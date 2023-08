Jorge Lanata fue internado en terapia intensiva: qué le pasó al conductor y cómo sigue su estado salud

Jorge Lanata vuelve a atravesar un difícil momento de salud. El periodista alertó a sus oyentes al ausentarse durante dos días en su programa de radio "Lanata sin Filtro". El motivo por el cual no estuvo frente de la conducción de su ciclo radial fue porque habría sufrido una descompensación que lo llevó a estar internado.

El periodista habría sido internado este martes en la Fundación Favaloro tras llevar varios días sintiéndose mal. El domingo pasado, durante la transmisión de Periodismo Para Todos, Lanata no se encontraría bien de salud, tendría la presión baja y los niveles de glucemia muy altos, según reveló Teleshow.

La noticia sobre la salud de Lanata se dio a conocer en A La Tarde, cuando Diego Esteves, quien reemplaza a Karina Mazzocco anunció: "Preocupación por la salud de Jorge Lanata. Se ausentó de su programa de radio Lanata sin Filtro".

Según indicaron, su descompensación fue causada por una infección urinaria, cabe destacar que el periodista tuvo un trasplante de riñón hace algunos años. "Estaría cursando una infección urinaria", señaló Estéves.

Además, el periodista reveló que estarían haciendo lo posible para que Lanata esté presente el domingo en Periodismo Para Todos. "Le estarían dando antibióticos y es probable que el domingo no esté en su programa, aunque están haciendo lo posible", anunció.

Finalmente concluyó: "Recordemos que estamos hablando de una persona trasplantada, que tuvo un trasplante cruzado hace unos años y permanentemente tiene complicaciones en su salud. En este momento está en reposo".

Según indicaron, su descompensación fue causada por una infección urinaria

Qué dijo Esmeralda Mitre sobre la situación de Lanata

Esmeralda Mitre, quien estaba invitada al programa, se refirió a la enfermedad renal que tiene el periodista ya que su papá, Bartolomé Mitre, la había padecido. "Está inmunodeprimido, mi padre tuvo la misma enfermedad que Jorge, mi papá se dializó 15 años hasta que consiguió un riñón. Fue durísimo para él porque el día post trasplante le dolía más que el primer día, porque el cuerpo había quedado aun más golpeado", dijo.

Te puede interesar ¿Cuál es la aplicación para proyectar el celular a pared?

Y agregó: "El riñón que le trasplantaron a papá duró aproximadamente 10 años, que es lo que dura más o menos un riñón trasplantado. No sé hace cuánto tiempo fue trasplantado Jorge, pero sé que se toma una cantidad de pastillas enorme para que el riñón no se desgarre y poder sostenerlo, y esa cantidad de pastillas lo inmunodeprimen y está más propenso a contagiarse cualquier cantidad de bacterias y eso trae muchísimos problemas. Es una de las enfermedades más duras, incluso a veces más que algunos cánceres, porque no hay un momento de descanso: te dializan, y al día siguiente te duele, y así".