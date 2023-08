Rating: Lizy Tagliani vapuleó a Guido Kaczka con estos números impactantes

Got Talent Argentina, con Lizy Tagliani en Telefe, debutó el lunes a las 21.45 y fue lo más visto del día en la televisión abierta porteña, y llegó a triplicar la audiencia que registró Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka en eltrece.

El ciclo de talentos regresó a la televisión con un jurado de famosos: el cantante Abel Pintos; La Joaqui, una de las referentes del género musical urbano; Emir Abdul, bailarín y coreógrafo uruguayo con millones de seguidores en redes sociales; y la actriz Flor Peña.

Artistas de diferentes disciplinas buscarán conquistar a los expertos en la etapa de audiciones. Solistas, dúos o grupos, sin importar la destreza y sin límite de edad, se presentarán sobre el escenario para demostrar su talento.

Más de 450 artistas fueron seleccionados en los castings realizados alrededor de todo el país y llegó la hora de conocerlos.

El estreno de Got Talent Argentina comenzó con un piso de 13,4 puntos que le dejó el noticiero de Telefe.

Con una niña que realizó un cuadro de gimnasia artística, un pianista de 15 años, una especialista en "speed paint" y el imitador del cantante Chayanne, el ciclo llegó a una marca máxima de 19,7 puntos.

Rating: ¿cómo le fue a Traicionada en su nuevo horario?

Traicionada, la exitosa novela de Telefe, afrontó el lunes un nuevo desafío, porque fue movida de horario en la grilla por el estreno de Got Talent Argentina, el ciclo con Lizy Tagliani que tuvo un debut excelente.

Con un piso de 19 puntos de rating, el drama bajó luego a su promedio habitual de 12 puntos, suficiente para quedarse con su horario frente a 5,6 que consiguió ATAV, la ficción de eltrece.

El capítulo del lunes mostró la desesperación de Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) por la desaparición de Ali (Alp Akar), que sufre por la competencia con el hermano de Derin (Melis Sezen).

Los engaños son parte de la venganza del arquitecto que dejó expuesto a Mert en una infidelidad. Volkan no resistió confesarle a Asya que quiere que se vaya de la ciudad porque no soporta verla y su vida es mejor sin ella.

De lunes a jueves, Traicionada se emitirá durante una hora, menos tiempo del que tenía hasta la semana pasada en la pantalla. Los viernes recuperará minutos al aire, cuando se emita de 21:45 a medianoche.

Got Talent Argentina: el número ejecutado por 34 bailarines, que emocionó a La Joaqui

Got Talent Argentina comenzó el lunes con el pie derecho y hubo varios números que sorprendieron a los integrantes del jurado. Una presentación emocionó a La Joaqui, que no contuvo sus lágrimas.

Un grupo de bailarines llamado Fort Crew subió al escenario. Se trataba de 34 artistas en escena, que ejecutaron una coreografía que impactó en el jurado. Y La Joaqui, con lágrimas en sus ojos, hizo una emotiva devolución.

"No conozco a todos los chicos que están acá, solo uno de ellos baila conmigo. En la posición en la que me encuentro, estoy acostumbrada a ver cómo a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más, como si fueran personajes secundarios, y sinceramente esto me emociona mucho", aseguró.

Abel Pintos agregó: "Me emocionó lo mismo, al margen del enorme talento, yo no podía parar de ver el valor en cada uno de todos ustedes. Son amables los unos con los otros, se dan espacio, no hay egos, se nota el amor que hay entre ustedes, la amistad y la fraternidad. Ese compromiso que tienen con lo que hacen, me deja más tranquilo, y con chicos como ustedes hay un mundo en el futuro, un mundo posible, y puede ser muy hermoso".