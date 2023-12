Marcelo Tinelli demandó al periodista Jonatan Viale por daños y perjuicios: qué originó el reclamo

El conductor Marcelo Tinelli inició una demanda contra el periodista Jonatan Viale por daños y prejuicios luego de que este lo acusara de "corrupto" y "narcotraficante".

"¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Martín Insaurralde? No es Insaurralde. Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelot... Si barremos, barremos todo, como dice Milei. Es un sistema de empresarios corruptos, de sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de La Salada y del narcotráfico", expresó el hijo de Mauro Viale el día 2 de octubre.

Fue el panelista Diego Esteves el que detalló que hubo una instancia de conciliación. "Marcelo Tinelli fue con su abogado, Osvaldo Pereyra, aunque Jonatan Viale no se presentó. Esa era la instancia en la cual Jonatan podía retractarse de lo dicho. No asistió, con lo cual, van a juicio directo", señaló.

El letrado que representa al conductor del Bailando 2023, Osvaldo Pereyra, solicitó a LN+ que provean del material del programa Más realidad -donde fueron realizadas dichas declaraciones- que será presentado como prueba en la causa.

Además, trascendió que, si Marcelo Tinelli logra un fallo a su favor en la Justicia, el resarcimiento económico será donado al Hospital Garrahan.

La demanda de Tinelli contra Viale

"Por primera vez en la historia, Marcelo Tinelli inició acciones legales contra un periodista, contra Jonatan Viale", anunció Marina Calabró y pasó a contar el origen de la demanda.

"Cuadro de situación: el yategate. Es por algo que ocurrió hace poquito. Por esto que vamos a compartir es que lo demanda", anunció la periodista y puso al aire un recorte donde Jonatan Viale expresó en una de sus editoriales en LN+: "¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde a su programa? Repito, no es él, es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas, presentadores de la tele corruptos, periodistas y políticos corruptos que viven del juego clandestino y el narcotráfico".

"Yo hablé con las dos partes. El riñón de Marcelo me dijo: 'Marcelo efectivamente inició una demanda. A la primera audiencia de conciliación, Viale no fue. Y ahora no queremos conciliar, vamos a juicio directo. Pedimos una fortuna sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la Casa Garrahan, porque por suerte Marcelo no necesita de ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir. No se merece que le diga cómplice, corrupto ni socio de los narcos. Pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible'".

Sobre "el riñón" de Jonatan Viale, Marina contó: "Dieron con su abogado, que dice: 'Lo que entiendo que pasó es que han notificado de esta audiencia de conciliación al viejo domicilio de la mamá de Jonatan. Nunca llegó la notificación y por eso no nos enteramos'".