Rating: sin Jorge Lanata enfrente, ¿cuánto midió la edición dominical de Got Talent Argentina?

El horario estelar del domingo en la TV abierta porteña fue atípico, porque eltrece decidió no emitir la edición de Periodismo para todos, ante la internación de su conductor, Jorge Lanata, en la Fundación Favaloro por un problema de salud.

La franja comenzó con eltrece en la punta, con la película Mujer maravilla, con 7,5 puntos, seguido por la edición de Pasapalabra con famosos, con 6 puntos. Los números se revirtieron luego, y el ciclo de Iván de Pineda subió a 9,1 puntos, mientras que la película registró 6,4 puntos.

A medida que se acercaba la edición dominical de Got Talent Argentina, Pasapalabra creció a 10,9 puntos, mientras que Mujer maravilla anotaba 8,4 puntos. La película cayó a 6,7 puntos cuando comenzó el ciclo de Lizy Tagliani que inició con 12,1 puntos. Got Talent Argentina fue lo más visto del domingo con 14,5 puntos.

Got Talent Argentina: Tomás conmovió con su talento, pero no consiguió el pase dorado

En Got Talent Argentina, un niño de 11 años cautivó con su performance. Muy seguro, subió al escenario y comenzó a desplegar su talento ante el jurado. Tomás Jackson, oriundo de Buenos Aires, cantó una zamba y desde los primeros segundos puso al público de pie.

El niño buscaba el "botón dorado", que le permitiría su pase directo a la semifinal de la competencia. Sin embargo, el jurado tomó una decisión contraria. La Joaqui remarcó la importancia de vivir cada etapa, ya que la experiencia lo iba a enriquecer como artista. Además, destacó que a su edad no debe "saltarse etapas", y que por esa razón no presionaba el botón.

Abel Pintos coincidió con La Joaqui y recomendó que el niño viviera cada momento del programa para conocer al resto de los participantes. El resto del jurado afirmó que tenía los cuatro "sí" para pasar a la siguiente instancia, pero que no se debía sentir desmotivado por no conseguir el botón dorado. Lejos de estar triste, Tomás se mostró muy contento de pasar a la próxima instancia.

"Es una especie de Clark Kent": la joven que asombró a Abel Pintos

En Got Talent Argentina, una joven concursante se mostró tímida, pero concretó una performance que despertó elogios y aplausos generalizados. Marianella Gómez llegó al escenario, y anunció: "Vengo a hacer una fusión de malambo con danzas árabes".

Llevó adelante un original número en el que demostró su talento. Florencia Peña se mostró impactada. "Siempre es mejor sorprender, llegaste con tus anteojitos, tranquila, una remerita ocre, que te quiero decir que es mi último color de la lista, y un pantaloncito beige, y la recontra mil rompiste. Una potencia, pero, además, entendés tanto tu instrumento, y tenés tan claro lo que querés contar, que es arrasador. Sos hermosa, te agradezco mucho lo que trajiste hoy acá", Marianella respondió: "Esto viene del corazón".

Emir Abdul Abdul Gani agregó: "Acá tenemos el claro ejemplo de cuando uno sabe que es bueno, y su competencia es uno mismo. Vos estuviste increíble en todos los sentidos, y me encantaría poder tomar unas clases contigo".

La Joaqui destacó: "Estuvo todo muy hermoso. Sos un ser humano espectacular, muy sabia", y la joven contestó: "Mi presentación es un regalo, porque el talento y el arte se comparte". Abel Pintos hizo un elogio inesperado: "Es una especie de Clark Kent, y de repente sos Superman, te felicito".

El guitarrista Yulian Taylor hizo un número que culminó tocando su instrumento con los dientes, un truco que le valió los elogios de los especialistas. Luego de asegurar que su sueño es "vivir de la música", Emir le dijo: "Me dejaste sin palabras".

Sin embargo, Pintos reflexionó: "Los trucos no estuvieron tan bien usados como recursos, pero entretiene y gusta. Yo siento que tenés que trabajar mucho, tenés condiciones, y carisma, y es difícil ser un guitarrista instrumental y que sucedan esas cosas, te felicito por la parte positiva". Peña subrayó: "A mí que no me gusta mucho la guitarra eléctrica. No me captaste. Yo creo que tu decisión de quién querés ser, todavía está en curso".