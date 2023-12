Solar del Rock, festival oriundo de las sierras cordobesas, combina música y solidaridad desde hace más de 20 años. El proyecto fue creado por un grupo de amigos, con el objetivo principal de ayudar a niños, niñas y adolescentes en edad escolar; al día de hoy; se ha convertido en uno de los pilares de su comunidad, ya que, superando las expectativas iniciales, ha logrado cubrir necesidades edilicias, de abastecimiento, calefacción en escuelas, equipamiento de salas de computación, equipo médico en salas, ambulancias y hospitales; hasta la exitosa creación de un centro de idiomas gratuito.

En noviembre de 2023, los fundadores; ​​Eduardo García Aráoz, Emilio Ferrari, Mauro y Mario Perren, Pablo Simes y Ariel Valenzuela; integran a Aldana Leal a la comisión directiva de la asociación, siendo la responsable de liderar la comunicación 360 del festival y su comercialización integral, con el fin de continuar aumentando la calidad de vida de los habitantes de Tanti.

Solar del Rock, suma a Aldana Leal a su comisión directiva.

Aldana nos cuenta: "Para mí es un honor poder colaborar con el festival y su causa, es un enorme desafío que estoy orgullosa de asumir. Hoy por hoy, somos un grupo de personas trabajando voluntariamente, cada uno desde su área de expertise, para seguir potenciando el principal festival de rock de Tanti. Fue muy gratificante ver que tantos talentos se sumaran a mi equipo de voluntarios y si bien la convocatoria sigue abierta, ya contamos con un equipo sólido para trabajar esta campaña."

Los socios de Basso Brovelli Sebastián Basso y Andrés Humenczuk, no tardaron en sumar su apoyo desde el área de medios de la agencia, siendo fieles a su emblema: "Better brands, Better people".

Quienes estén interesados en sumar su marca o su talento a Solar del Rock pueden comunicarse con Aldana Leal a su casilla de correo: [email protected]