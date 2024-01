Rating: Gran Hermano barrió a Marcelo Tinelli y Guido Kaczka

Gran Hermano, con Santiago del Moro en Telefe, ratificó su dominio en el horario estelar de la TV abierta porteña, a tal punto que ni la suma de sus competidores directos alcanzó a superar su rating.

La noche comenzó con Escape perfecto, con Iván de Pineda en Telefé, en la punta con 9,4 puntos; seguido por Los 8 escalones de los tres millones, con Guido Kaczka en eltrece, con 6,6 puntos; Bailando 2023, con Marcelo Tinelli en América, con 5,1 puntos; y Bendita, con Beto Casella en El Nueve, con 4,5 puntos.

Gran Hermano comenzó con 14 puntos y tuvo un pico de 16 puntos, y se consagró como lo más visto del día. Los 8 escalones llegó hasta 8 puntos, mientras que Tinelli descendió hasta 3,9 puntos.

Gran Hermano: careo intenso entre Isabel y "Furia"

En la noche del martes, se registró una situación tensa entre Isabel y Juliana "Furia" en la casa de Gran Hermano. Las participantes tuvieron una discusión y por eso desde la producción del ciclo decidieron dar un paso para tratar de calmar la casa y evitar que la agresión escalara.

Se llamó a las dos participantes al salón de usos múltiples (SUM) y allí Del Moro las esperó a través de la pantalla del televisor. "Que nadie escuche de la casa", pidió el conductor quien luego aclaró que GH lo ve todo y advertía que el clima interna empeoraba.

"A veces siento que cuando salgo y les doy la posibilidad de hablar que se las doy a todos, dicen algunas cosas sí. Creo que Isabel se muerde más la lengua para no hablar tanto", agregó Del Moro. "Me da miedo que después de esta instancia venga algo peor", agregó.

Isabel fue la primera en hablar y dijo que contra Juliana no tiene "nada en particular pero sí me molestó cuando le dijiste una palabra a Sabrina. Yo pensé que había sido yo quien se lo transmitió pero había sido otra persona".

"Las dos somos personas fuertes, yo tengo un gran dolor y supongo que vos también", subrayó Isabel confesando que tenía el miedo al rechazo. "¿Sabés por qué chocamos? porque tenemos muchas cosas en común", explicó Isabel.

Furia respondió. "Yo estoy toda tatuada y podría ser la madre de ella. Hay algo que nos lleva al choque y yo me la venía callando. Cuando exploto, exploto de forma agresiva", destacó.

"Lo que veo que pasa acá es que hay que sacar a los líderes primero. Somos muchos los que tenemos el liderazgo, hay muchas personalidades fuertes y yo soy una de las que lo tienen y soy la atacada. Hay un grupo grande de 15 o 16 personas que me votan constantemente y siento que esta nominación que viene será menor", destacó Furia, quien subrayó que sus compañeros están viendo que la gente la vota.

Furia dijo que hay una guerra de "egos" y señaló que no le molestó que ella la haya exteriorizado la noche previa cuando "explotó". "Los chusmeríos no me gustan. Hay gente que viene y me dice: 'Mirá que pasa esto'. Hay personas que todo el tiempo me dicen: 'Me dicen que no te hable porque si te hablo me votan'. Entonces no vienen a hablarme. También entiendo que mis modos y modales molestan", señaló.

Isabel luego destacó que intentó acercarse a ella pero recibió el rechazo. "No creo que el juego permanezca así por mucho tiempo. Creo que va a ir mutando", destacó. El careo se extendió por media hora y si bien terminó con un apretón de manos abrió un nuevo capítulo en la casa.

Gran Hermano tiene nuevo líder: ¿quién es?

Gran Hermano 2023 tiene nuevo líder después de una prueba con sorpresas y atravesada por la tensión entre los dos bandos de participantes.

GH puso a prueba la habilidad de los competidores en un desafío que consistía en meterse en un pelotero a buscar bolas separadas por colores correspondientes a cada participante y embocarlas en un cilindro. El primero que lograba apilar seis pelotas, ganaba la prueba.

Alan y Nicolás e Isabel y Furia fueron los finalistas. El triunfo final fue del joven oriundo de la provincia de Córdoba. Con la elección de Alan como nuevo líder, la casa se encuentra dividida en dos grupos.

Por un lado, los que apoyan a Martín Ku, quien fue líder durante las últimas dos semanas, y por otro lado, los que se agrupan detrás de la figura de Furia.

Alan tendrá la oportunidad de nominar a dos participantes para la próxima gala de eliminación. Este joven se define como una persona alegre y extrovertida, y dice que quiere ganar Gran Hermano para poder cumplir sus sueños.

Tras la felicitación por el liderazgo, Del Moro le advirtió: "Te voy a pedir algo. Como habrás visto, Gran Hermano está bastante irascible, sensible, enojado por momentos. Tené mucho cuidado con lo que vas a hablar en las próximas horas. Yo que vos evitaría el tema, eso de '¿Qué me recomendás?', '¿cómo la ves vos?', '¿qué dirías?' Se ve todo y es un gran beneficio que tenés por delante porque mañana se nomina, y vos vas a tener la posibilidad el jueves de salvar a uno y subir a otro, y además del premio del lunes, y la cena. Está bueno ser líder, así que a disfrutarlo porque ya estás en la próxima ronda".