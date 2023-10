Cuál es el límite de alcohol en sangre para conducir en Argentina en 2023

En la Argentina, hay una Ley Nacional que establece la toleranicia cero de alcohol para manejar, no tiene la misma vigencia en todo el país. Por esta razón, mucha gente se pregunta cuál es el límite de alcohol en sangre para conducir.

La conducción bajo los efectos del alcohol es un factor importante en los accidentes de tránsito. En nuestro país, el alcohol está presente en al menos una cuarta parte de los accidentes graves que ocurren en personas menores de 35 años.

¿Cuánto es 0,5 de alcohol en sangre Argentina?

El alcohol disminuye los reflejos, altera la percepción de las distancias, aumenta la sensibilidad a la luz, reduce el campo visual, entre otros efectos que pueden provocar accidentes.

Si bien el impacto de beber alcohol es diferente para cada persona, existen algunas medidas aproximadas que suelen tenerse en cuenta.

En algunas provincias y ciudades de Argentina, el límite de alcoholemia en sangre para conducir es de 0,5 gr/l, esto puede equivaler una y dos cervezas, según el grado de alcohol que contenga. También, puede ser equivalente a dos copas de vino o a una medida de whisky.

CABA permite 0,5 gr/l de alcohol en sangre para conducir

No obstante, los efectos del alcohol varían y pueden depender de muchos factores, por lo que siempre se recomienda no beber alcohol si se va a manejar.

¿Cuál es la tolerancia de alcohol en sangre para conducir?

En Argentina, la Ley Nacional 27.714 establece que está prohibido conducir vehículos con una alcoholemia superior a cero en las rutas nacionales, es decir, hay una tolerancia de alcohol cero al volante.

El objetivo de la norma es reducir los accidentes de tránsito provocados por conductores bajo los efectos del alcohol. La Ley de Alcohol Cero al volante se aplica en las rutas nacionales, donde tiene jurisdicción la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Sin embargo, no todas las provincias adhieren a la ley ya que no es de aplicación obligatoria, por lo que la tolerancia cero de alcohol al volante rige solo en las rutas nacionales.

Trece de las veinticuatro provincias del país y al menos 50 municipios también tienen leyes de tolerancia cero al alcohol en la conducción, ellas son Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, La Rioja y Chaco.

Adicionalmente, algunas de las ciudades que no permiten conducir habiendo consumido bebidas alcohólicas son Rosario, Posadas y Neuquén capital.

La normativa de Alcohol Cero al volante genera que los conductores se cuiden más y no beban, lo que disminuye de manera considerable que se provoquen siniestros viales en la vía pública.

La Ley de Alcohol Cero rige para las rutas nacionales

En la Ciudad de Buenos Aires, el límite para conducir es de 0,5 gr/l de alcohol en sangre para vehículos particulares y de 0,2 gr/l para motociclistas. Mientras que los únicos conductores que tienen tolerancia cero son los profesionales que manejar vehículos de transporte de pasajeros o cargas y principiantes durante los dos primeros anos de vigencia de la licencia de conducir.

¿Cuánto es 0,5 de alcohol en sangre?

Ingerir alcohol implica la disminución de diversas funciones cerebrales centrales, de la frecuencia respiratoria y cardiaca y la pérdida de inhibidores. Por estas razones, beber alcohol y conducir jamás esta recomendado.

Las bebidas alcohólicas contienen diferentes porcentajes de alcohol y pueden impactar de distinta manera en cada persona, ya sea por su contextura física o por lo que comió anteriormente.

En general, las cervezas contienen entre 5 y 7 por ciento de alcohol, el vino puede contener entre 12 y 15 por ciento, mientras que los licores más fuertes como el vodka tienen aproximadamente 45 por ciento de alcohol.

¿Cuántas cervezas dan grado 1 de alcoholemia?

Si vas a tomar alcohol, no conduzcas

La graduación alcohólica de las cervezas varían, por lo que no se puede afirmar con certeza cuántas cervezas equivalen a 1 grado de alcoholemia. Adicionalmente, el impacto que tiene el alcohol en cada persona puede diferir.

En general, se suele decir que entre una y dos cervezas equivalen a 0,5 gr/l de alcohol en sangre, lo que está permitido en algunas provincias del país como la Ciudad de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta esto, podría decirse que cuatro cervezas dan un grado de alcoholemia.

No obstante, en lugar de querer realizar cálculos de cuantas bebidas se pueden tomar para no superar el límite permitido, siempre se sugiere no tomar alcohol si se va a manejar un vehículo.

Como mencionamos, la Ley Nacional de Alcohol Cero solo aplica para las rutas nacionales. Luego, cada provincia o ciudad tiene la libertad de adherirse a la norma. Más de la mitad de las provincias no permiten tener alcohol en sangre mientras se conduce.

Los controles de alcoholemia son cada vez más usuales y es una forma de medir el alcohol en sangre del conductor. En caso de superar el límite permitido, las consecuencias consisten en abonar una multa, retener el vehículo y la licencia de conducir.

Según cuánto alcohol en sangre tenga el conductor, la cantidad de tiempo que se le retendrá la licencia de conducir y el monto de la infracción que deberá pagar.