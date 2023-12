Patricia Bullrich, tras la primera marcha contra Milei: "Se acabaron los punteros dueños de los planes"

En el estreno del protocolo anti piquetes y tras la marcha encabezada por movimientos sociales hacia Plaza de Mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un balance sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en lo que fue la primera movilización contra el gobierno del presidente Javier Milei.

"Con este nuevo gobierno, presidido por Javier Milei, hemos iniciado una manera distinta de tratar con los permanentes piquetes y cortes de calle que Argentina viene sufriendo hace más de 20 años. También con todos esos violentos han destruido nuestro país. Es importante que el Presidente se haya hecho presente en el departamento de Policía, donde estaba el Comando Unificado de las 5 fuerzas federales", advirtió la expresidenta del PRO al iniciar su conferencia de prensa. Y agregó: "Acá se terminó el vale todo".

El balance de Bullrich tras la primera marcha contra Milei

En este sentido, la excandidata presidencial sostuvo: "Es evidente que la gente decidió no concurrir a la marcha y al corte de calle previsto, porque la media era de entre 20.000 y 50.000 personas. Hoy ha sido totalmente reducido. Ninguno de los civiles ha sido herido, el único ha sido un miembro de la fuerza".

Y añadió: "Dimos un paso muy importante en advertir a los ciudadanos que tienen planes sociales, que las cosas han cambiado. Se acabaron los punteros dueños de los planes. No deben responderle a ninguno y son libres".

"Hoy no se cortó la 9 de julio, hoy hubo libre circulación, hoy no se cortó el puente Pueyrredón. No se usaron los niños como escudos humanos. Se tiene que terminar su participación en los piquetes. Todos los argentinos pudieron salir a trabajar y volver a su casa tranquilamente. La actuación de la Policía fue correcta", concluyó.

Primera marcha contra Milei: cortes de calle, enfrentamientos con la Policía y dos detenidos

Unidad Piquetera (UP) marchó a Plaza de Mayo contra las medidas de ajuste anunciadas por el gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullrich y Milei siguieron la movilización desde el Departamento Central de la Policía.

En principio la movilización estaba prevista que saliera del Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 16, pero al mediodía se cambió el punto de partida. Y se fijaron dos cabeceras, la central se ubicará en Diagonal Sur y Belgrano y una segunda en Florida y Diagonal Norte.

Pese a que las principales arterias del centro porteño permanecieron despejadas hasta minutos después de esa hora, a último momento, los movimientos sociales cortaron Diagonal Norte, se enfrentaron con la Policía de la Ciudad y desafían el plan antipiquete que anunció la nueva gestión nacional.

Integrantes de los partidos de izquierda MST y PTS irrumpieron en la intersección de avenida Belgrano y Diagonal Sur, marchando hacia Plaza de Mayo por la calle. La policía intentó forzarlos a que circulen por la vereda y se produjeron enfrentamientos.

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN INFORMA:Estado de situación hasta las 13:30 h. pic.twitter.com/mrIEBfmJNI — Ministerio Seguridad (@MinSeg) December 20, 2023

Piqueteros se movilizaron contra el Gobierno por la calle

El líder del Polo Obrero y el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano llegaron a la ciudad de Buenos Aires y se trasladaron desde Constitución hacia las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

"Vamos a movilizarnos por la calle", había anticipado Belliboni en la previa de la manifestación ante la prensa y en un claro desafío a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, se cruzó con un periodista de TN.

"Hay compañeros en los comedores populares que comen una vez al día. Hace un mes y medio que no reciben comida", indicó el líder piquetero en diálogo con Radio Colonia antes de iniciar el reclamo colectivo.