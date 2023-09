Reveló cómo se preparan las hamburguesas de McDonald's y se llevó algunas sorpresas

¿Quién no sabe de qué estamos hablando cuando decimos McDonald´s? Puede ser que nunca hayas comido una de sus hamburguesas, pero todos sabemos de qué se trata. Es que las hamburguesas, en general, son la opción de comida rápida que más se consumen en todo el mundo.

A nivel mundial, las ventas de esta comida creció más de un 25% durante el pasado año, y representa el 60% del total del sector de la comida rápida, que crece también un 18,6%, según datos de la empresa DBK.

Es más, desde hace tiempo que este producto lidera los rankings de las comidas preparadas en las aplicaciones de delivery, incluso por sobre las pizzas y empanadas que suelen ser las predilectas cuando surge la necesidad de pedir comida.

Pero ahora nos vamos a referir puntualmente a McDonald´s ya que una influencer logró entrar a la cocina de la cadena de comida rápida y mostró en un video todos los secretos que estabamos esperando ver.

¿Cómo se prepara la hamburguesa de McDonald's?

"Te preguntantes alguna vez cómo se hacen las hamburguesas de McDonalds. Hoy me meto en la cocina de la hamburguesa más famosa de todo el mundo y les cuento todos los secretos", arranca diciendo Rocío, la influencer dueña de la cuenta @lachicadelbrunch en Instagram, y agrega: "Me costó entrar pero después de varios intentos, acá estoy para mostrártelo. Hoy les muestro el detrás de escena".

Respecto a esto, aclara en la descripción: "Me llevé sorpresas, hay cosas que no conocía! Ni me invitaron, ni pagaron ni NADA, no es sponsoreado, pero me interesaba ver la maquinaria y que puedan ver este proceso flashero!".

"Primero me coloqué una red en el pelo. Los trabajadores se lavan las manos cada 30 minutos. Este es el congelador Ushuaia, que guarda las carnes y las papas y esta es la máquina que elabora las bebidas", relata la influencer en el video.

Luego sigue: "Estos son los jarabes que abastecen la máquina que conocemos para la cocucha".

"El pan lo colocan en la tostadora y en 22 segundos, se tuesta. Acá les muestro el proceso del Cheddar McMelt: miren de dónde sacan los medallones, que tiene estos compartimentos. Y la hamburguesa, lista para salir", afirma.

"Ahora me toca agarrar la pala a mi y me puse a hacer hamburguesas. Muy bueno el sistema de las salsas. Hice una Big Mac. Clásico de clásicos. La máquina de las papas es buenísima: caen y luego las van a freir. La máquina les avisa cuando hay que agitarlas y cuando, retirarlas", agrega.

"Lo más flashero es el proceso de la plancha. Eso le está poniendo sal y pimienta. Las retiran y se van directo para el compartimento. Así se hace la gran Grand Turbo Tasty. Y pude hacer un McFlurry. Digan ustedes cuál producto les gusta más", concluye.