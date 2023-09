Insólita pelea de Javier Milei con el orfebre Juan Carlos Pallarols: "Tremendo mentiroso"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, respondió de manera enérgica a las declaraciones del afamado orfebre Juan Carlos Pallarols, quien había afirmado que el economista de tendencia libertaria le había encargado un bastón presidencial con ciertas especificaciones particulares.

Pallarols, conocido por ser el artífice detrás de la creación de bastones presidenciales, alegó haber recibido una solicitud telefónica de Javier Milei en la que le pedía un bastón adornado con "una peluquita".

Milei, de forma categórica, negó rotundamente las afirmaciones de Pallarols y lo tildó de "mentiroso". Comenzando su respuesta con un contundente "Tremendo mentiroso", Milei continuó explicando: "No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido...".

TREMENDO MENTIROSONo saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido...FRENTE A ESTA MENTIRA en caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols.VLLC https://t.co/ciQvhAcjHo — Javier Milei (@JMilei) September 2, 2023

El candidato también expresó su decisión ante esta supuesta afirmación: "FRENTE A ESTA MENTIRA en caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols. VLLC".

Las declaraciones de Pallarols que hicieron enojar a Milei

"Todos los bastones son iguales, solo cambia el largo porque depende de la altura del presidente", dijo el orfebre mientras mostraba a un grupo de periodistas el prototipo que siempre conserva y que es el que aprobaron para confeccionar el primer bastón de la apertura democrática de 1983, el que usó el doctor Raúl Alfonsín.

"Milei me preguntó si le haría un bastón con la melenita"Juan Carlos Pallarols, orfebre encargado de hacer los bastones presidenciales, dijo que recibió un llamado de Javier Milei y contó que nunca se negó a hacer un bastón de mando: "Yo respeto la voluntad del pueblo". pic.twitter.com/6cuiBS763A — Corta ???? (@somoscorta) September 1, 2023

"Le hice dos a Menem y a todos los que vinieron después hasta ahora", cuenta, y agrega algo que pasó en estos tiempos previos a definir en las urnas quién será el próximo presidente: "Milei me llamó para preguntarme si yo le haría un bastón con la melenita". Al no estar definido aún quién será el presidente, no dijo si lo haría o no. Pero sí aclaró que será un tema a conversar con quien resulte elegido. "Si lo vota el pueblo argentino…", concluyó.