Cuidado con TikTok: por qué a las empresas ahora les preocupan los virales de los empleados

TikTok es una de las redes sociales con mayor crecimiento en el último tiempo. Tanto es así, que las estadísticas de Digital Report de 2023 muestran un crecimiento de usuarios de la plataforma en Argentina del 43,1% entre principios del 2022 y del 2023.

Los trends con coreografías, las recetas de cocina, los video blogs donde se relata el día o los famosos "get ready with me", en los que se muestran los looks de ropa, son solos algunos de los cientos de contenidos que circulan a diario y que según cada algoritmo se adecuan a la audiencia.

Ahora bien, no solo marcas, empresas, agencias y creadores de contenido conviven en la red social de videos, sino que también los propios empleados y reclutadores utilizan la red como espacio para comunicar y darse a conocer.

¿Qué comunican este tipo de perfiles? Desde consejos para aplicar a roles, hasta vacantes abiertas, experiencias cotidianas de la oficina o el trabajo remoto que permiten empatizar con la situación, el detrás de escena de producciones y los beneficios que ofrece determinada compañía. También, por ejemplo, se muestran las carreras de quienes trabajan allí para ejemplificar con qué formaciones se puede acceder a un puesto, actividades de grupo en la empresa y requisitos necesarios para determinadas búsquedas.

Así es como los reclutadores encuentran una forma más accesible, dinámica y cercana de llegar con esta información al grupo etario que desean alcanzar: los próximos candidatos de la compañía. A la vez que conviven con los jóvenes que relatan cómo son los procesos de selección y, posteriormente, el dia a día en el trabajo.

¿Sirve TikTok para reclutar?

En 2023, TikTok tiene más de 16,2 millones de usuarios de más de 18 años, según informa la empresa China Bytedance. Captar la atención y lograr penetrar con información de valor en los jóvenes es un desafío ante la existencia de múltiples canales y la sobrexposición a la información. Entonces, como dice el dicho, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Si los jóvenes no se acercan a las formas tradicionales de reclutamiento, los profesionales de recursos humanos encuentran como alternativa tomar estos nuevos espacios de los nativos digitales.

LinkedIn es una red social pensada en particular para el mundo laboral, aunque como toda plataforma, su uso desmedido, sobredimensionado y hasta meritocrático, la vuelve una fuente de críticas negativas. Sin embargo, en esa red ya sucede desde hace tiempo que empleados cuentan en primera persona sus desvinculaciones, irregularidades u opiniones durante procesos de selección.

"Con el crecimiento y la creación de nuevas plataformas de interacción social, todas las organizaciones saben que es un desafío canalizar el fenómeno de exposición en las redes sociales", analiza Sofia Mom Von Kotsch (@sofijobs) especialista en empleabilidad.

¿Qué sucede con TikTok? La informalidad del formato y la cercanía genera un contraste que es interesante y mucho más efectivo a la hora de conocer el detrás de escena de una empresa. Incluso, hasta parecería ser más transparente.

El posicionamiento de una empresa en redes sociales

"Que los colaboradores cuenten sus experiencias dentro de la organización se encuentra englobado dentro del término de 'marca empleadora' o 'employer branding', detalla la experta y señala que sin importar el tamaño, debe ser prioridad de todas las empresas trabajar en cómo se posiciona su marca. Los procesos de selección y reclutamiento son los momentos de contacto para los usuarios, por lo tanto, son de los espacios que más deben cuidarse al respecto.

"Cuando hablamos de marca empleadora, se hace hincapié en la reputación que tiene una organización al momento de contratar y engloba cuestiones tales como sus atributos, beneficios, clima, cultura, cómo se lideran los procesos tanto fuera como dentro de la organización", explica.

El hecho de que los empleados muestren cómo es un día en la oficina no solo impacta de forma directa en la compañía, porque puede mostrar sus beneficios en primera persona o la experiencia desde su perspectiva, sino que a su vez, influye en los usuarios a la hora de formar una idea al respecto de la empresa.

TikTok tiene un crecimiento explosivo y las empresas no pueden ignorar las oportunidades y riesgos que implica.

Sofía Mom Von Kotsch también refiere a la posibilidad de construir a los colaboradores como embajadores de marca versus la disyuntiva y delgada línea de que sean ellos mismos quienes expongan situaciones propias de la empresa que de otra manera no serían públicas.

¿Qué se puede hacer en estos casos? "Una estrategia de tener una marca empleadora sólida, conocida por todos los integrantes de una organización, es una gran manera de retener y fidelizar talento, pero también hay que saber identificar los aspectos de mejora y generar planes de acción para fortalecerla día a día, y que lo que ocurre en redes sociales no sea el principal factor de desconfianza por parte de la gran demanda de personas que buscan empleo", reflexiona.

La vida pública vs. la vida privada: ¿qué pasa con lo que cuento en TikTok?

Publicar un video acerca de una buena o mala experiencia es abrir la puerta a la posibilidad de que el video se viralice y se vuelva difícil controlar su alcance. El impacto es incierto a nivel personal y colectivo. Empresas que no llaman o usuarios que deciden no enviar CV. Incluso, si el video implica contar buenas experiencias, hay temas legales y de compliance de la empresa que no deben omitirse para evitar riesgos, tanto desde el lado de colaborador, como desde el rol de un profesional de recursos humanos.

Dentro de las organizaciones que entendieron que estas situaciones son parte de la cotidianeidad se encuentra Globant, compañía unicornio argentina orientada al mundo de la Tecnología. "En Globant capacitan a sus colaboradores en temáticas referidas al uso de redes sociales y creación de contenido como estrategia de retención y atracción del talento; incluso, comparten métodos sobre cuáles son los mejores horarios para postear, como generar contenido de valor con alcance, etc.", ejemplifica la especialista. Una organización que identifica esta realidad, puede utilizarlo a su favor a la hora de llegar a un candidato.

En cuanto a políticas de privacidad y riesgos vale la pena mencionar que las compañías cuentan con códigos de conducta o ética en los cuales se encuadran las prácticas bajo las que deben llevarse adelante los actos de quienes son parte de la organización. Bajo esos parámetros es posible determinar si lo que un empleado compartió condice o no con lo reglamentado.

En definitiva: ser o no ser viral, esa es la cuestión a la hora de compartir sobre tu experiencia laboral.