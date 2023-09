Villarruel criticó a quienes protestaron frente a la Legislatura: "El autoritarismo está afuera"

Organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales se movilizaron este lunes a la Legislatura porteña en rechazo a una actividad convocada por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, para "homenajear a las víctimas del terrorismo", por lo que la sede del Palacio Legislativo del distrito, en el microcentro porteño, fue vallado con un amplio operativo de seguridad desplegado desde temprano.

El acto tuvo lugar con una hora de demora en el Salón Dorado de Legislatura porteña, y fue organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria; y también por la legisladora Lucía Montenegro, también de LLA. Contó con la participación de Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de agosto de 1974 en la localidad cordobesa de Villa María y cuyo cadáver apareció el 19 de agosto de 1975.

"Les quiero agradecer a los presentes y a los que no pudieron estar presentes debido a que el autoritarismo está afuera. Algunos pasaron un momento difícil para poder ingresar, tuvieron miedo, pero están acá acompañándonos", sostuvo en alusión a los manifestantes de organismos de derechos humamos y de partidos de izquierda que repudiaron la realización de la ceremonia.

Luego, la compañera de fórmula de Javier Milei retomó el tema y agregó: "Los que se oponen a este homenaje son los que tienen manchadas las manos con la sangre de nuestros seres queridos, son los que monopolizan el recuerdo porque en nombre de Montoneros y el ERP no nos dejan ni siquiera recordar a nuestros seres queridos".

"Cada 21 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo y acá estamos haciendo un homenaje porque en la República Argentina miles de argentinos y extranjeros fueron agredidos por organizaciones armadas que hicieron actos terroristas. Y la memoria oficial no los recuerda. Las víctimas del terrorismo sufrieron el dolor más indecible que es que tu propio país te niegue", señaló Villarruel.

En ese sentido, dijo que "17 organizaciones armadas ocasionaron miles de víctimas: civiles, uniformados, peronistas, radicales, pobres, ricos, católicos, protestantes, niños, ancianos".

"Todo el pueblo argentino fue agredido por Montoneros y el ERP, que pretendieron armar un Estado dentro del Estado. Secuestraban, ponían bombas, asesinaban...no les importaban miles de ciudadanos", prosiguió la abogada que desde hace varios años sigue este tema y fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).

Y remarcó que "durante estos 40 años las víctimas del terrorismo fueron despreciadas de la memoria, barridas abajo de la alfombra de la historia, se les negaron su derecho a la verdad y a la reparación, ninguna de estas víctimas tiene justicia".

"El Estado en democracia está negando los derechos humanos, el daño lo ocasionó un tercero, pero el Estado tiene el deber de protección y lo viola para garantizar la impunidad de unos violentos que gozan de la libertad y de las garantías que les da nuestra democracia", remarcó.

"¿Quién podría oponerse a un homenaje si no se es cómplice de quienes ponían bombas y derramaban la sangre de estos inocentes?", se preguntó Villarruel, quien agregó: "No me importa nada lo que digan de mí, solo importan las víctimas del terrorismo que serán recordadas".

Voces en contra al acto de Victoria Villarruel

En rechazo a esa actividad, un conjunto de organizaciones integrado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, convocaron a una concentración frente a la sede de la Legislatura.

Algún momento de tensión se vivió cuando algunos manifestantes golpearon las vallas e hicieron un intento por derribarlas pero la situación no pasó a mayores. También, un grupo de personas identificó en una cafetería cercana al abogado de 17 represores, Guillermo Fanego, a quien intentaron "escracharlo" ingresando al local y mostrándole de cerca las banderas que portaban.

Además, dos hombres fueron detenidos por haber arrojado un líquido, presuntamente combustible, sobre otras personas en el ingreso a la Legislatura.

"Hay sectores que buscan impunidad y ahora han encontrado el momento propicio", dijo la candidata presidencial del Frente de Izquierda-Unidad, Myriam Bregman. Entre los dirigentes de sectores de izquierda que estuvieron protestando se vio también a Nicolás del Caño, Gabriel Solano, Cele Fierro y Marcelo Ramal.

A raíz de la protesta convocada, el Gobierno porteño desplegó un importante operativo de seguridad con el vallado de todo el perímetro de la sede legislativa, ubicada en la calle Perú 160, con presencia de móviles y efectivos de la Policía de la Ciudad que desde las primeras horas de la mañana se encontrabas apostados en la zona.

"En defensa de las libertades democráticas y contra este negacionismo del terrorismo de Estado que es habilitado por una institución del régimen como es la Legislatura de CABA, convocamos a sus puertas mañana a las 16.30. Todas las fuerzas que se consideren democráticas tienen que hacerse presentes mañana para frenar a la extrema derecha. ¡A las calles por Memoria, Verdad y Justicia! ¡Juicio y castigo a todos los genocidas!", señalaron en la convocatoria a la movilización de repudio al negacionismo.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, pidió a las personas que se manifiesten no entrar "en ningún tipo de provocaciones".

"El fin de esto no es homenajear a las víctimas sino que buscan descontextualizar y engañar a la sociedad. Es la forma de empezar a ganar territorio en el sentido común para su objetivo máximo que es la impunidad para cada uno de los genocidas", advirtió Pietragalla Corti en declaraciones radiales.

"Pedimos que quienes hoy van a movilizar no entren en ningún tipo de provocaciones. Que sea una movilización de denuncia y en paz porque es la mejor estrategia que podemos tener", afirmó Pietragalla Corti.