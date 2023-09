Se desplomó venta de electrodomésticos y comercios bajan precios tras las fuertes remarcaciones post PASO

La devaluación posterior a las PASO se trasladó de manera directa a precios. Tal es así que la inflación de agosto fue de un 12,4% y algunos productos acumularon en poco más de un mes una suba superior al 30%.

El salto en el tipo de cambio oficial, la volatilidad de los dólares alternativos y la incertidumbre política se conjugaron para formar un escenario complejo en materia económica, en el que tomar una decisión de consumo o inversión no fue tarea sencilla.

De hecho, se comprobó que comprar algunos bienes inmediatamente después de las elecciones primarias no terminó resultando un buen negocio. Algo que puede parecer contradictorio, en épocas de inflación tan elevada.

Por caso, muchos artículos de electrónica llegaron a pegar saltos en sus precios de hasta el 50% luego de la devaluación posterior a las PASO. Sin embargo, ante una abrupta caída de la demanda, se "reacomodaron" luego con leves bajas para ubicarse en torno a un 30% por encima de los valores previos a las elecciones primarias.

De todas formas, más allá de este "ajuste", la suba en los distintos productos relevados se ubica por encima de las variaciones de los distintos tipos de cambio en el mismo período. Por ejemplo, en el último mes (tomando como referencia los valores previos a las PASO), el dólar oficial minorista subió un 22 por ciento.

El blue, en tanto, acumula una suba cercana al 20% en este período, aunque en los días posteriores a las primarias llegó a saltar un 30% respecto a los valores previos. En tanto, el MEP anota un alza del 25% en el mismo lapso de tiempo.

Electro: cae la demanda y los precios "se acomodan"

Luego de la devaluación, algunos productos tecnológicos subieron hasta 50 por ciento

Una serie de factores se combinaron para crear un combo explosivo luego de las PASO y, con el correr de las semanas, la pérdida del poder adquisitivo se hizo evidente en una retracción en el consumo. Esto provocó que, luego de un fuerte salto en los precios, algunos productos presentaran leves bajas.

"Lo que sucedió es que la semana posterior a las PASO, cuando no había stock, hubo como una conformación de sobreprecios, básicamente porque no se sabía efectivamente si el mercado iba a poder seguir operando con stock y estaba muy trabada la cadena", explicó a iProfesional Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

"Después, efectivamente, cayó fuertemente la demanda. De hecho, las ventas minoristas siguen contrayéndose y eso equilibró los precios a la baja, a los efectos de poder mover flujo dentro de los locales de electrodomésticos. Y, a su vez, también se garantizó un tipo de cambio oficial mayorista, que permitió darle mayor nivel de previsibilidad en esa formación de precios a las cadenas", remarcó el analista.

Y concluyó: "Es decir que fueron varios los factores que determinaron un sobreprecio en los primeros días posteriores a las PASO, un reacomodamiento y una previsibilidad para reponer el stock. Todo esto en un contexto de caída de las ventas".

Por su parte, según comentó a este medio Julio Rodríguez Rabellini, analista económico senior del departamento de economía de CAC, este escenario "está relacionado con la incertidumbre" que genera el contexto actual.

"El salto del 22% del tipo de cambio oficial originó que haya un faltante de productos, o que las empresas no quieran entregarlo porque no sabían a cuánto lo iban a reponer. Primero tenían que saber qué costo iban a pasarles para saber a cuánto se vende. Porque no tenían noción de cómo conseguir la reposición. Esto generó una incertidumbre tan grande que todos los sectores empezaron a acomodar precios en función de expectativas al alza", señaló Rodríguez Rabellini.

La devaluación y el salto en la inflación pegó de lleno en el consumo

Esto, tal como señaló el analista de la CAC, "generó mayor incertidumbre y un freno en el consumo". "Pasaron las semanas y los precios se fueron acomodando, pero en un nivel más elevado que previo a las elecciones. Se trató de una pequeña tendencia a la baja, después del fuerte salto que hubo. Por eso, quedaron a valores más altos de lo que estaban antes de las PASO", remarcó.

