Damián Di Pace sobre la temporada 2024: "Hay una caída del 47% de reservas para el mes de febrero"

La aceleración de la inflación hizo que se encareciera vacacionar esta temporada de verano 2024. Como consecuencia, los principales destinos turísticos registran baja ocupación. En este sentido, el analista económico Damián Di Pace aseveró que, "el mes de enero tiene reservas hechas que se anticiparon a la devaluación del peso frente al dólar en el mes de diciembre".

No obstante, "de acuerdo a un informe de Educación Financiera de Naranja X, en Mar del Plata el año pasado un hotel para 4 personas más el avión, para 15 días y 14 noches del 6 al 20 de enero tenía un valor de $800.000, ahora ese mismo paquete cuesta $3.286.000". "Un aumento del 270%", comentó el entrevistado a Perfil.

"Enero no está yendo tan mal, la preocupación es febrero" porque las reservas ese mes generalmente la hacen en diciembre. "Desde la Cámara de Turismo de Villa Gesell, Mar de las Pampas me informan que febrero es un vacío total", dijo Di Pace. "Hay una caída del 47% de reservas para el mes de febrero. Está absolutamente frenado febrero", añadió.

Por otro lado, según el analista económico, el mismo paquete turístico de 4 personas, 15 días y 14 noches para vacacionar en Bariloche cuesta "$5.185.000, incluyendo el pasaje aéreo", pero si se lo comprara con Brasil, "por ejemplo con Río de Janeiro, el mismo paquete está 6 millones de pesos, y al no ser tanta la diferencia optan por Brasil".

Perspectivas para el resto de la temporada

"Es probable que la oferta se va a acomodar, sino no le van a terminar alquilando a nadie", aseveró Di Pace. Luego añadió: "El nivel de precio en la economía en general va encontrar un nivel de precios".

Luego el entrevistado explico que las expectativas inflacionarias para diciembre, enero y febrero "dan un acumulado cercano al 100%, va a ser muy preocupante".

La temporada tiene menor reservas que otros años.

"Si el plan Milei logra la estabilización que quiere lograr, esto es: que se estabilizan los precios relativos, que no haya una caída de la demanda de pesos enorme, que la próxima corrección del tipo de cambio no es muy brusca y si logra recuperar la confianza en la economía, tenemos inflación proyectada para 2024 del 300%", aseveró Di Pace. Para concluir dijo: "Si no lo logra, es muy difícil de estimar cuanto puede ser la inflación.

Mar del Plata y los primeros registros del año

Según Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, "se observa una disminución en la cantidad de consultas en comparación con este mismo período del año anterior". Osorno destacó que "los teléfonos no están siendo tan activos y la actividad está parcialmente estancada".

Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, también señaló una "desaceleración en la generación de nuevas reservas" para la temporada. No obstante, puntualizó que "no se ha registrado una disminución" en las reservas y que muchas se concretan "en el último momento".

A pesar de estas circunstancias, y considerando la previsión de estadías más breves en esta temporada, durante el fin de semana de Año Nuevo se observó una mejora significativa: el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) reportó la llegada de más de 165.000 turistas a Mar del Plata, un 13% más que en el mismo fin de semana del año anterior. La ocupación hotelera de la ciudad se sitúa en el 74%.