Habló el comerciante que se defendió con una escopeta de los saqueos: "Es muy triste, pero ¿qué otra cosa puedo hacer?"

En medio de los disturbios que se desataron en diversos puntos del conurbano, un grupo de comerciantes en Loma Hermosa, perteneciente a Tres de Febrero, optaron por proteger sus establecimientos con disparos, empleando escopetas y proyectiles de goma. Este acto quedó registrado en un video que se viralizó.

Durante esta jornada, algunos de los comerciantes que forman parte del Centro Comercial 1 de Mayo y que se defendieron expresaron a través de los medios su pesar por la situación que experimentaron. "Es una situación muy triste, pero ¿qué otra alternativa teníamos?", manifestaron.

Eduardo, dueño de una pañalera y uno de los comerciantes que salió en defensa, explicó: "Somos personas que trabajamos duro, hemos estado aquí durante 35 años. No es que hayamos actuado incorrectamente, trata de ponerte en nuestra situación. ¿Creés que es agradable enfrentarse con una escopeta? Si hubieran entrado, la situación habría sido grave para todos nosotros".

En una conversación con Telefé Noticias, Eduardo detalló cómo desde temprano comenzaron a observar a individuos encapuchados merodeando la zona. "Vivo aquí, no es que mi negocio está en otro lugar. No es algo que deseemos hacer. Ver a unas 200 personas, todas con capuchas, que no pertenecen a la localidad... ¿Qué otra opción teníamos? Vecinos que tenían escopetas decidieron unirse en mi local", añadió.

Escopeta y balas de goma

Asimismo, hizo hincapié en que las balas utilizadas eran de goma y habían sido proporcionadas por la policía. Según su relato, fuera del campo visual del video se encontraban aproximadamente 200 personas gritando consignas de saqueo y avanzando en su dirección. "Un negocio cercano realizó disparos de advertencia debido a que estaban entrando. Esto calmó un poco la situación. Fue un lapso de alrededor de una hora de caos. Algunos negocios fueron saqueados. No lograron ingresar aquí y se dirigieron al supermercado Día", detalló.

???? "EN ESTA CUADRA NO SE ROBA"- Así disparó el dueño de una perfumería para evitar un saqueo en el supermercado de la cuadra???? Loma hermosa pic.twitter.com/1T52IzZ2r9 — Vía Szeta (@mauroszeta) August 23, 2023

Eduardo recordó la vulnerabilidad de su negocio, a pesar de las rejas de protección. "Las rejas pueden ser forzadas. Si no te quedas para defenderlo, te roban todo y podrían agredirte. Lo más probable hubiera sido la violencia. Recuerdo lo sucedido en 2001; lo presencié. En ese momento, un comerciante chino tuvo sus refrigeradores robados, cargados en una camioneta. La pobreza existe en todas partes, la inseguridad es un desafío, como en todo el conurbano", agregó.

"La carnicería vecina, que estuvo a punto de ser blanco de los saqueadores, existe desde hace 75 años. No conozco lo que es tomar una semana de vacaciones. Trabajamos sin descanso, esto es todo lo que tenemos. Pero es desgarrador tener que recurrir a un arma para defendernos", concluyó.