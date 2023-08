Murió "Chico" Novarro, uno de los cantantes y autores más prolíficos de Argentina: su legado

Bernardo Mitnik, más conocido por su nombre artístico Chico Novarro, falleció este viernes a los 88 años.

El cantautor argentino tenía una larga carrera en el mundo de la música. Su fama inicial se dio cuando integró el elenco del Club del Clan, desarrollando luego un exitoso camino como cantante solista y compositor.

La noticia la dio uno de sus compañeros de ruta, Dany Martin a través de una publicación en Twitter: "Con un dolor que pocas veces sentí en mi vida, quiero decirte que se fue mi hermano de toda la vida, Chico Novarro. ¡Volá alto, Chico, muy alto!".

"Se fue mi papá, hermoso y amado", escribió su hijo, Pablo Novak junto a una imagen retro del músico, en el que se lo ve joven, tocando la batería. El músico era padre además, de Julieta, Marcela y Carolina; y tenía dos nietos Esmeralda y Marcos.

Nació el 4 de septiembre de 1933 en la ciudad de Santa Fe y se destacó en el ámbito del arte. Integró el elenco de El Club del Clan entre 1962 y 1964 pero forjó, con los años, una sólida carrera integral: escribió casi seiscientas canciones, obras de teatro y música para shows y películas. También tuvo una faceta como actor e hizo varias películas.

Actor, intérprete, músico, fue uno de los autores más prolíficos de nuestro país y entre sus casi 600 canciones hay cumbias colombianas, boleros, tangos, canciones populares y jazz.

Chico Novarro: su legado

"Yo tendría apenas 10 años cuando empecé a estudiar en el Liceo Municipal de Santa Fe, donde se aprende música. Después nos mudamos a las sierras de Córdoba, donde tuve muy buenos maestros y me hice músico profesional. Recién empecé a escribir a los 30 años. Hubiera preferido quizá ser más músico, haber tenido un estudio más completo de algún instrumento. Estudié, es verdad, pero no en la medida que hubiera querido. Me hubiera gustado ser un músico más importante", recordó el artista en una de las últimas entrevistas que hizo con este medio.

Se hizo conocido luego de pasar por el exitoso Club del Clan en la década del 60 y desde entonces siguió creciendo como solista. Fue gracias al bolero que pudo aunar sus inquietudes jazzísticas con su gran talento como melodista y así surgió una de sus canciones más emblemáticas "Algo contigo". Pero también quedarán en el recuerdo otros inolvidables temas como "Arrancame la vida" o hits como "El Camaleón" y "El Orangután", que Novarro consideraba casi "pecados de juventud".