"Dame fuerzas para criar a nuestro hijo", el dolor de la mujer del ingeniero asesinado en Palermo

La esposa del Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en el barrio porteño de Palermo robarle el teléfono celular, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales donde destacó que le dé "fuerzas" para criar al hijo de ambos, un bebé de apenas cuatro meses.

"Mi amor, papá de mi bebé, te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo, siempre sabrá que su papá fue un loco que vivió la vida a pleno!", señaló Mel, a través de un mensaje en la red social Instagram.

Asimismo, añadió: "Te amo Mariano, SOS, fuiste y sepas el amor de mi vida, mi hijito es la luz de mis ojos, dame fuerza mi cielo! Esperame allá en muchísimo tiempo, pero nos vamos a encontrar! Te amo!".

El ingeniero, de 42 años, fue atacado con un cuchillo por un delincuente que le robó el celular en la esquina de Avenida Del Libertador y Lafinur, en el barrio de Palermo.

El hombre llegó a entrar a una heladería situada cerca del lugar del ataque, fue trasladado al Hospital Fernández y falleció poco después de ingresar.

Lo mataron para robarle el celular

Según reconstruyeron los testigos y quedó registrado en una cámara de seguridad, el joven ingresó a una heladería a pedir ayuda, desde donde llamaron al servicio de emergencias 911.

Marcelo, encargado de un hotel de la zona, fue testigo de los hechos. "Yo entré a trabajar acá, vi un chico que gritaba, pedía ayuda, no lo relacioné con un asalto", dijo. Y desarrolló: "Cuando entra a la heladería, veo que evidentemente lo habían apuñalado y ahí el encargado llamó enseguida al 911″. "Llegó a decir su nombre, Mariano, y su Instagram. Estaba consciente. No me quiero morir decía", relató.

Tras los primeros llamados de auxilio, arribó al lugar personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad. Los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el pecho acostado en el piso del local. La propia víctima les contó lo que había pasado: una persona le robó el celular y luego lo atacó con un cuchillo.

La Policía realizó un cordón sanitario. Mariano fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Fernández, donde finalmente falleció mientras era operado de urgencia.