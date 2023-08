Rating: La Copa Libertadores arrasó por goleada en la televisión

El segundo partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América entre Racing Club y Boca Junrios no tuvo goles durante los 90 minutos, pero ganó por goleada en la competencia por el rating en el horario estelar de la televisión abierta porteña.

La franja principal comenzó con Telefe Noticias al frente con 10,2 puntos sobre su clásico competidor de eltrece, Telenoche, que tuvo 6,8 puntos. En la carrera de los ciclos de chismes, Bendita, en El Nueve, se impuso a LAM, en América, por 4,8 puntos sobre 3,8 puntos.

Luego, Telefe arrasó con el partido jugado en el estadio de la Academia, en la ciudad de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, con picos de 24,1 puntos, un número que la señal no tenía desde la final de Gran Hermano.

Andrea Rincón apuntó contra LAM y Ángel de Brito salió al cruce

"Ustedes me ven muy linda, pero en realidad me pasó algo muy feo y humillante", dijo la actriz Andrea Rincón en un video que compartió en sus redes sociales, en el que explicó por qué no realizó una entrevista en Intrusos, en América.

Rincón acusó a la producción del ciclo por no cumplir con lo que habían pautado. Su enojo salpicó también a LAM y su conductor, Ángel de Brito, le contestó. Desde hace un tiempo, Rincón dejó su perfil confrontativo y mediático y ahora selecciona con rigor cuáles son las entrevistas que va a dar.

Según relató, rechazó visitar el piso de Intrusos, hasta que desde la producción le ofrecieron un formato que la convenció. Se trataba de un mano a mano con Flor de V, sin la intervención de los panelistas.

"¿Qué pasó? Llego al programa a las 12 y me dicen 'esto es un programa y vos estás con todos'. Le dije: "Discúlpame, fue otra cosa lo que habíamos arreglado'. Llega el muchacho que le respondió a mi mánager y dice que no fue el arreglo que tenían", contó la actriz.

Frente a esto, se retiró del estudio sin salir al aire y remarcó: "Le digo (a la productora): 'Yo no soy la misma Andrea que traían, la palabra se respeta y tiene un peso. Así que a mí se me respeta lo que acordamos o yo me tomo el palo'".

"Viene una chica productora que dijo: 'Ah, conmigo no arreglaste nada'. No, pero este chico trabaja con vos, le muestro los mensajes, se desentiende y me dice: 'Te voy a pedir un auto para que te vayas rápido y que no te vea Flor para que no escuche'".

Sin salir al aire, se fue a su casa y desde allí hizo un descargo donde mostró el chat en WhatsApp que tuvo con el productor del ciclo. "Esto es una humillación, totalmente. Pero como estos programas se manejan así tan mafiosamente me tomé el palo", dijo. También arremetió contra LAM al compartir una conversación con su productora.

"De esta mafia hablo yo", expresó junto a la imagen del chat en el que la productora de ciclo le consultó reiteradamente por la posibilidad de realizar una entrevista con De Brito.

El conductor recogió el guante: "¿Confundís una invitación con mafia? ¿Una nota que no fue una violación? Dejá de escribir boludeces Rincón, ubicate", respondió. Las cámaras de LAM fueron en búsqueda de la conductora de Intrusos, Florencia de la V.

"Siento que fue un teléfono descompuesto, algo que no tengo idea porque pasó al aire y hubo un malentendido entre la nota, creo", dijo, y aseguró que lamentaba lo ocurrido.

Se agravó la salud de Silvina Luna

El abogado Fernando Burlando informó sobre la salud de Silvina Luna durante su paso por Poco correctos, en eltrece. Cuando le preguntaron qué sabía sobre la modelo, contó que está "periódicamente" en contacto con la familia de Luna.

"Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar", dijo. "Para entender la salud de Silvina, hacé de cuenta que es como un motor que tiene que estar lubricado, y se le colocó arena y piedra. Eso es lo que pasa con esta porquería que se le inyectaba a las chicas", expresó en referencia al metacrilato, el material utilizado en el procedimiento estético que el médico Aníbal Lotocki realizó a la modelo.

Luego Burlando redobló la apuesta y se refirió al caso de Mariano Caprarola, un expanelista televisivo quien también fue paciente del cirujano y murió de manera repentina el 17 de agosto.

"No descarto la posibilidad, incluso en el caso de Mariano, de que haya tenido debilidad en su salud con el metacrilato, estoy casi convencido", dijo el abogado. Destacó que "Silvina tiene lesiones que podrían considerarse gravísimas, están afectados funcionalmente órganos de su fisiología".

Desde hace más de tres meses Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires como consecuencia de la infección por una bacteria que la tuvo al borde de la muerte.