Precios al rojo vivo: cuánto cuesta llenar el changuito en Punta del Este versus Pinamar

Debido a la compleja situación económica, la suba de precios y la incertidumbre en torno al cambio de gobierno, en las principales ciudades turísticas las reservas todavía no alcanzan los niveles de años previos. Esta realidad puede percibirse en dos de los destinos más exclusivos elegidos por los argentinos: Pinamar y Punta del Este.

Los turistas parecen esperar a las primeras medidas que tome Javier Milei y su equipo económico para terminar de decidirse. Y no es para menos. Es que se descarta una suba del tipo de cambio oficial que repercutiría en los precios a nivel local y que, lógicamente, encarecería los gastos en el exterior.

En ese caso, uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de armar un presupuesto para cualquier viaje es conocer el valor de la comida en el destino. Así es que si por ejemplo se comparan los precios del supermercado en Pinamar con Punta del Este, se observa que los valores en la ciudad uruguaya son mucho más elevados.

Algunos productos, de hecho, incluso llegan a estar hasta diez veces más caros. Sucede que, más allá de la elevada inflación local, el dólar por encima de los $1.000 puede ser un condicionante a la hora de planear unas vacaciones en el exterior.

Los precios para el changuito en Punta del Este vs Pinamar

Aunque con una inflación que amenaza con dispararse todavía más y con la incógnita de lo que ocurrirá con el dólar luego de la asunción de Javier Milei, estos precios pueden modificarse con el correr de la temporada. De todas formas, pueden servir como punto de partida a la hora de pensar un presupuesto para las próximas vacaciones.

Llenar un changuito en Punta del Este es mucho más caro que en Pinamar, pese a la elevada inflación.

A modo de ejemplo, entonces, cuánto cuesta armar hoy el mismo changuito con algunos artículos indispensables para las vacaciones en Pinamar y en Punta del Este (pasando los precios en moneda local a dólar y, luego, a pesos argentinos con la cotización del "dólar tarjeta"):

Paquete de arroz (grano largo fino 1kg)

Pinamar: $1.490

Punta del Este: u$s1,86 - $1.899

Mayonesa (950gr, la misma marca)

Pinamar: $1.091

Punta del Este: u$s10 - $10.210

Aceite de girasol (900ml)

Pinamar: $1.274

Punta del Este: u$s2,53 - $2.583

Café molido (100gr, la misma marca)

Pinamar: $3.577

Punta del Este: u$s15 - $15.315

Yerba (1kg)

Pinamar: $1.979

Punta del Este: u$s5 - $5.105

Pan blanco (500 gr)

Pinamar: $1.690

Punta del Este: u$s3,55 - $3.624

Queso cremoso (1kg)

Pinamar: $4.364

Punta del Este: u$s16,88 - $17.234

Jamón cocido (100gr)

Pinamar: $999

Punta del Este: u$s2,17 - $2.215

Fideos tirabuzón (500 gr)

Pinamar: $1.026

Punta del Este: u$s2,60 - $2.654

Gaseosa Light (2.25 litros)

Pinamar: $1.098

Punta del Este: u$s4,57 - $4.665

Cerveza (lata de 473ml)

Pinamar: $880

Punta del Este: u$s3,63 - $3.706

Asado (1kg)

Pinamar: $4.839

Punta del Este: u$s9,95 - $10.158

Vacío (1kg)

Pinamar: $6.295

Punta del Este: u$s11 - $11.231

Matambre vacuno (1kg)

Pinamar: $5.619

Punta del Este: u$s6,95 - $7.095

En la carne y en algunos productos puntuales, como la mayonesa y el café, existe la mayor diferencia

Manzana (1kg)

Pinamar: $1.190

Punta del Este: u$s5 - $5.105

Banana (1kg)

Pinamar: $1.124

Punta del Este: u$s3,35 - $3.420

De esta manera, si se contemplan estos productos, llenar el changuito en Pinamar cuesta actualmente $38.535. En Punta del Este, el valor asciende a $106.219. Es decir que en la ciudad uruguaya hacer la misma compra puede ser hasta un 175% más caro que en la ciudad balnearia argentina

Lógicamente, a partir de los ajustes que llevará a cabo el nuevo Gobierno, los precios de estos productos en Pinamar aumentarán considerablemente en las próximas semanas. De todas formas, en la misma línea, habrá que esperar para ver qué sucede con el dólar oficial y, por consiguiente, con el dólar tarjeta: una devaluación también puede "encarecer" -aún más- las compras en el exterior.

Punta del Este: expectativa "optimista" de cara al verano

Más allá del contexto económico local y la incertidumbre política, en Punta del Este mantienen el optimismo con respecto a la llegada de argentinos en la temporada de verano. Aunque, aclaran, este año la demanda se vio modificada por las elecciones.

"Estamos expectantes y somos optimistas. Si bien se vio cierta lentitud en las reservas de argentinos por el proceso electoral, ahora se percibe un ánimo distinto. Se concretaron alquileres y reservas, además sigue traccionando el turismo brasileño y el local, por lo que creemos que vamos a tener una temporada aceptable, más allá de la coyuntura argentina", explicó a iProfesional Martín Laventure, director de Turismo del gobierno de Maldonado.

En Punta del Este habrá beneficios impositivos para los turistas argentinos

Con respecto a los precios, Laventure sostuvo que "por la oferta privada que hay en todos los servicios, hay mucha competencia en todos los rubros, eso hace que haya una relación precio-calidad favorable para el cliente". "Esto se ve, por ejemplo, en la oferta de gastronomía", resaltó el funcionario uruguayo, quien estimó que una comida en un restaurante puede costar desde unos u$s18 por persona (es decir, unos $18.200 al dólar tarjeta).

Además, resaltó las medidas impulsadas por el Gobierno uruguayo para atraer al turismo argentino, "como la devolución del IVA en gastronomía, tasa cero en hotelería y en renta de automóviles, como en los alquileres".

Pinamar: pocas reservas e incertidumbre con los precios

En Pinamar, el panorama por el momento no luce tan alentador. "Las reservas están a la mitad del año pasado. Paradas. Enero falta la mitad por venderse, en diciembre también. Febrero no existen las reservas prácticamente. Hay una expectativa de lo que pueda pasar a partir de la asunción de Milei", explicó Alfredo Baldini, presidente de la cámara de turismo de la ciudad balnearia.

El referente turístico de Pinamar señaló que la dinamización de las reservas dependerá "de los anuncios del presidente". "No sabemos qué va a pasar. No sabemos los costos que vamos a tener nosotros, de luz, de mercadería. Hay mucha incertidumbre. En el hotel vamos a vender hasta el viernes. Sábado y domingo suspendemos. Suspendimos las ventas con tarjeta, porque se acredita a veinte días. Estamos reservando con transferencias o en efectivo. Muchos no venden. Decidieron esperar a ver qué pasaba después de la asunción", explicó Baldini.

En cuanto a los precios, estimó que "en un restaurante promedio, no se come por menos de $12.000 por persona". En ese escenario, concluyó que "las expectativas para la temporada son complejas".