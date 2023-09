Rating: Lizy Tagliani barrió de nuevo a Guido Kaczka

El horario estelar del jueves en la TV abierta porteña fue hegemonizado por Telefe con sus tres ciclos: Telefe Noticias; Got Talent Argentina, con Lizy Tagliani; y la telenovela Traicionada.

Telefe Noticias se impuso por arriba de los 10 puntos en una noche especial por la cobertura de la muerte de Silvina Luna, después de estar tres meses internada por las secuelas de una mala praxis médica en un proceso para mejorar su aspecto corporal.

Luego, Got Talent Argentina llegó a picos de 18,4 puntos, y duplicó con creces a su competidor directo, Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka en eltrece, que llegó a 8,4 puntos.

Desde que comenzó el ciclo de Tagliani, el trece muy pocas veces arañó el doble dígito de audiencia en el horario estelar. Después de Got Talent Argentina, Traicionada logró mantenerse arriba de los 10 puntos, con 12,7 puntos de rating, mientras que ATAV 2 en eltrece marcó 6,7 puntos.

Rating: Ángel de Brito llegó al segundo puesto con su recuerdo de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna atrajo a la audiencia a la TV abierta porteña. Telefe Noticias registró un pico de 12,8 puntos, seguido por Telenoche, en eltrece, con 7,8 puntos. Bendita, en El Nueve, marcó 5,7 puntos, mientras que LAM, en América, anotó 5,1 puntos.

Sin embargo, cuando Ángel de Brito, conductor de LAM, recordó a Luna a partir de anécdotas personales que tuvo con la mujer rosarina, llegó a un pico de 6,8 puntos y se ubicó segundo en la franja.

El conductor de LAM y Luna tuvieron una amistad de 20 años y reveló que se casaron en una boda falsa. En su perfil en la red social Instagram, De Brito compartió ese recuerdo y la despidió.

"Más de 20 años trabajando juntos, siempre alegre!!! Asi te voy a recordar! Miles de anécdotas, como cuando nos casamos en una improvisada falsa boda. 'Ya que estamos acá, casémonos' me dijo y usurpamos un altar ajeno (el de Jelinek)", dijo De Brito junto a una serie de fotos. "Por tu memoria y tu sufrimiento, vamos a intentar que tu pesadilla se convierta en justicia! Te quiero Moon!", afirmó.

Traicionada reduce su tiempo en la pantalla de Telefe

Traicionada, la ficción de la noche de Telefe, avanza con una trama que presenta giros de sus protagonistas y que atrapa a la audiencia. La telenovela plantea la historia de Asya (Cansu Dere), una médica que se enteró que su marido Volkan (Caner Cindoruk) la engañaba con una mujer mucho más joven que ella, Derin (Melis Sezen).

Desde su estreno, la telenovela contó con un capítulo "recargado" los viernes, que permite avanzar en la trama. Iba de 21:45 a medianoche. Sin embargo, desde este viernes ese episodio se acorta.

Telefe dispuso que vaya de 21:45 a 23:45. Esos 15 minutos que perderá será para dar lugar a Iván de Viaje, el nuevo programa que cuenta con la conducción de Iván de Pineda.

Contó su historia de vida y emocionó al jurado de Got Talent Argentina

En Got Talent Argentina se presentó el jueves Matías, un hombre de 22 años nacido en la ciudad de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, cuya pasión es la danza. Sin embargo, emocionó al jurado y al público por su baile al contar los obstáculos que superó en su vida.

De niño, le diagnosticaron con una rara enfermedad conocida como el síndrome de Moebius, que provoca un desorden neurológico por el que no puede mover los músculos de su rostro.

Matías dialogó con Lizy Tagliani en la previa de su presentación y dijo: "Se lo quiero dedicar a mi familia para que se sienta orgullosa, y demostrarles que esto es lo que me gusta y lo voy a hacer".

El joven ingresó al escenario y se presentó. "Voy a bailar una coreo de contemporáneo. Siempre me gustó bailar desde muy chico, pero hubo muchos obstáculos que afrontar y recién hace cuatro años pude bailar y dedicarme a esto que siempre soñé", manifestó.

"Yo cuando era muy chico me diagnosticaron con síndrome de Moebius, que afecta a dos nervios craneales y tengo la mitad de la cara con parálisis. Es una enfermedad muy rara y poder hoy bailar es un gran logro. Para mí bailar es transmitir y mostrar algo, hay mucho trabajo detrás", indicó.

En la pista del programa sonó Hentai, de Rosalía. El joven, descalzo, comenzó desde el suelo a hacer sus pasos de baile, mientras que el jurado de notables y sus padres lo observaban.

Al finalizar, tomo el micrófono. "Espero que les haya gustado", señaló antes de largarse a llorar. Luego agregó: "Para mí es un sueño estar acá y poder compartirles lo que más me gusta que es el baile y sé que hay mucho por trabajar, pero estoy muy contento. Los admiro a los cuatro".

Abel Pintos respondió: "Yo aprecio mucho el silencio. A mí me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada. Y nos dejaste a todos en silencio, es decir, que nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos".

Florencia Peña no pudo contener las lágrimas al dar su devolución. "Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando que ni siquiera importa la técnica porque sos muy joven, por suerte. Para mí este es el arte que más vale y te agradezco mucho", dijo.

Los cuatro jurados se pusieron de pie para despedir al concursante, quien salió con una sonrisa en el rostro y accedió a la siguiente instancia de este concurso televisivo.