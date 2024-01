La historia secreta detrás del logo de Carrefour

Carrefour es una de las empresas multinacionales más conocidas del mundo, dedicada a la distribución con sus supermercados e hipermercados en los que se comercializa desde alimentos hasta productos electrónicos. Desde iProfesional te contamos cuál es la historia secreta de una de las empresas más importantes del mundo.

¿Cuál es el origen de Carrefour?

La compañía fue fundada por las familias Fournier y Defforey en Annecy, Alta Saboya (Francia) el 30 de noviembre de 1959. Su primer local contaba con 10.000 metros cuadrados y es considerado el primer hipermercado del mundo.

Si traducimos si nombre nos encontramos con palabras como "cruce" o "intersección de caminos" haciendo referencia a esa primera tienda que se ubicaba en un cruce entre calles. En este sentido, su primer logo es del año 1960 y muestra dicho cruce formado por una cruz blanca con la ayuda de cuatro triángulos negros.

Tres años después el logo fue rediseñado, modificándose la tipografía y el nombre de la marca se ubicó en una franja horizontal blanca dentro de un circulo con dos flechas apuntando hacia este. Sin embargo, en 1966 llegaría el logo que todos conocemos.

El logo de Carrefour se mantiene vigente desde 1966

Este se compone de una letra "C" blanco "imperceptible" a simple vista sobre in robo rojo y azul, dándole una identidad visual basado en el significado de su nombre. Asimismo, la elección de los colores no fue al azar, sino que hacen referencia a la bandera de Francia, país en el que nació esta multinacional.

¿A qué se debe el éxito de Carrefour?

Según la empresa, su éxito se debe al compromiso de tener los "precios más bajos", pero sin bajar la calidad, ofreciendo una gran relación "precio-calidad". De hecho, uno de los slogan de la empresa es "El ticket más bajo".

El mismo consiste en una "promoción" u "oferta" en el que los clientes de Mi Carrefour, programa desarrollado por la empresa que cuenta con diferentes "niveles", garantiza a los consumidores que tienen el precio más bajo, en comparación con otros supermercados e hipermercados.

En este sentido, las personas pueden ingresar a la página de Mi Carrefour, seleccionar el ticket de compra que desean comparar y hacerlo con el de otro supermercado. Si el ticket de Carrefour no es el más bajo, entonces devuelven el doble de la diferencia, generando un cupón que puede ser canjeado en la próxima compra tanto en una sucursal como en su página web.

De hecho, en nuestro país, en medio de un contexto de elevada inflación como fue el de diciembre (se estima que supere el 25%) la empresa señaló que muchas de las grandes marcas que fabrican alimentos y bebidas no estaban entregando productos y, en el caso de las que lo hacían, a precios exorbitantes.

Según distintos informes, la inflación de diciembre superaría el 25%

Ante esa situación, la empresa había decidido "rechazar" los aumentos de precios de sus proveedores y colocó carteles en las góndolas afectadas para explicar los motivos por los que faltaban productos que, en muchos casos, eran esenciales, como el aceite y arroz.

"Esta góndola está defendiendo su bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor. Te pedimos disculpas por el inconveniente. El ticket más bajo, nuestro compromiso con vos". De esta manera, la cadena francesa que cuenta con 650 locales en todo el país había rechazado los aumentos, manteniendo su compromiso de tener precios acordes.

¿Cómo puedo trabajar en Carrefour?

La empresa constantemente demanda personal para sus sucursales. En esta línea, uno de los puestos más solicitados es el de auxiliar de caja/repositor. Este se basa en el manejo y cobro en la caja, como también la reposición de las diferentes secciones del supermercado, es decir, desde productos frescos hasta artículos de bazar.

En este caso la empresa suele requerir una continua orientación al cliente y una atención personalizada. Otro de los puestos solicitados es el de gerente. En estos casos, el encargado deberá dirigir el supermercado o hipermercado asignado, garantizando que se cumpla la estrategia comercial de la empresa para alcanzar los objetivos de ventas, rentabilidad y servicios fijados, liderando al resto de los integrantes.

Entre las tareas más habituales se destacan el cumplimiento de la mencionada estrategia y política comercial, dar una respuesta a las sugerencias y reclamos de los clientes, supervisar el logro de metas y objetivos, entre otros.

Con respecto a la propia postulación, ya sea para estos puestos u otros, deberás ingresar a la página oficial de Carrefour y dirigirte a su portal de empleo. Allí deberás ingresar en la sección "Únete a nuestro equipo" en el que estarán todas las ofertas disponibles, detallando el puesto a cubrir y los requisitos establecidos por la compañía.

Luego de elegir el que mejor se adapte a tus gustos y habilidades, deberás completar un formulario con algunos de tus datos como nombre completo y dirección de e-mail. Luego, accederás a otro formulario en el que te pedirán datos adicionales como por ejemplo, tu formación, experiencia profesional y más detalles sobre el puesto laboral.