Rating: Got Talent Argentina arrasa y bate sus propios récords

Luego de su debut triunfal el lunes, Got Talent Argentina, con Lizy Tagliani en Telefe, volvió a batir su propio record, con números que no se veían desde la última edición de Gran Hermano.

En la previa del ciclo de performances, Telefe Noticias llegó a 15,3 puntos, un 50% por arriba de sus números habituales. Luego, Got Talent Argentina comenzó con 16 puntos, mientras que Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka en eltrece, apenas llegaba a a 7,6 puntos.

El programa de Tagliani superó los 20 puntos y marcó un pico de 21 puntos, mientras que eltrece registró uno de 8,9 puntos con Kaczka. Pasadas las 23.00 arrancó Traicionada en Telefe, que lideró la franja con una marca máxima de 13,5 puntos, mientras que ATAV 2, en eltrece, llegó a los 6,9 puntos.

A raíz de estos números sucedió algo infrecuente en eltrece: Kaczka no fue lo más visto del día en esa señal, porque Ahora caigo, con Darío Barassi, lo superó con 9 puntos de rating.

Beto Casella arremetió contra Wanda Nara

La conductora televisiva Wanda Nara reside en la ciudad turca de Estambul, con cuatro de sus hijos, acompañando a Mauro Icardi quien juega al fútbol en el club Galatasaray, aunque sigue vinculada con la Argentina.

Trascendió que Nara le puso un bozal legal a su padre Andrés y su pareja, Alicia Barbasola, para que no puedan hablar de su estado de salud. El tema fue tratado el martes en Bendita, en elnueve.

Wanda Nara censuró a su padre para que no hable de su salud.

Beto Casella, el conductor del ciclo, se despachó contra Nara: "No se le puede poner un bozal a Andy, que es más bueno que Lassie. Él lo único que quiere es promocionar a su pareja y ver si pueden poner el pie en algún programa ¡Si no lo dejan acercarse! ¡No sabe nada de la familia!"

Alejandra Maglietti opinó: "Si yo fuera la abogada de Andrés Nara, le diría que siga hablando tranquilo, porque apelo esa medida y punto. Él tiene derecho a la libre expresión".

"Lo qué pasa que por ejemplo le informan, le mandan un audio, contándole la situación dramática que está pasando una pareja tóxica, que es la de su hija, y él lo filtra", agregó Edith Hermida.

La Joaqui destacó a Abel Pintos en Got Talent Argentina

Got Talent Argentina tiene como al cantante Abel Pintos, la actriz Florencia Peña, la cantante La Joaqui y el coreógrafo y bailarín uruguayo Emir Abdul. La Joaqui, popular entre los jóvenes, anunció su retiro de la música en redes sociales tras un conflicto con su exrepresentante, y se animó a integrar este jurado y vencer los prejuicios.

"Veo gente muy contenta y alegre que me haya pasado eso (la convocatoria a Got Talent Argentina) y bueno, también gente que considera que no tengo las técnicas vocales que se necesitan para juzgar un evento de talentos", dijo la cantante.

"Y el mismísimo Abel Pintos me dijo 'por algo estás acá. De casualidad uno puede tener una canción que sea un éxito, de casualidad dos. Ahora, un disco de cinco canciones e ir a un programa de talentos, no es de casualidad. Así que desde ese día me siento un poco mejor y me estoy sintiendo un poquito más valiente y me gusta un poco más lo que estoy haciendo", concluyó.