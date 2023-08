Rating: Boca y Racing aburrieron en la cancha pero triunfaron en la pantalla chica

Telefe no emitió el jueves a su nuevo éxito, Got Talent Argentina, que fue reemplazado por la transmisión del primer partido entre Boca Juniors y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El club xeneize y la Academia aburrieron durante 90 minutos en el partido jugado en el recinto boquense, donde empataron en cero, pero fueron por lejos lo más visto de la televisión abierta porteña.

El partido entre Boca y Racing llegó a un pico de 20,1 puntos, y compitió contra Lionel Messi y su Inter Miami, que en la televisión paga llegó a 8 puntos y superó hasta a Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka en eltrece, que apenas registró 7,8 puntos.

Telefe sumará minutos a una de sus novelas exitosas

Telefe recibió un nuevo inmpulso en sus números gracias al éxito de Traicionada, que puso de nuevo a las ficciones entre los más visto y comentado. Sadakatsiz, como es su nombre original, gira en torno a la vida de Asya (Cansu Dere), una médica que descubrió que su marido, Volkan (Caner Cindoruk) la engañaba con una mujer mucho más joven que ella, Derin (Melis Sezen).

Desde el estreno de Got Talent Argentina, el lunes, Traicionada perdió tiempo en pantalla y comenzó más tarde, a las 23.00. Sin embargo, el canal confirmó que un día a la semana tendrá una emisión de duración extra. Los viernes se emitirá de 21:45 a medianoche.

Desde su estreno en la Argentina, la novela ocupó la franja horaria de las 21:45 y si bien al principio tenía sólo una hora al aire, con la salida de MasterChef Argentina se emitieron capítulos dobles hasta la medianoche.

Traicionada ya tiene un nicho de audiencia que le garantiza una base de 10 puntos de rating.

Esto le permitió al canal conseguir promedios de rating satisfactorios que incluso superaron los 12 puntos. De esta forma se posicionó muy bien ante la competencia y consiguió atrapar el nicho de audiencia.

Flor de la V se quebró al recordar su infancia

Desde que Flor de la V se puso al frente de Intrusos, el ciclo de espectáculos de América, demostró que además de actriz también es una conductora que puede hacer reír al público tanto como conectarlo con las noticias de actualidad.

Invitada a Noche al Dente, el miércoles a la noche, la artista hizo un repaso de sus comienzos en el espectáculo. "Estar del otro lado de las noticias me permitió darme cuenta de que de verdad nada es tan importante y a mí me parece que cambió mucho la forma de hacer espectáculo que hace 20 años atrás", dijo la conductora sobre su rol en el ciclo que condujo Jorge Rial.

"Yo trato siempre de tener una mirada desde mi humilde lugar del espectáculo. También tengo un gran equipo de producción con el que hacemos este programa diario, que me abrió a un público completamente distinto, un público que quizás a mí antes no me consumía y que ahora me ve todos los días", destacó.

También habló sobre su vida antes de ser famosa. "Para mí el vestido tiene algo tan simbólico, que es un objeto de deseo, ¿no? Un día estaba jugando con un tapado de piel y me descubrieron, en realidad siempre me descubrieron".

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Flor eligió uno tema de Ramona Galarza. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, la conductora contó que a ella la emociona mucho porque esa música la conecta con su infancia.