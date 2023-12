Cómo es el exclusivo barrio flotante que crece en San Fernando y seduce a inversores

A la imperiosa necesidad de mucha gente de mudarse a los countries o barrios cerrados para escapar de las diarias aglomeraciones a las que hostigan la Ciudad Autónoma y muchos conglomerados del Gran Buenos Aires –entre otras pesadumbres– se sumó otra tendencia al abanico de opciones, aunque solo apta para quienes pretenden una rutina bastante menos convencional y con otro tipo de aventura: habitar una casa flotante.

Si bien es cierto que ya hace bastante tiempo que hay personas que viven en barcos amarrados a los diferentes puertos de la ribera bonaerense, esta modalidad de alojamiento tiene un formato similar al que se expandió por los canales de Ámsterdam luego de la Segunda Guerra Mundial ante la escasez de moradas que imperaba por aquel entonces.

Pese a ser relativamente nueva la legislación argentina para la instalación y utilización de este tipo de vivienda (2019), esta posee la documentación avalada por Prefectura Naval Argentina que le imprime el mismo estatus que el de una embarcación. De este modo, cuentan con un número de registro único y hasta pueden ser aseguradas en cualquier compañía como una "construcción flotante no motorizada".

Casas flotantes: precio como un monoambiente en CABA y alta rentabilidad

Fabricada por el astillero Hard Craft desde hace más de 8 años en zona norte, este tipo de construcción flotante se puede establecer en cualquier lugar que tenga amarras. Ejemplo principal de ello se da en el Club Náutico San Fernando, donde se emplaza Casas de Agua, que con bajada directa al Delta se entregan armadas, amobladas y lista para habitar mediante el sistema llave en mano, con materiales empleados para la construcción en seco que garantizan durabilidad y calidad.

En San Fernando, las expensas tienen un valor de $100.000, solo se exige estar asociado al club para alquilar la amarra

¿Los beneficios de vivir allí? "Acá tenemos cuatro mareas diarias, dos que suben y dos que bajan. Y ese movimiento afecta de una manera positiva. Y todo está relacionado con la naturaleza", aporta el constructor y diseñador Fabián De Martino. E impera el mismo confort que en cualquier vivienda o departamento, con tamaños similares. Por otro lado, la provisión de agua y energía está resuelta con electricidad de 220 v. Y así funcionan la heladera con freezer, el anafe, horno y termotanque eléctricos con los que se entrega.

También resulta vital derribar un mito: estas estructuras no se hunden debido a que están fabricadas con pontones de fibras de vidrio en forma de catamarán que no solo le dan sustentabilidad, sino que las mantiene estables. Y aunque no poseen motor, sí se las puede trasladar a 5 o 6 nudos por el agua sin problemas. Para ello, se deben tramitar permisos necesarios para llevarlo a cabo mediante una embarcación especial.

En otro orden, con una capacidad para diez personas o 1.350 kg, cada casa se fabrica entre 4 y 5 meses y se puede elegir entre dos modelos que tienen valores similares a un monoambiente en la Capital Federal: el loft, en una sola planta y con terraza, con 40 m2 cubiertos y 55 m2 de deck; y los dúplex, de 87 m2, que se pueden abonar de contado o financiado en 3 pagos.

Todas vienen con vidrios laminados 3+3, por lo que ante un golpe muy fuerte no estallan y son buenos aislantes; tampoco sufren daños por ingreso de agua, ya que vienen con pisos revestidos con vinilo antihumedad. Y debido a su material, "para el verano son muy frescas y en el invierno no se pasa frío", advierte De Martino.

Estas casas se entregan amuebladas y listas para habitar

Casas listas para mudarse

Lista para vivir, la oferta es hipercompleta: a los mencionados aparatos eléctricos se agregan juego de vajilla, bacha de acero, grifería, estante bajo mesada, puertas corredizas con manijas, aire acondicionado de 3.000 frigorías frío/calor, Smart TV 42’’ con conexión para smartphone, apliques de luz, percheros, baños completos con biodigestor que procesa las aguas grises y las vuelca al río sin contaminar, y bomba centrifuga presurizadora.

Las expensas tienen un valor actual de $100.000, solo se exige estar asociado previamente al club para alquilar la amarra. Y los propietarios que no usan estas unidades como vivienda permanente pueden destinarlas al alquiler temporario, en especial los fines de semana, cuyos valores suelen rondar los u$s100 por día.

