¿Querés bajar de peso?: no tomes este suplemento que prohibió la ANMAT

El producto alimentario no cumple con la normativa alimentaria vigente. La Disposición fue publicado este martes en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un suplemento alimentario para adelgazar a base de matcha.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficinal, a través de la Disposición 6545/2023, con la firma del titular del organismo, Manuel Limeres.

Se dispuso la ilegalidad en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: "Suplemento Alimenticio ‘Matcha Slim'", distribuido por la compañía Perubionatural S.A.C.

El producto se presenta como un "suplemento alimenticio natural, ideal para dietas o regímenes alimenticios para adelgazar, recomendado para hombres y mujeres de todas las edades".

Entre sus ingredientes se mencionan: "una mezcla de harinas de té verde, berenjena, caiguas, algas, linaza y cola de caballo, micro pulverizadas".

La ANMAT señala que este suplemento "carece de los registros sanitarios pertinentes, no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, y por lo tanto, no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad".

Otros suplementos dietarios prohibidos por la ANMAT

La semana pasada, la ANMAT también prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de una decena de suplementos dietarios por carecer de registros sanitarios y, en tanto, incumplir con la normativa alimentaria del organismo.

A través de la Disposición 6506/2023, publicada con la firma del titular de ANMAT, Manuel Limeres, el ente estatal reveló que esta serie de productos se identificaron como publicitados y promocionados en plataformas de venta en línea.

En concreto, la prohibición afecta a 3 marcas: la mayoría corresponden a King Hardcore, y otros a Innovative y KN Nutrition. Los 10 productos son:

MK-677 Dietary Supplement, 60 capsules, 12,50 mg, marca King Hardcore

ANAVAR Dietary Supplement, 60 capsules, 40 mg, marca King Hardcore

LIGANDROL Dietary Supplement, 90 capsules, 5 mg, marca King Hardcore

M-DROL Dietary Supplement, 90 capsules, 15 mg, marca King Hardcore

SUPER DROL Dietary Supplement, 60 capsules, 15 mg, marca King Hardcore

CARDARINE Dietary Supplement, 60 capsules, 15 mg, marca King Hardcore

S-23 Dietary Supplement, 60 capsules, 10 mg, marca king Hardcore

TRENAVAR Dietary Supplement, 60 capsules, 25 mg, marca King Hardcore

FEMATROPE Dietary Supplement, 60 capsules, 50 mg, marca King Hardcore

Hell Fire EPH 150 EPHEDRA EXTRACT, Dietary Supplement, 90 capsules, marca Innovative

IBUTAMOREN MK 677, Dietary Supplement, 60 tablets, marca KN Nutrition

De acuerdo al documento emitido por ANMAT estos suplementos dietarios no cumplen con la normativa alimentaria vigente debido a que carecen de registros sanitarios. Por eso, al no contar con esa información, estos productos "no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado".

En tanto, no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, y por lo tanto, se los considera productos ilegales.

ANMAT autorizó un medicamento para bajar de peso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la inscripción en su Registro de Especialidades Médicas de un nuevo medicamento inyectable para bajar de peso en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física.

Se trata de "Wegovy" del laboratorio Novo Nordisck Pharma, cuyo principio activo es la "Semaglutida", y que a nivel internacional se hizo conocida por ser utilizada por algunas celebridades como el magnate Elon Musk.

Sin embargo, aún no hay fecha estimativa para su desembarco en farmacias, dado que previamente el laboratorio debe "solicitar a esta Administración Nacional la autorización efectiva de comercialización notificando fecha de inicio de la importación del primer lote", el cual deberá pasar "la verificación técnica correspondiente" antes de salir a la venta, según consta en la disposición de la Anmat.