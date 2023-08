Quién es el empresario que se fundió en 2001, se reinventó y ahora crece sin parar

El empresario Daniel Saramaga se fundió en el 2001 pero no bajó los brazos, supo reinventarse y crear un éxito. Creció en una familia de clase media baja, se independizó y creó la cadena de mueblerías Andre Kevin, que llevaba el nombre de sus hijos. No pudo sostenerla la vendió. En 2003 comenzó con Patagonia Flooring, una empresa de pisos y revestimientos que duplicó su facturación en moneda constante en los últimos cuatro años. En 2024 llegará a los 70 locales y volverá a desembarcar en Paraguay.

Sumó a sus negocios Mudrá, el primer restaurante Plant Based de Argentina. El año pasado, junto con el ex corredor Cocho López, se hicieron cargo del helipuerto del autódromo y lo bautizaron Robinson.

Sus claves para el éxito

"No vendo un producto, ofrezco un servicio y doy garantía. Si alguien solo me quiere comprar pisos o revestimientos no se los vendo. Vendo el combo completo, de nada sirve tener el mejor piso mal instalado", dijo Saramaga sobre Patagonia Flooring.

Su cartera de clientes reúne desde empresas como Mercado Libre, Coca Cola, la restauración interior del Teatro Colón, las oficinas de la torre Alvear, Globant, Llao Llao, Renoir, Madero Harlbour, Capitalinas y el Plaza Hotel, entre otros.

Trabaja desde las 9 a las 19 horas. No da franquicias, sino licencias que se renuevan cada seis meses. Tiene contratada una consultora que va a todos los locales, con anteojos con cámaras y graba todo para que todo sea perfecto. Apunta al target ABC.

El 14 de diciembre su empresa cumple 20 años. Planea abrir locales en Tigre, Rafaela, Córdoba, Mendoza, Corrientes y superar los 70 locales el año que viene. Después de cinco años volvió a abrir un local en el exterior, esta vez en Paraguay, donde ya estuvo pero cerró. Planea desembarcar en Uruguay, Chile y posiblemente Miami.

El CEO de Patagonia Flooring contó: "Soy uno de los grandes ganadores de estos últimos cuatro años, duplicamos la facturación en moneda constante. Hubo ganadores y perdedores, yo gané. Tuvimos el doble de pedidos, servicios, grandes obras y domiciliarias a las que llamamos God (Dios). La clase ABC desde la pandemia invierte mucho en el housing, se gastan dos palos verdes en Nordelta, como si nada. El covid nos empujó para arriba y salimos picando en punta, eso y la inflación explican la gran ampliación de la empresa. La gente invierte en su casa".

En mi caso, no puedo creer la cantidad de obras que hay y se siguen haciendo. A mi empresa le voy a poner banco Patagonia, empresas y particulares nos traen una cantidad infernal de dinero, hacen una reserva de valor, nos compran y piden que les acopiemos el material", contó Saramaga.

Sobre el resultado de las PASO, Saramaga opinó: "Hay pocas personas con las que coincido en todo como con Javier Milei. Hay que terminar con los curros, las castas, muchos lo votan pero cuando les toque el bolsillo y venga el ajuste, vamos a ver quién lo defiende. Para hacer cambios necesita mayoría en el Congreso".

Cómo se fundió en el 2001

Saramaga es economista, contador público y doctor en Ciencias de la Administración, pero nada de eso le alcanzó para poder salvar su empresa Andre Kevin. "En la era Menem-Cavallo con la dolarización se tomaba plata en dólares al 7% anual, cuando terminó la convertibilidad las tasas pasaron al 20%, al 70% y me re fundí. En lo único que coincido con el gobernador Axel Kicillof es en que la emisión no tiene nada que ver con la inflación. Estados Unidos es el país que más déficit tiene del planeta, que más emite, pero la velocidad de circulación de la moneda es muy grande. Acá nos mata la falta de fe en la moneda".

Sobre el proyecto de dolarizar la economía de Milei señaló: "La salvación no pasa por dolarizar, es necesaria una reforma integral, por sí sola no cura nada. Necesitamos una moneda fuerte, que los recursos se asignen racionalmente, que las reglas de juego no cambien todos los días. Los inversores son miedosos. No quiero que se dolarice, puede salir bien o mal, quiero que se hagan reformas".