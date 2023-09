Rating: Got Talent Argentina se aleja de Marcelo Tinelli

El buen debut de Bailando 2023, con Marcelo Tinelli en América, con un promedio semanal de 10.7 puntos, modificó la competencia del horario estelar de la TV abierta porteña. Ante el crecimiento de América, eltrece modificó su noche desde el lunes.

Adrián Suar apostó al estreno de Buenos chicos, que obtuvo un promedio de 9,1 puntos, con la vuelta de la ficción nacional al horario de las 21.00. Got Talent Argentina encabezó la noche del jueves, con una marca máxima de 14,5 puntos.

Bailando llegó a 9,7 puntos. En su nuevo horario de las 22.00, Los 8 escalones de los tres millones tuvo un pico de 8,1 puntos. Traicionada" marcó 11,8 puntos, Buenos Chicos obtuvo una marca máxima de 9,2 puntos y ATAV 2 llegó a 7,1 puntos.

Cambios en Bailando 2023: el jurado hizo un pedido que modificaría el certamen

Unas horas antes de una nueva velada en Bailando 2023, Ángel de Brito reveló que en el certamen que conduce Marcelo Tinelli podría haber un cambio que modificaría por completo la competencia. Es que el jurado le estaría por hacer un pedido expreso al conductor que tiene que ver con la gala de eliminación, en la que no sólo se iría una sola pareja.

"EL JURADO QUIERE DOBLE ELIMINACIÓN", escribió Ángel de Brito ex X (Twitter), en textuales mayúsculas junto con un gif en el que Pampita camina el escenario de una edición anterior de Bailando.

El anuncio fue analizada en Intrusos. "El jurado Ángel De Brito acaba de tuitear y quiere la doble eliminación", remarcó Florencia de la V. "Pampita también pidió que haya dos eliminados en la próxima gala. A muchos les gustó esta idea que se implementaría en la eliminación del próximo lunes. Veremos qué hace (Marcelo) Tinelli con el pedido del jurado", agregó.

Bailando 2023 levantó los números de rating de América.

Mónica Farro, quien aún no hizo su presentación y está a pocos días del debut, se mostró sorprendida pero apoyó la idea. "Me parece bien porque si siguen ingresando parejas nos vamos a una cantidad por arriba de los 30 y vamos a terminar en abril del año que viene. De igual manera, yo acá me voy a quedar hasta el último día", dijo la actriz.

Maxi de la Cruz se presentó en la pista de Bailando 2023 y tuvo el puntaje más alto

"Actor, comediante y conductor de Quién es la máscara en Uruguay", presentó Marcelo Tinelli al humorista Maxi de la Cruz. Vestido con una galera negra y un moño en el cuello sobre una camisa blanca, el actor uruguayo se presentó en Bailando 2023.

"Acá todos te amamos", dijo Tinelli, quien emocionó al presentador que por esta vez se encontró del otro lado del micrófono, como invitado, según destacó. "Está un país entero apoyándome", confesó.

Como se demoró un día en salir a la pista -tenía que hacerlo el miércoles a la noche- hizo un divertido monólogo sobre el tema. "Cuando la gente de limpieza me dijo que por favor me corriera que necesitaban trabajar me di cuenta que me tenía que ir", dijo entre risas.

"Que la gente descubra si voy a ser un gran bailarín. Por ahora no digas que soy el bailarín más grosso de Uruguay", pidió a Tinelli. Junto a su compañera Camila Lonigro, eligió como ritmo el disco para este debut.

La coreografía arrancó con el clásico tema de Frank Sinatra, "New York, New York" en su versión original y luego la pista trajo acordes movidos, lo que les permitió moverse en forma precisa y armónica.

Ángel de Brito le preguntó si conocía a Fernanda Sosa. "Humildemente, estuve con ella en la foto y me hizo acordar que estuvimos juntos en un evento en Paysandú. Pero hace mucho que no está en Uruguay, vive en Miami", respondió.

"Ojalá llegues a conducir acá en Argentina porque la rompés. Tenés un gran equipo con una gran coach, trajeron una propuesta distinta, no fueron a lo básico, metieron cambio de tiempo, la puesta fue increíble. ¡Bienvenido Uruguay y los artistas al Bailando!", manifestó el conductor de LAM. Y su nota fue un diez. Salvo Marcelo Polino, que le dio 5 puntos, el resto del jurado le otorgó el máximo puntaje posible.