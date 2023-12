Internaron a Ezequiel Lavezzi en Punta del Este tras confuso episodio: cómo se encuentra

Este miércoles se conoció que el exfutbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi se encuentra internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Si bien al principio se dieron a conocer diversas versiones sobre el motivo por el que estaba allí, la directora del sanatorio dio detalles de su estado y confirmó que "Les puedo confirmar que se cayó, tuvo un traumatismo en un evento social y se fracturó la clavícula, por eso está ingresado acá".

"Se encuentra estable y ya se le hicieron estudios, lo vio el traumatólogo, por ahora no hay intervención quirúrgica. Está inmovilizado y va a quedar unas hora en observación", agregó.

Según fuentes policiales, Lavezzi fue asistido tras participar de una fiesta. Luego de un llamado al servicio de emergencias cerca de las 5 de la madrugada, el exfutbolista fue trasladado al hospital en un patrullero de la policía de Maldonado, acompañado por su novia.

Desde la Jefatura de Maldonado confirmaron que el exjugador de la Selección argentina fue ingresado al sanatorio con una fractura en el homóplato.

"Él mismo contó a la Policía que cuando se acostó sintió un dolor y se constató que tenía fractura de omóplato", detalló Paola Hernández, oficial de la Jefatura de la Policía de Maldonado.

Lavezzi: los detalles de lo sucedido

El exfutbolista fue internado tras un confuso episodio

Además, agregó: "La ambulancia lo trajo y como fue en un evento, en una fiesta, en donde se cayó y se lastimó, se llamó a la Policía. Otra cosa no puedo decir". Al ser consultada sobre si sufrió también alguna herida a la altura del abdomen, respondió: "Esto que estoy diciendo yo es la causa por lo que él está en observación en este momento. La fractura de clavícula. Puede ser, pero son heridas superficiales". En este sentido, llevó calma al remarcar en varias ocasiones que el Pocho está evolucionando favorablemente: "El motivo de consulta por el que nosotros lo tenemos internado es por la fractura de clavícula y está fuera de peligro".

Lavezzi fue ingresado al Sanatorio Cantegril en Punta del Este tras sufrir una lesión cerca de las 5 de la mañana tras una fiesta en José Ignacio. La Policía de Maldonado y la Fiscalía de Flagrancia se encuentran investigando las circunstancias del hecho, mientras el jugador permanece en observación.

La oficial Paola Hernández comunicó que la lesión se identificó después de que el ex futbolista sintiera un intenso dolor al acostarse, motivo por el cual se llamó a los servicios de emergencia. Actualmente se están tomando declaraciones a testigos y personas que asistieron a la misma fiesta para esclarecer los hechos. A pesar de las primeras especulaciones, no se ha encontrado evidencia de heridas por arma blanca. "Al momento no se constata una herida de arma blanca", declaró Paola Hernández, oficial de la Jefatura de la Policía de Maldonado, según pudo saber este medio.

En la escena acudieron los servicios médicos, quienes trasladaron al exjugador a aproximadamente 30 kilómetros (unas 18.64 millas) de distancia al Sanatorio Cantegril. Lavezzi, acompañado por dos mujeres, ha expresado su deseo de regresar a Argentina.