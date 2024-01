Rating: Gran Hermano apabulló a Marcelo Tinelli con este número impresionante

Gran Hermano, con Santiago del Moro en Telefe, tuvo el jueves su mejor noche de la semana, al registrar un pico de 20 puntos, un número infrecuente en la televisión abierta en enero, y apabulló a su competencia directa.

El horario estelar del jueves en la TV abierta porteña comenzó con Telefe Noticias en punta con 10,4 puntos; seguido por Telenoche, en eltrece, con 6,3 puntos; LAM, con Ángel de Brito, con 4,8 puntos; y Bendita, con Beto Casella en El Nueve, con 4,1 puntos.

Escape perfecto, con Iván de Pineda en Telefe, tomó la posta en el liderazgo con 11,7 puntos; seguido por Los 8 escalones de los tres millones, con Guido Kaczka en eltrece, con 6,2 puntos; y Bailando 2023, con Marcelo Tinelli en El Nueve, con 4,9 puntos.

Gran Hermano comenzó con 15,8 puntos y trepó hasta los 20 puntos. Kaczka subió apenas hasta 7,6 puntos. Peor le fue a Tinelli, cuyo pico fue de 5,1 puntos, tres veces menos de lo que tenía a la misma hora Gran Hermano, y terminó en paupérrimos 3,8 puntos.

Escándalo y sorpresa: así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

El jueves hubo una jornada intensa en la casa de Gran Hermano por los siguientes tres episodios: el careo entre Catalina y Emmanuel, el beneficio de Martín y el nuevo enfrentamiento en vivo entre dos integrantes de "Las furiosas" y el competidor del Imperio Chino.

Del Moro pidió que Emmanuel y Catalina protagonizaran un careo, que terminó de la peor manera. El joven pidió abandonar la casa más famosa del país y despertó el enojo del conductor del programa y no se presentó en la gala.

Martín, el líder la semana, sorprendió cuando reveló el nombre de la persona que salvaría. Carla fue la participante que salió de placa. Zoe, Lisandro y Alan ya estaban nominados, y los siguientes en sumarse fueron Carla (con 12 votos), Catalina (10), Emmanuel (10) y Agostina (9).

Carla anunció que la semana próxima abandonará la casa de Gran Hermano. La participante afirmó que extraña mucho a sus hijos y aseguró que está muy triste. "Se vienen muchas sorpresas", remarcó Del Moro. Se rumorea que el martes ingresará un nuevo participante en la casa.

Catalina y Emmanuel se enfrentaron en vivo en Gran Hermano

Una pelea protagonizaron dos competidores de Gran Hermano: Catalina, de Las furiosas, y Emmanuel, del "Imperio Chino", comenzaron a discutir y todo se fue de control.

La situación venía tensa desde la tarde, antes de la gala, cuando el peluquero quiso cobrar a Agostina tres cigarrillos por hacerle un peinado. Cata se enojó y enfrentó a su compañero.

La integrante de Las furiosas amenazó: "Te vas el domingo", lo que enojó a Emmanuel. "Maleducada, vení a decírmelo en la cara", contestó. Se pararon frente a frente, mientras él le gritó: "¿Cómo me dijiste?". "Vení, pégame", desafió ella.

El competidor se dirigió luego al confesionario y aseguró que Catalina lo incentivaba para que se enojara más. Emmanuel destacó que el principal objetivo de la participante era que lo expulsaran de la casa.

Del Moro pidió el "careo" de los jugadores para que pudieran solucionar las cosas. Luego, Catalina destacó que no se deben tomar las cosas de la forma incorrecta, ya que aseguró que estaba usando este momento como táctica de juego.

"Armaste este circo para regalar los cigarros de tu amiga. Ustedes me están discriminando", dijo Emmanuel. "No me puede ver porque es homofóbica", planteó. Los dos están nominados y el público definirá si seguirán en la casa.