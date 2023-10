El dólar free shop está "regalado": mirá cuánto más baratos son los perfumes y la tecnología

La compleja realidad económica argentina ofrece algunas oportunidades que incluso pueden resultar insólitas. Es que, por ejemplo, en un mercado cambiario plagado de "cepos" y "divisas alternativas", todavía es posible comprar productos al tipo de cambio oficial minorista sin los impuestos: es el ya famoso "dólar free shop".

En los free shop ubicados en territorio argentino los productos se venden en dólares, pero el tipo de cambio que se toma es el del Banco Nación que, después de la devaluación posterior a las PASO, quedó congelado en $365,50. Es decir, unos $600 por debajo de lo que cotiza el blue.

Es por eso que en las tiendas libres de impuestos ubicadas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque suelen verse largas filas de pasajeros que, antes o después de realizar un viaje internacional, llenan sus carritos de compra con perfumes, productos de tecnología, chocolates y bebidas.

Sucede que, justamente a partir de la decisión del Gobierno de mantener fijo el tipo de cambio oficial al menos hasta el 15 de noviembre, el "dólar free shop" es muy conveniente a la hora de realizar compras. Por ejemplo, en el caso de los perfumes, cuestan menos de la mitad en las tiendas libres de impuestos si se lo compara con los precios que se venden en las perfumerías "tradicionales".

Contar con un pasaje internacional es el único "requisito" para acceder a este beneficioso tipo de cambio. Además, las compras que se realizan con tarjeta se convierten inmediatamente a pesos, por lo que se toma como referencia el valor del dólar del día.

Dólar free shop: perfumes a mitad de precios ¿y la tecnología?

En el free shop, los perfumes cuestan menos de la mitad de precio que en una tienda clásica

Al convertir a pesos los precios en dólares de distintos productos que se venden en el free shop del aeropuerto de Ezeiza y compararlos con los mismos artículos que se ofrecen tanto en tiendas físicas "clásicas" como en sitios de venta online en Argentina, se observa una marcada diferencia.

De hecho, algunos perfumes importados se consiguen por menos de la mitad del valor en el Duty Free. Una realidad que parece estar más en línea con la brecha que existe, por ejemplo, entre el "dólar free shop" y el blue.

A continuación, algunos ejemplos de perfumes en el free shop de Ezeiza vs. una perfumería tradicional en la Ciudad de buenos Aires:

Dolce & Gabbana – The One For Men (50ml)

En el free shop cuesta u$s93,50, es decir $34.130 al dólar oficial sin los impuestos

al dólar oficial sin los impuestos En una perfumería de la Ciudad, sale $80.600

Jean Paul Gaultier – Divine (50ml)

En el free shop sale u$s97, unos $35.400

En una perfumería cuesta $88.700

Giorgio Armani - Armani Code For Women (50ml)

En el free shop se consigue a u$s79, el equivalente a $28.835

En una perfumería sale $76.900

Gucci - Guilty Pour Femme (90ml)

En el free shop cuesta u$s158, es decir unos $57.670 al dólar oficial

al dólar oficial En la perfumería, se vende a $110.000

Lancôme - La Vie Est Belle (75ml)

En el free shop sale u$s99, unos $36.135

En la perfumería, cuesta $95.900

Paco Rabanne - One Million (100ml)

En el free shop se vende por u$s140, es decir $51.100

En la perfumería, cuesta $85.150

Yves Saint Laurent – Y para hombres (60ml)

En el free shop sale u$s104, unos $37.960 al dólar oficial

al dólar oficial En la perfumería, cuesta $74.900

La misma tendencia se observa en distintos productos de tecnología, aunque no en todos la brecha de precios es tan grande. A continuación, algunos ejemplos:

Los productos de tecnología también son más baratos en el free shop

Xiaomi Watch S1 Gl Black

En el free shop cuesta u$s377, es decir unos $137.600 al dólar oficial minorista

al dólar oficial minorista En la tienda del distribuidor oficial de la marca en el país, se vende a $236.250

AirPods de Apple

En el free shop se venden por u$s307, unos $112.055

Un distribuidor oficial lo ofrece en plataformas de ecommerce a $230.000

Parlante JBL Charge 5

En el free shop sale u$s299, es decir unos $109.135

En el sitio web del distribuidor oficial se consigue por $180.000

Reloj inteligente Fit Bit Inspire 2

En el free shop se vende a u$s136, lo que representan $49.640 al dólar oficial

al dólar oficial En una plataforma de venta online, el mismo producto sale $60.000

Por qué el dólar free shop quedó tan barato

El hecho de que el dólar oficial permanezca "congelado" luego de la devaluación posterior a las PASO de agosto, puede ser una de las explicaciones a la hora de analizar la diferencia de precios que existe entre el free shop y las tiendas "clásicas". Se le suma, además, que estas compras no están alcanzadas por los impuestos ni percepciones.

