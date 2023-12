Rating: Marcelo Tinelli no levanta ni con sus besos apasionados a Milett Figueroa

Bailando 2023, con Marcelo Tinelli en América, no cumple con las expectativas. Lejos del doble dígito tan buscado por los ciclos del horario estelar, el programa se sostiene en el podio de lo más visto, en una pelea pareja por el segundo puesto con Los 8 escalones de los 3 millones, con Guido Kaczka en eltrece, pero lejos de Telefe, el líder.

El horario estelar del jueves comenzó con Telefe Noticias en la punta con 8,2 puntos; seguido por Telenoche con 6,7 puntos; Bendita, con Beto Casella en El Nueve, con 5,2; y LAM, con Ángel de Brito en América, con 4,7 puntos.

Pasadas las 22.00 comenzó Escape perfecto, con Iván de Pineda en Telefé, con 11,3 puntos; mientras que Los 8 escalones registraban 7,3 puntos; y Bailando 2023, 6,1 puntos.

Luego, el concurso de Telefe trepó a 12,3 puntos y fue lo más visto del día. Kaczka subió a 7,8 puntos; y Tinelli creció a 6,6 puntos, un poco más de la mitad de la audiencia de Escape perfecto.

El apasionado beso de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa que desató la polémica

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa resolvieron su distanciamiento al inicio de esta semana, luego de la charla que mantuvieron en vivo en el estudio del Bailando 2023, en América.

La pareja se volvió una de las más mediáticas este año y gracias a su acercamiento, desde LAM adelantaron el beso que ambos se dieron en la pista de baile como muestra de su amor.

Al inicio del programa, Ángel de Brito filtró imágenes del beso que Milett y Marcelo se dieron. No obstante, nació la incógnita entre las "angelitas" que dudaron de este hecho. "A mí la verdad que me hizo un poquito de ruido", dijo el conductor. Marcela Feudale acotó: "A mí también, es como que hay algo ahí que no termina de traccionar. Es raro".

"Esta noche en el Bailando no se dieron un piquito, sino 225 besos", dijo De Brito. La producción compartió un video en el que se besaron en medio de la pista. "¿Qué quieren mostrar? ¿Qué están bien?", preguntó Yanina Latorre. "Que es mío, eso quiso decir Milett", contestó el conductor de LAM.

Según afirmó Feudale, todo sería una máscara, y aseguró que en realidad hay "cosas que se vieron y que no gustaron", razón por la que se generó la presunta crisis de la pareja.

Marixa Balli, quien se especula que tuvo hace más de dos décadas un romance con Tinelli, apuntó: "Cómo gusta marcar territorio. Cómo le gusta a la gente marcar territorio. No se puede creer".

Luego de presentar las imágenes, Balli analizó: "Ahora, hay una gran diferencia en la postura de ella del día que estaban peleados en la pista. Que estaba así (retraída), que estaba mirando para abajo, pensando: '¿Qué hago? ¿Cómo me comporto?'. Y ahora apareció como 'la dama'".

De Brito coincidió y dijo: "Hoy entró como la dueña. Hoy entró divina y no escuchamos más malos comentarios en el pasillo. Todos le chuparon las medias". Tras la escena de besos, la reconciliación quedó recompuesta, solo que en su entorno, la relación no estaría del todo aprobada, detallaron en LAM.

Juana Viale.

Juana Viale busca dar el batacazo y sorprende con los invitados

Juana Viale recibirá a cinco personas en la nueva edición de Almorzando con Juana, que se emitirá el domingo a las 13.45 horas por eltrece. LLos invitados serán:

Fredy Villarreal, actor y humorista.

Denise Dumas, conductora y actriz.

Guillermo Capuya, médico y conductor.

Martín Souto, periodista deportivo.

Luck Ra, cantante y compositor.

Viale regresó a la pantalla de eltrece con los tradicionales almuerzos de domingo, donde recibe a figuras de la política, la cultura, el espectáculo y el deporte.