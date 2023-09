Uso y abuso: millonaria multa a Rappi por cobrarles a miles de usuarios cargos adicionales compulsivos

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense multó a la firma "Rappi" por 59 millones de pesos, y le ordenó la devolución del dinero cobrado en concepto de "tarifa de servicio" a usuarios y usuarias del distrito.

En un comunicado, se precisó que el Gobierno había imputado en el mes de marzo a la empresa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, dándole la posibilidad de evitar la multa si retiraba ese extra, aunque la firma decidió no hacerlo.

Se indicó que la compañía, "además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado `tarifa de servicio´ que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago".

"Se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios", se puntualizó. Según datos de este año, Rappi cuenta con alrededor de 1,3 millones de usuarios activos en la Argentina y la sanción impuesta abarca, por ahora, solo a su actividad y los miles de usuarios en la provincia de Buenos Aires.

Cargos compulsivos: Rappi se negó a modificar su conducta

Desde la cartera productiva se indicó que en el procedimiento llevado a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios "se garantizó a 'Rappi' su derecho de defensa", y se puntualizó que, "sin embargo, la empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto 'tarifa de servicio'".

Así, las autoridades ordenaron a "Rappi" que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que fue incluido en enero de 2022 y que hasta marzo de 2023 ya ascendía aproximadamente a 13 millones de pesos. Ese monto, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a usuarios y usuarias bonaerenses.

Rappi cobró cargos compulsivos y sin información previa, según el gobierno bonaerense.

"No es en absoluto una actitud anti-empresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa", destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar, y agregó: "Si Rappi quitaba ese concepto, la multa no llegaba".

En marzo de este año, la provincia de Buenos Aires ya había imputado a las empresas "Rappi" y "PedidosYa" por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos.

Rappi, con información imprecisa para los usuarios

En aquel momento, se había detectado que las empresas no brindaban información detallada y precisa respecto a cuál era el motivo o la composición de la "tarifa por servicio" que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo.

De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.

Rappi, también con quejas de los comercios

"Yo ya me fui de estas aplicaciones. Cuando arrancaron era negocio, empezaron cobrando comisiones del 10 o 15%, pero después las fueron subiendo y pedían adicionales para posicionarte dentro de la plataforma. Ahora se tornaron inviable", explicó al portal a iProUP Eduardo Perret, dueño de Selena Kitchen.

En ese sentido remarca que "trabajar con Rappi puede ser una opción para rubros que tienen costos más bajos, por ende, mayor margen, como pizzerías o hamburgueserías".

La app Rappi, también cuestionada por los comercios.

Perret directamente no ofrece delivery, pero aprovecha la existencia de esta clase de apps a su favor. Los clientes pueden mandar a buscar su pedido con cualquier servicio de mensajería y el costo del envío corre por cuenta de ellos.

En la misma línea, Yaco, de la Posada de Belgrano, explica que ambas aplicaciones ofrecen una rebaja en la comisión por exclusividad, pero su restaurante trabaja con ambas y paga cerca del 22%. "Son caras y te pagan cuándo y cómo quieren. Esa es la realidad", sentenció.

Además de los largos plazos para pagar, los dueños de restaurantes denuncian falta de claridad en las liquidaciones.

Comisiones altas y espera para recibir los pagos

Ariel Amoroso, es expresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y dueño de varios restaurantes. Conoce bien el paño porque estaba al frente de la cámara cuando tocó negociar mejores condiciones con las apps durante la pandemia.

Durante la pandemia, cuando el delivery y el take away (retiro en local) eran el principal sustento de los restaurantes, lograron negociar con las apps una reducción de las comisiones hasta el 15%, pero la tregua duró seis meses hasta que se cayó el acuerdo y no se volvió a renegociar, explica Amoroso.

"Estas aplicaciones son muy ineficientes. Cobran entre el 18 y hasta el 33% de comisión, según el tamaño del restaurante, y encima liquidan a los 20 o 30 días. Con una inflación mensual del 7%, el costo financiero termina siendo altísimo y, cuando llega la liquidación, nunca es lo suficientemente clara, se generan situaciones de controversia y se atrasan más lo pagos".

La situación se tornó tan compleja, que junto con su socio, decidieron bajar a uno de sus restaurantes de estas apps, contratar un servicio de motos y ofrecer delivery propio, gratis.

Te puede interesar Tablet gratis para jubilados, monotributistas y AUH: cómo podés acceder a este beneficio

"Es preferible hacerle un descuento del 10 o 15% sobre el valor del ticket al cliente, que vender por la app, ya que te pueden descontar hasta un 33%". Su caso es el de muchos: kioscos, heladerías y locales gastronómicos o se bajaron y ofrecen rebajas "en mostrador" de hasta el 30% del precio publicado en las aplicaciones.