"Las ventas del free shop no encuadran en el hecho imponible del Impuesto PAIS. Entonces, no se aplica este impuesto, como así tampoco las percepciones de Ganancias del 45%, ni de Bienes Personales del 25%. Porque esas dos, sólo se aplican si corresponde el Impuesto País. Por lo que el cliente, cuando compra en el free shop, no paga ni el impuesto ni las percepciones", explicó a iProfesional Sebastián Domínguez, tributarista y socio de SDC Asesores Tributarios.

"Eso hace que convenga comprar en free shop", resaltó Domínguez, aunque aclaró: "Hay que analizar los precios, porque el free shop vende a un valor en dólares más alto que en el pasado, cuando no estaba este problema. En definitiva, no se pagan los impuestos ni las percepciones, pero el perfume que antes se vendía a u$s50, ahora quizá lo venden en u$s75. Entonces, puede salir más barato, pero no se aplica el mismo valor en dólares que en el pasado".

En los free shop, el dólar cotiza a $365,5 porque está libre de todos los impuestos

Al ser tan marcada la brecha que existe entre el "dólar free shop" y el resto de los tipos de cambio, tanto el "tarjeta" (alcanzado por todos los impuestos y percepciones), como los financieros y el blue, surge el interrogante sobre si el Gobierno podría realizar alguna modificación al respecto.

Al respecto, Domínguez señaló: "Podría pasar que no les aprueben el pago a importaciones, porque hoy las empresas tienen que sacar la SIRA y después poder pagar las importaciones: lo que podría pasar es que las empresas de ese rubro, que tienen los Duty Free, tengan menos stock y ofrezcan menos productos".

"También podría pasar que aumenten el Impuesto PAIS que tienen que pagar las empresas cuando abonan las importaciones a los productos que compran: por lo que tendrían un mayor costo y tengan que venderlo a un precio más alto", analizó el tributarista.

"Pero el Gobierno ha demostrado hasta ahora que no quiere tocar eso, como así tampoco el pago con pesos de los consumos de tarjetas en dólares. Porque perfectamente podría decir, para las tarjetas, ‘a partir de ahora todos los consumos en dólares se tienen que pagar en dólares’. Habría que modificar la ley de tarjeta de créditos, y el usuario debería acudir al MEP para pagar sus consumos en dólares. Pero el Gobierno ha demostrado políticamente no querer hacerlo, entonces difícilmente haga algo respecto al dólar free shop", señaló Domínguez.

Y concluyó: "No es razonable que pase esto: que uno consuma en el exterior y después pague un dólar subsidiado, cuando la industria no puede importar y hay muchos problemas para importar insumos básicos. Pero es una decisión política no cortar eso".

Perfumerías y el problema para importar

Como muchos otros sectores, las perfumerías tienen también problemas para importar. Y eso acota la disponibilidad de muchos artículos: entre ellos, los perfumes.

Las complicaciones para importar afectan, también, a los perfumes

"El sector se ve damnificado por los problemas con las importaciones. Generalmente, las perfumerías no somos un lugar donde se vendan perfumes solamente. Somos más polirrubros, ofrecemos productos de make up, desodorantes, limpieza, etcétera", explicó a iProfesional Julio Vázquez, presidente de la Cámara de Perfumerías.

Las complicaciones para importar afectan, también, a los perfumes importados. "Hay pocas marcas. Las tradicionales entran prácticamente a cuentagotas. Antes quizá había 100 marcas de perfumes importados, hoy hay menos. Y las que están, no tienen la renovación que debería tener: hay productos nuevos, los lanzamientos, pero los más viejos cuesta conseguirlos. Falta variedad, tamaños, por ahí hay chicos y no grandes", explicó Vázquez.

En tanto, con respecto a los perfumes nacionales, sostuvo que las empresas que los producen sufren una circunstancia similar: "Porque algunas de sus materias primas o envases son importados, por ejemplo. Siempre falta algo para tener un stock normal".