"El salto en los precios se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo y una consecuente caída en el consumo. Por lo que las personas, salvo que lo necesiten, prefieren evitar el gasto en algunos bienes", subrayó Rodríguez Rabellini.

Precios en sube y baja: cómo evolucionaron los productos de electro

En este contexto, al hacer un relevamiento de precios en algunos electrodomésticos o artículos de tecnología, se observa que los días posteriores a la devaluación del dólar oficial presentaron fuertes subas, que en algunos casos alcanzaron el 50%, para luego presentar leves bajas y "acomodarse" con incrementos cercanos al 30% si se toman como referencia los valores previos a las PASO.

Así es que en los sitios web que comparan los valores de un mismo producto en distintas tiendas o canales de ventas y cuentan con su historial de precios, se observa una evolución similar en la mayoría de los productos de electro. A continuación, algunos ejemplos:

Aire acondicionado frío/calor 3.000 frigorías

En la semana previa a las PASO costaba $687.447 , luego aumentó a $1.040.000 y actualmente bajó a $779.999 .

, luego aumentó a y actualmente bajó a . Es decir que subió un 50% luego de la devaluación , para luego bajar 25%. Si se compara el valor previo a las PASO con el actual, en este caso se registró un alza del 13 por ciento.

Por la caída en la demanda, muchos productos tuvieron leves bajas en los últimos días

Una heladera no Frost con freezer

Antes de las PASO costaba $329.000 , los días posteriores a la devaluación saltó a $489.900 y actualmente ronda los $349.000 .

, los días posteriores a la devaluación saltó a y actualmente ronda los . En este caso, presentó un alza del 49% luego de las PASO , pero luego cedió un 28%. Por lo que, en el valor actual, se observa un incremento del 6% desde antes de las elecciones.

Un lavavajillas

Antes de las PASO este electrodoméstico costaba $285.900 y unos días después pasó a valer $416.400 . Actualmente se consigue por $391.300.

y unos días después pasó a valer . Actualmente se consigue por Es decir que luego las primarias, subió un 45%, para bajar después 6%. El aumento desde antes de la devaluación es del 37 por ciento.

Una aspiradora robot

Antes de las PASO valía $157.500 , pero luego aumentó a $240.000 . Actualmente se consigue por $214.000.

, pero luego aumentó a . Actualmente se consigue por Es decir que subió un 52% tras la devaluación , para luego bajar un 10%. El salto desde antes de las PASO es del 35 por ciento.

Smart TV de 55 pulgadas

Antes de las PASO costaba $229.000 . Días después se vendía a $310.500 y actualmente cuesta $290.000 .

. Días después se vendía a y actualmente cuesta . Por lo que presentó un alza del 35% luego de las elecciones, para luego bajar un 6%. Es decir que el aumento desde antes de las PASO al día de hoy es 26 por ciento.

Un microondas con grill

Antes de las PASO valía $85.900 y los días posteriores subió a $125.400 . Actualmente, se vende a $120.000

y los días posteriores subió a . Actualmente, se vende a Es decir que s ubió un 45% después de las elecciones y luego bajó un 4,3%. Por lo que tuvo un incremento del 39% desde las PASO.

Lavarropas

Antes de las PASO costaba $200.000 , luego saltó a $300.000 y ahora cuesta $250.00 0.

, luego saltó a y ahora cuesta 0. Por lo que subió un 50%, para luego bajar un 16%. El valor actual representa un incremento del 25% desde antes de la devaluación.

Estos ejemplos dan cuenta de que, definitivamente, no fue negocio comprar estos artículos inmediatamente después de la devaluación. La falta de referencias, el salto de los dólares alternativos y la incertidumbre general, hizo subir los precios por encima de lo que el mercado convalidó.

Así es que se observó una leve retracción en los precios, aunque en muchos casos el aumento en la comparación con los valores previos a las PASO representa un salto mayor al que tuvieron los dólares y la inflación general, entre otras variables.