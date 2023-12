Atención si querés evitar una multa: dónde y en qué horarios estacionar en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, desde abril pasado, se simplificaron las normas de estacionamiento, pasando de 9 reglas generales a solo 3, en las que solo se señaliza la excepción. Esta medida surgió como respuesta a un sondeo realizado por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, donde el 76% de los encuestados consideró que saber dónde estacionar les resulta difícil o muy difícil. Sin embargo, aun hay dudas y el 30% del tráfico que se genera es por las personas que dan vueltas buscando dónde estacionar su auto oara evitar multas.

Por lo tanto, Gonzalo Morales, especialista en movilidad urbana y cofundador de Seeker Parking colaboró con iProfesional para armar recordatorio a modo de guía para conductores.

No menor, el estudio detectó también que 5 de cada 10 de las infracciones realizadas por estacionar de forma indebida en 2022 fueron por hacerlo en mano izquierda. En este sentido, cabe destacar que las pruebas piloto de la nueva normativa de estacionamiento redujeron el 51% de las infracciones cometidas por los automovilistas.

Tres reglas para saber dónde estadionar

En las calles, estará permitido estacionar de ambos lados. En las avenidas, estará permitido estacionar de 21 a 7 de ambos lados. En los pasajes y al lado de las ciclovías estará prohibido las 24 horas.

Sin embargo, puede haber excepciones, pero de haberlas, deben estar debidamente señalizadas. Es decir, por ejemplo, se puede estacionar en cualquier calle, ya sea del lado izquierdo o derecho, salvo que un cartel indique lo contrario; en ese caso, vale la prohibición.

Según Morales, "estas tres reglas básicas facilitan el entendimiento y cumplimiento tanto para los residentes locales como para los visitantes. Han sido diseñadas para optimizar la circulación vehicular y garantizar una convivencia más armoniosa en el entorno urbano", dice.

En todos los casos, seguirán siendo válidos los cordones amarillos, que marcan la prohibición de estacionar durante todo el día. Y aunque pueda resultar una obviedad, tampoco se puede estacionar en las paradas de colectivos y taxis; sendas peatonales; rampas para circulación de sillas de ruedas; sobre las ciclovías; ochavas; entradas a garajes; a menos de 50 metros a cada lado de los pasos ferroviarios a nivel; frente a las bocas de entrada de los subterráneos y a menos de diez metros a cada lado de la entrada de hospitales, escuelas, templos e instituciones bancarias durante su horario de funcionamiento.

"La modificación en las reglas de estacionamiento impacta directamente en la experiencia de conductores y residentes en la ciudad. Hay que tener en cuenta que la falta de reglas claras no solo genera estrés y pérdida de tiempo para los conductores, sino que también contribuye a la contaminación ambiental y al gasto innecesario de combustible", opinó Morales.

Los motovehículos, que antes debían estacionarse de manera paralela al cordón, ahora, con la nueva normativa, deben hacerlo de 45º y 90º.

Cómo estacionar en las zonas tarifadas

Es importante saber que la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles entre las 8 y las 20 horas y los sábados de 8 a 13 horas, tiene una zona tarifada que comprende los barrios de San Telmo, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta. Es decir, para estacionar dentro de esos horarios, el usuario debe abonar una tarifa progresiva al tiempo.

Para abonar el estacionamiento medido, ya no hay parquímetros ni cospeles, sino que puede pagarse con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago a través de la app Blinkay, o en efectivo en los comercios adheridos. El valor inicial del estacionamiento es de $81 y por cada hora aumenta un 30% respecto al valor de la hora anterior, hasta llegar a la cuarta hora que seguirá teniendo el mismo valor por cada hora que pase.

Entonces, la primera hora tendrá un valor de $81; la segunda, tendrá un valor de aumento de $81 + 30% = $105.30. Este valor de aumento debe sumarse al valor de la hora anterior, dando un total de $186.30. La tercera hora tendrá un valor de aumento de $105.30 + 30% = $136.89. Este valor de aumento debe sumarse al valor de la hora anterior, dando un total de $323.19. La cuarta hora tendrá un valor de aumento de $136.89 + 30% = $177.96. Este valor de aumento debe sumarse al valor de la hora anterior, dando un total de $501.15. A partir de ese momento, el estacionamiento seguirá teniendo un valor de $177.96 por cada hora que pase.

Cómo acceder al beneficio de estacionamiento gratuito

En caso de vivir dentro de la zona tarifada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permite estacionarse hasta 300 metros del domicilio de residencia de manera gratuita. Para ello, los residentes deben solicitar el beneficio que tiene una duración anual y se renueva automáticamente en miBA desde la web o la aplicación.

Para obtener el beneficio se requerirá presentar DNI o servicio que confirme el domicilio dentro de la zona tarifada; el número de partida de ABL del domicilio (el beneficio aplica solo para unidades de vivienda); la cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul) y no deberá tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito.

Por cuánto te pueden multar si estacionás mal

Desde el último aumento, que fue en septiembre pasado, la multa por mal estacionamiento, que representan el 20% del total de las infracciones, puede salir entre $14.666 y hasta $43.998, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las infracciones pueden ser por estacionamiento o detención prohibida, equivalente a 100 Unidades Fijas (UF), hasta infracciones más graves como obstruir lugares reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida, con multas de 300 UF, pasando por estacionar frente a paradas de colectivos o en ciclovías con multas de 200 UF.

Desde septiembre y hasta marzo de 2024, el valor de la UF es de 146,66 pesos.