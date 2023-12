¿Dónde puedo ver Oppenheimer?

Oppenheimer es una de las películas más populares del año. La película relata el desarrollo de las primeras armas nucleares y el comienzo del Proyecto Manhattan. Te contamos dónde ver Oppenheimer.

¿En qué plataforma ver Oppenheimer?

Desde su estreno en julio 2023, Oppenheimer se convirtió en una de las películas más importantes este año y una de las más taquilleras en la historia del cine.

La película dirigida por Christopher Nolan, cuenta la historia de J. Robert Oppenheimer, el físico estadounidense que estuvo al frente del Proyecto Manhattan, desarrollando la bomba atómica durante la segunda guerra mundial.

Durante las tres horas de película, se puede sentir el clima de tensión, suspenso e intensidad. La película está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer y relata la polémica historia de la creación de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki.

Además de contar con un elenco de lujo, con Cillian Murphy como protagonista, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Tom Conti, entre otros, la película tiene una puesta en escena impresionante.

Cillian Murphy interpreta a J. Robert Oppenheimer

La película es una obra de la productora Universal Pictures y se estima que se utilizó un presupuesto de aproximadamente 400 millones de dólares, teniendo en cuenta los costos de la película y el marketing.

En sus primeros dos días de taquilla, Oppenheimer recaudó 47 millones de dólares. Hasta el momento lleva más de 950 millones de dólares recaudados en todo el mundo, lo que la convierte en el largometraje con calificación R (Rated) más taquillero de la historia del cine.

Considerando el éxito que tuvo desde su estreno, es una de las candidatas a ser de las favoritas en la temporada de premios y a ganar en las categorías más importantes.

Por el momento, Oppenheimer se encuentra disponible en la plataforma Apple TV+ pero solo para alquilar o comprar. La versión disponible está en un formato panorámico 4K, con subtítulos en diferentes idiomas y con una versión de audio en Dolby 5.1.

Se espera que a lo largo de diciembre 2023, la película se pueda alquilar o comprar en otras de las principales plataformas de streaming como Amazon Prime, Google Play y YouTube.

En Estados Unidos, la película se estrenó a mediados de noviembre en la plataforma Peacock.

Por el momento no está confirmado cuando cuándo va a estar disponible la película de Nolan para ver en servicios de streaming sin tener que pagarla adicionalmente a la suscripción mensual. No obstante, se estima que el estreno puede ocurrir durante los primeros meses de 2024.

Al tratarse de una producción de Universal Pictures es probable que las primeras plataformas sean Amazon Prime Video y HBO Max.

Oppenheimer se puede alquilar o comprar en Apple TV+

Adicionalmente, los rumores indican que el estreno en los servicios de streaming incluirán material extra, como entrevistas a Christopher Nolan, a los actores y contenido del detrás de escena.

¿Dónde ver Barbie?

El 21 de julio de 2023 al igual que Oppenheimer se estrenó Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig.

El estreno de esta película fue un rotundo éxito y lleva recaudado más de 1.033 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Esta cifra la convierte en la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia.

Barbie es de la productora Warner Bros, por lo que la película se estrenará en la plataforma de streaming HBO Max, ya que pertenece a la productora.

Por el momento, Barbie está disponible en la plataforma Apple TV+ para su alquiler o compra.

La trama de la película de Barbie trata sobre una muñeca que es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta. Es enviada al mundo real, donde debe aprender a ser ella misma.

La película fue elogiada por su mensaje positivo de aceptación y empoderamiento.

La película de Greta Gerwing cuenta con un gran elenco conformado por Margot Robbie, Ryan Gosling, Muchael Cera, Will Ferrell, Hellen Mirren, Dua Lipa, entre otros actores de gran nivel.

Barbie es la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia

Asimismo, la pelicula de Gerwing es reocnocida por su increíble banda sonora. Con una mezcla de géneros musicales desde el hip-hop, rock gasta el R&B. Las canciones reflejan la diversidad de la película, que aborda temas como la identidad, la aceptación y la auto-empoderamiento.

Una de las canciones más destacadas de la banda sonora es "Dance the Night", interpretada por Dua Lipa.

Fenómeno Barbenheimer

El fenómeno Barbenheimer fue una tendencia en redes sociales que surgió en julio de 2023, tras el estreno de las películas "Barbie" y "Oppenheimer". La tendencia consistió en la combinación de imágenes y memes de las dos películas, creando un contraste absurdo y humorístico.

La combinación de estas dos películas, tan diferentes en tono y temática, dio lugar a una serie de memes y montajes humorísticos que se compartieron en redes sociales. En algunos casos, se mostraba a Barbie en el lugar de Oppenheimer, dirigiendo el Proyecto Manhattan. En otros casos, se mostraba a Oppenheimer en el lugar de Barbie, viviendo en Barbieland.

El fenómeno Barbenheimer también tuvo un impacto positivo en la taquilla de las dos películas.