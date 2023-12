La ironía de Marina Calabró cuando Jorge Lanata le preguntó si será vocera de Javier Milei

La periodista dejó entrever que la propuesta que recibió de parte de Javier Milei y su entorno, no estaría en su espectro de preferencias.

Tras el triunfo de Javier Milei circuló la versión de que Marina Calabró fue convocada para ocupar el rol de vocera presidencial, elegida por el mismísimo presidente electo y su hermana Karina. Sin embargo, cuando fue consultada por el tema por Jorge Lanata, la periodista dejó entrever cuál fue su respuesta al ofrecimiento.

Durante su columna de espectáculos en Radio Mitre, el conductor sorprendió a Calabró cuando le preguntó sin rodeos, aunque sin especificar sobre qué tema: "¿Vas a agarrar?".

Con mucha cintura para salir del aprieto, Marina Calabró respondió con ironía en alusión al ofrecimiento que le llegó de parte del entorno de Javier Milei: "Lanata, yo sé que si intención es liberarse de mí. Usted va a tener que seguir aguantando. La vida es así. A veces se gana y a veces se pierde".

Entonces Jorge Lanata redobló: "No agarra entonces. ¿Sabe qué pasa? Nosotros ya metimos dos diputados y una primera dama. Metimos a Marcela Pagano, a Martín Tetaz y a Fátima Florez. Entonces, podríamos meter también una nueva portavoz. Pero bueno, acá me están diciendo que no".

Milei le ofreció a Marina Calabró ser la vocera presidencial, pero la periodista no aceptó

En la mañana de este martes, Eduardo Feinmann también había anticipado en su ciclo Alquien tiene que decirlo (Radio Mitre): "Una mujer muy conocida recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana. Ella dijo: ‘Dejame pensarlo’. Habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei?'".

Sin embargo, luego desde su cuenta de X, Ángel de Brito aclaró sobre la decisión de su colega: "Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei. Ayer -por el lunes-, se reunió post LAM para agradecer y rechazar la propuesta". De esta manera, el plan de Marina Calabró consistiría en seguir adelante con sus columnas de espectáculos en el programa radial de Jorge Lanata, así como también continuar con su labor como conductora en La Nación+.