Pablo Echarri volvieron a ser el centro de atención. En esta ocasión, fue porque se viralizó en las redes sociales un video de hace unos meses que muestra cómo fueron abordados en el aeropuerto por un grupo de argentinos que les exigía explicaciones sobre la abrupta alza del dólar.

Al ser consultada por Daniel Ambrosino acerca del incidente, Dupláa fue firme en su respuesta: "El video no es reciente, data de hace algunos meses atrás. Fuimos abordados por una pareja que nos grababa mientras interactuábamos con algunas chicas. Optamos por tomar nuestros propios teléfonos y filmarlos también, momento en el que retrocedieron y se marcharon".

En el video, se puede ver cómo un hombre los increpaba: "Son dos zánganos. Malditos, falsos", arremetió quien filmaba con su celular. "¿Por qué no hacen videos informando sobre el valor actual del dólar? ¡El país está al borde del colapso!", expresaron los agresores de manera enérgica. Ante este cuestionamiento, la pareja optó por no ignorar la situación y decidió enfrentar las acusaciones, incluso incluyendo comentarios sobre los medios.

En lugar de eludir la confrontación, Nancy Dupláa y Pablo Echarri decidieron responder a las críticas, manteniendo una actitud desafiante y sin reservas. "Estamos de vacaciones como ustedes. Sos una zombie que repite lo que dicen los boludos de TN. Yo también soy profesional... ¡Manga de bobos! Trabajo hace 30 años, boba. ¡Estúpidos!", declaró la actriz, mientras sostenía su teléfono para registrar el incidente en video.

#RenunciaMassa #DolarBlue dos hipocritas que bailan por el billete Pablo Echarri y Nancy Dupláa Ningun Kirchnerista es gratis . Campaña de actores en 2018 -2019 cobraron 20 mil dólares cada uno. Con la suya contribuyenteeeee! pic.twitter.com/W1PuZ07oKj — Sergio (@Comerciante176) August 17, 2023

Este tipo de situaciones no es inédito para la pareja. En agosto del año anterior, el actor fue confrontado mientras se tomaba fotografías con sus seguidores en las afueras del Multitabaris, lugar en el que protagonizaba la obra "ART" junto a Mike Amigorena y Fernán Mirás. "¿Echarri, ahora que el dólar está en 300 pesos, la patria no está en peligro?", exclamó un individuo, a lo que el artista respondió: "Sí, la patria comenzó a estar en riesgo hace algunos años atrás".

Duplaá cuestionó a Milei tras las PASO

"Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo", dijo Nancy Dupláa en su cuenta de Instagram

Nancy Dupláa, a través de su cuenta de Instagram, compartió un par de posteos que se mostraban contrarios a la figura de Javier Milei, el ganador de la jornada.

"Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo", reza el primer posteo compartido en sus historias de Instagram, que pertenece a la cuenta de la red social conocida como Twitter por parte del usuario @etupito. Otro de los mensajes compartidos, que incluye una bandera de la comunidad LGBT, reza: "Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones", para luego rematar: "Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho".

Hace poco, la actriz se refirió a la posibilidad de que su pareja, Pablo Echarri, incursione en la política y aclaró su gusto por militar desde afuera: "Me parece bueno seguir manteniendo esta forma. Poder decirlo desde este lugar de actriz. Formo parte de un círculo donde en general no conviene decir lo que uno piensa porque los grandes medios hegemónicos son los que manejan la información y la comunicación. Ponerse en contra de eso no es fácil, pero es más importante mi militancia desde este lugar que desde otro, donde no siento que tenga condiciones ni ganas para hacerlo. Con respecto a él (por Echarri), siempre lo vamos a acompañar, pero la verdad, no es algo que a mí me gustaría. No es algo que yo elegiría"

Además, se refirió al rol que el actor ocupa dentro del gremio de la actuación: "Pablo hace política en SAGAI. Genera políticas, genera derechos para los actores, cómo se puede ir renovando, qué servicios se les puede dar. Desde ahí hizo un laburo fenomenal. Es un servicio y superó las expectativas propias, inclusive. Lo veo más valioso desde ese espacio que en un partido. Es entrar en un campo difícil, oscuro".