Pero este parece ser solo el principio, ya existen proyecciones para poder llegar a todo el país con este proyecto, avisa el diseñador y constructor. "Espejos de agua y lugares turísticos hay muchos, y este producto hay mutado con el tema del alquiler. "Varios de los dueños rentan sus casas y el costo-beneficio mensual es superbeneficioso. Da una muy buena rentabilidad por su alta demanda, ya que no compiten con ningún otro producto de alquiler vacacional".

Respecto del público que las busca, lo curioso es que en 30 casas que tienen vendidas, existe un porcentaje grande (entre un 60 y un 70%) de mujeres solas, independientes, de entre 40 y 55 años. Claro que también viven parejas, matrimonios, "incluso uno de ellos tiene una nena de 5 años que asiste al jardín, y van y vienen todos los días al continente".

Estas casas dejan una interesante rentabilidad como alquiler temporario

Pero incluso hay gente más joven: "Le vendí una casa a un chico de 29 que estaba buscando un departamento como inversión, pero al final se decidió por comprar acá tanto para vivir como para alquilar", confiesa. Sin ir más lejos, "empezamos hace 11 años y luego de la pandemia fue un boom. Actualmente estamos sobrevendidos. Esta tendencia crece exponencialmente, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial".

Un barrio de casas flotantes que rescata la identidad el Delta

A 30 minutos de la ciudad de Buenos Aires, junto a Dique Luján y Villa La Ñata, en Maschwitz, se ha desarrollado otro proyecto con un perfil totalmente diferente: Econáutico Hipocampo, un paraíso natural de 7 hectáreas, sustentable y diseñado especialmente para casas flotantes de bioarquitectura moderna. Su masterplan de concepto permacultural tiene como premisa la belleza silvestre del paisaje originario del humedal.

"La idea de las casas flotantes –a las que se puede arribar tanto en auto hasta el jardín del lote como en una embarcación y amarrarla directamente a la vivienda– surgió porque buscaba cómo crear un concepto de vecindario que pudiera coexistir con la belleza natural sin hacerla desaparecer", cuenta Aníbal Guiser, creador de este proyecto hecho realidad que hoy contabiliza 11 viviendas flotantes y otras 4 en construcción, todas realizadas en madera.

Algunas de estas casas acuáticas están soportadas por una generación de módulos de flotación de ferrocemento que les brinda una estabilidad excelente, evita que el agua las dañe y no tiene costos de mantenimiento. Estos módulos proveen, además, espacios de sótano que sirven como lugares de guardado y hasta como bodegas. Porque no hay espacio que se desperdicie: con menos metros, se tiene una funcionalidad que solo se alcanza en las viviendas convencionales con mayor superficie cubierta.

Mientras algunas casas se entregan llave en mano, otras son diseñadas con bioarquitectura moderna

Tampoco necesitan de instalación de gas, lo resuelven con energía eléctrica y varias casas tienen termotanque solar para el agua caliente. Cuentan con un tendido eléctrico propio que abastece la empresa de electricidad de la zona y un medidor común. Pero "cada casa tiene uno propio y, cuando empieza el mes, el casero toma la lectura de cada vecino, pasa los datos a la administración y llega con las expensas lo que cada uno debe pagar por el consumo eléctrico".

Los efluentes son tratados por medio de biodigestores que entregan agua de riego para árboles frutales y de sombra. Del agua potable se encargan ellos mismos: "Dentro del tanque se produce un efecto de electrofloculación, la decantación de todos los sólidos que transporta el agua de río y, al mismo tiempo, la esteriliza", especifica.

Luego, se le hace un muy pequeño aporte de cloro dentro del tanque para que termine de eliminar cualquier tipo de bacteria. Y se la puede pasar por un filtro tipo PSA para garantizar un agua de mucho mejor calidad que la embotellada o de red.

Tampoco usan lavandinas ni ningún producto químico que no sea biodegradable, para no eliminar las bacterias que degradan y digieren los efluentes dentro del biodigestor. En su lugar usan bicarbonato de sodio mezclado con jugo de limón o vinagre de manzana, entre otros potentes limpiadores naturales no contaminantes.

Existen barrio en crecimiento tanto en San Fernando como en Ingeniero Maschwitz

En cuanto al costo, si bien Guiser recomienda a los interesados primero una visita guiada para conocer el lugar, este tipo de construcción se encarece un 20% más que en un terreno por el sistema de flotación, aunque hay que evaluar el tipo de calidad constructiva.