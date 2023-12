Ángel Di María publicó el mensaje que nadie quería leer: "Mi último partido"

Luego de la gran victoria de Argentina ante Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias de cara al próximo Mundial, las noticias que nadie quiere escuchar siguen llegando. Luego de que Lionel Scaloni pusiera en duda su continuidad, Ángel Di María anunció en sus redes que fue su último partido en esta competencia y confirmó cuando se retira de la Selección.

La arenga que le hicieron al terminar el partido en Brasil ya daba señales sobre un posible retiro de "Fideo", y este jueves el futbolista lo confirmó con sentidas palabras de agradecimiento.

Cuándo se retira de la Selección Argentina Di María

"Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido", escribió el futbolista de los goles importantes.

Pese a la alegría y emoción, no dejó pasar por alto la violencia que se vivió en el Maracaná: "Lastimosamente, no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna", enfatizó.

El texto fue acompañado con fotos del histórico 1-0, y los festejos de la Scaloneta con la hinchada. A pesar del sabor amargo por esta noticia, ya que las Eliminatorias se reanudan en septiembre del 2024, este partido no será el último de Di María: el rosarino confirmó que en junio del año que viene estará en la Copa América y ese sí "será la última vez que vista la camiseta argentina".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ángel Di María (@angeldimariajm)

Esta noticia la da "con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo". Y no perdió la oportunidad de mostrar su gratitud para quienes lo acompañaron en este largo, complejo y soñado camino: "Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de Selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!".

Los mensajes de la Scaloneta para Di María

Como ya nos tienen acostumbrados, los demás integrantes de la Selección Argentina no tardaron en dejar afectuosos mensajes, que se alternaban con el agradecimiento y llanto de los fanáticos del futbol. "Sos enorme fide ❤️", escribió Paulo Dybala, al que se sumó Lisandro Martínez con un "gracias por todo Fide! Sos una leyenda". Y Leandro Paredes no dudó en demostrarle su cariño: "Gracias por absolutamente todo amigo mío te amo ❤️".

Lo Celso expresó con un cántico célebre lo que muchos hinchas replicaron: "Fideo no se va". Y la que no podía faltar era Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María se mostró conmovida y dejó en claro apoyo: "Siempre tomaste las decisiones en el momento correcto, y te acompaño como siempre".

Di María anunció su fecha de retiro de la Selección Argentina

"Sos eterno Di María, quedaste en la memoria y en el corazón de cada argentino", agregó y cerró su mensaje, ilusionando a todos con la última competencia de su esposo: "A escribir el próximo capitulo... qué hermoso libro! Te amo fuerte".