Argentino que trabaja como albañil en Australia contó cuánto gana por día en pesos

Francisco, un usuario argentino de TikTok contó en esta red de videoblogging china cómo es vivir en Sidney, Australia, y cuánto gana allí trabajando como albañil.

Pico.LaFuria es el nombre de este usuario de TikTok que relató en un video cómo es su jornada diaria a nivel laboral, en una obra en construcción.

Un albañil argentino en Australia

"Bueno, amigos, son las cinco de la mañana y les voy a mostrar cómo es un día de albañil en Australia", arranca la grabación de Pico, que ya se encuentra en el video con la ropa de trabajo y un casco de constructor para arrancar el día.

El joven muestra cómo toma un tren y un colectivo para llegar a su lugar de trabajo, un colegio. "El dueño nos hace hacer la inducción, que es firmar que está todo bien y arrancamos el primer trabajo que es limpiar un galpón. Sacar toda la mugre afuera. Es todo limpieza hoy", subrayó en su relato.

Luego de barrer escaleras y el primer piso del lugar, Francisco dice: "Con la carretilla sacamos los escombros, los ponemos en un conteiner".

Entonces, Francisco se toma su pausa para almorzar, momento en que saca unos ravioles con salsa de una lata de la marca Campbell’s y los pone al microondas. "Estaban muy buenos los ravioles, puro sabor", dice. Según lo escrito sobre el video, ese almuerzo le costó unos 3 dólares australianos (unos 2 dólares norteamericanos)

En la segunda parte del día, el joven tiktoker muestra que les pidieron hacer "un caminito con banderas, con conitos" y luego "había que limpiar el comedor, barrer, pasar el trapo, seguir con el baño, y así todo el día de hoy". Para hacer una síntesis de sus tareas de la jornada, el joven expresó: "Muy tranquilo, la verdad".

Cuánto gana en dólares como albañil

Finalmente, se despide de sus seguidores contando cuánto ganó en este día. "Bueno, gente, ya se terminó el trabajo, tengo el papel firmado, trabajamos 8 horas y media, media del almuerzo que no cuenta porque no te lo pagan. Me pagan 35 dólares (australianos) la hora, así que sería un total de 280, guacho. Nada mal para un día de trabajo en Australia. Juju".

El video de Pico en TikTok se convirtió en un fenómeno viral, con más de 1.800.000 reproducciones, casi 73.000 "Me gusta" y decenas de comentarios.

En otro video, Pico declara que la construcción es de los trabajos mejor pagos en Australia, y que se pueden ganar hasta 55 dólares australianos la hora. Un usuario le respondió: "O sea que al cambio de hoy en Argentina , te ganastes $213000 pesos Argentinos. Más de lo que gana un Argentino promedio en 1 mes de trabajo...."

El tiktoker contó que cuando uno empieza a trabajar en la construcción se ingresa como "ayudante general" y "tenés que hacer lo que el jefe te diga". Luego, añadió: "No te van a poner nunca a levantar una pared, a rellenar una columna de cemento o a subirte a una escalera, acá está todo muy controlado".

"Si no sabés hacer nada caés como ayudante general, te hacen hacer tareas básicas para que vos ayudes, nada más. Así que nada, te pagan bien, te toman sin experiencia y nada... está piola", concluyó el joven.