Cuánto cuesta construir o instalar en casa una pileta de lona, fibra de vidrio u hormigón

El verano está cada vez más cerca y, según pronostican distintos meteorólogos, en buena parte de Argentina se registrarán temperaturas "atípicamente cálidas, por encima de lo normal". En ese escenario, contar con una pileta puede ayudar a hacer más llevadera la temporada estival.

Lógicamente, tener una piscina en casa requiere de distintos requisitos: el principal es el espacio. Otro aspecto fundamental, sobre todo en el contexto actual, es contar con el dinero para comprar o construir una.

En cuanto al segundo punto, la ventaja radica en las múltiples alternativas disponibles. Es que es posible refrescarse en una pileta de lona de 3 metros de largo y dos de ancho, o en una de hormigón de 8 por 4. Los precios, lógicamente, también varían según el estilo y el tamaño de cada piscina.

Construir una pileta de hormigón cuesta unos 10.000 dólares

El costo de construir una pileta de hormigón depende, esencialmente, de su tamaño. Pero si se considera que las medidas "estándar" son de 7x3 u 8x4 metros, el precio ronda los 10.000 dólares.

"Últimamente se pide con una profundidad de 1,60 para toda la pileta y una playa húmeda de 1,20x3 metros, que está incluida dentro del espejo de agua. A eso se le suma el solárium de 2x3 metros y el perímetro, de 0,50 metros, con piso térmico y anti deslizante, revestida con venecitas premium y cuatro luces led de acero inoxidable, más el sistema de filtrado. Todo eso se habla, generalmente, de u$s10.000", explicó a iProfesional Matías, de Del Haras Piscina, que construye piletas en todo el Gran Buenos Aires.

Según explicó, la cotización es en pesos, tomando en cuenta esos u$s10.000 al valor del dólar blue. En ese caso, "la validez del presupuesto es de diez días" aunque muchos "prefieren pagar en dólar billete, porque es más práctico".

El plazo estimado para tener la pileta de hormigón lista para usar, desde que se comienza el trabajo, es de 25 a 30 días, dependiendo del clima y de la accesibilidad al lugar donde se ubicará: es clave, aseguran, si se puede llegar con una "mini pala" mecánica para hacer el pozo.

En cuanto a los valores de construcción, la pileta no tiene "temporada baja". "El precio no cambia durante el año, sí cambia la disponibilidad para comenzar una obra. En abril o mayo, quizá es más rápido que en agosto o septiembre, cuando comienza la mayor demanda, la temporada alta", explicaron por su parte desde Selvas Natatorios.

En cuanto a la demanda, desde la firma señalaron que este año se mantuvo en niveles elevados, pese a la coyuntura económica y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales. "El mejor año para nosotros fue durante la pandemia. Porque la gente no podía viajar, entonces los dólares ahorrados los usaba para hacer la pileta. Esa tendencia continuó en los últimos años. Si bien no es una demanda tan alta, hay buena demanda, porque viajar al exterior sigue siendo más caro que hacerte una pileta. La gente sigue apostando a la pileta porque revaloriza la casa y da otro espacio", señalaron desde Selvas Natatorios.

Tips para mantener una pileta de hormigón

Para quien construye y cuenta con una pileta de hormigón por primera vez, el mantenimiento es un tema crucial. En ese aspecto, expertos aseguran que durante el verano es necesario pasar el barrefondo al menos una vez por semana, tiempo en el que se demandan unos 20 litros de cloro. Además, hay que cambiar la arena del filtro cada dos o tres años.

En tanto, tal como señalan desde Del Haras Piscinas, "el desagote es aconsejable hacerlo entre agosto y noviembre: cuando se realiza desagote de la piscina, hay que desinfectar con cloro tanto la piscina como el solárium, dejándola en condiciones para su llenado".

En caso de que la pileta no cuente con revestimiento, la pintura es "fundamental para la estética y el mantenimiento, la pintura vieja se descascara y enturbia el agua, por eso una adecuada pintura mejora las condiciones". "La época recomendada para pintar es entre agosto y octubre, los meses de mucho calor hacen que se ampollen las paredes", remarcaron.

Tener una pileta de fibra de vidrio en casa cuesta unos $3.300.000

Una pileta de fibra de vidrio cuesta unos $3.300.000 y puede instalarse en dos días.

Otra alternativa, más económica y rápida de instalar, son las piletas de fibra de vidrio. Al igual que las de hormigón, su precio final depende del tamaño y -como se cobra el envío- del lugar donde se ubicará.

De todas formas, a modo de ejemplo, los valores a tener en cuenta para contar con una pileta de fibra de vidrio en casa son los siguientes:

Una pileta de 7,5 x 3 metros, con 1,65 de profundidad, cuesta $3.300.000 (es decir, unos u$s3.600 al dólar blue). El valor incluye el traslado, la colocación, el equipo de filtrado, luces y una vereda perimetral (que debe instalarse alrededor de dos meses después de colocar la pileta).

En tanto, para una pileta de 8 x 3,5 metros y 1,6 de profundidad, el presupuesto ronda en los $4.000.000 (al dólar blue u$s4.400).

En cuanto a los tiempos, expertos señalan que para instalar una pileta de fibra de vidrio "no se debería demorar más de dos días". "Esto puede depender del terreno de instalación y objetos que puedan extender los tiempos. La instalación de la pileta es sencilla y no se requiere de grandes movimientos de materiales. Además, no necesitan esperar tiempo alguno una vez instaladas en el jardín: pueden llenarse de agua y empezar a utilizarse el día que se instala", destacan.

De todas formas, firmas que se dedican a la comercialización e instalación de este tipo de piletas remarcaron a este medio que tienen problemas para acceder a algunos insumos y en muchos casos los pedidos están atrasados. Además, claro, de que la cotización puede fluctuar según lo que ocurra con el dólar.

Una pileta de lona redonda sale unos $211.200

Una pileta de lona redonda, de 3 metros, cuesta unos $211.200.

Si el espacio o el dinero disponible no es suficiente para contar con una piscina de hormigón o de fibra de vidrio, una alternativa más que válida es la clásica pileta de lona. Los precios de éstas varían según el tamaño, como así también de la calidad y la forma. Pero, a grandes rasgos, los valores a tener en cuenta son los siguientes:

Una pileta rectangular de 3 x 2 metros y 75cm de profundidad, cuesta $130.000.

Una pileta rectangular de 4,45 x 2,25 metros y 80cm de profundidad (capacidad para 8.000 litros), sale $275.000.

Una pileta redonda de 3 metros, por 76 centímetros de alto, cuesta $211.200.

En este caso, si bien su instalación es lógicamente más sencilla, también hay que tener en cuenta algunos consejos para armar de manera correcta una pileta de lona: debe armarse sobre una superficie plana, en un lugar firme y estable. Hay que retirar cualquier elemento punzante y siempre es conveniente colocar alguna superficie por debajo como base.

Además, no hay que mover ni cambiar de lugar la pileta cuando está con agua, por mínima que sea esa cantidad. Y, al término de la temporada, es conveniente limpiar y secar la pileta y los caños: para evitar que la humedad, durante el año, forme hongos que puedan manchar la lona, mientras que los caños pueden producir óxido.

A fin de cuentas, son múltiples las alternativas para poder darse un chapuzón el próximo verano. Una temporada que, tal como anticiparon los expertos, puede ser más calurosa de lo habitual. La elección de una pileta dependerá, lógicamente, también de diversos factores: sobre todo, el espacio y el presupuesto disponibles.